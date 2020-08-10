統派媒體人趙少康對李前總統的評價是「第一個本省籍總統、分裂省籍及國民黨、把黑金政治引入中央」。大家都很清楚中國人的特色就是「騙」，這次武漢肺炎的肆虐台灣沒有淪陷，防疫團隊當然功不可沒，但還有一個重要因素，台灣主流民意很清楚中國人的話要「倒著聽」，否則防疫團隊也使不上力。趙少康是典型的中國人，他的陳述當然要「倒著聽」。

終戰初期，中國國民黨政權遷佔台灣，是標準的獨裁政權，以公權力將黑金帶進政府。中國勢力一直稱讚蔣家清廉，事實上蔣家只重視忠貞度，不在乎貪腐，蔣家官員由中國隻身來台，有太多人成為巨富，就算他們不吃不喝，將所有收入拿去賺取高利貸，都不可能結餘那麼多錢，蔣家所布局的情治人員更不可能不知情。事實上情治單位都掌握到官員貪腐的信息，只是蔣家不會抓，然而若是官員的政治立場出問題時，獨裁政權會以他們所掌握的證據，依貪腐的罪名將眼中釘逮捕。

獨裁政權習慣排除異己

蔣家獨裁政權本來就有吸收幫派排除異己的習性，在大陸時期，蔣介石就加入青幫，還拜杜月笙為師，利用幫派排除異己，社會上只有受害者，加害者永遠找不到，因為加害者受到保護。遷佔台灣之後，狗改不了吃屎，還是吸收竹聯幫進入國防部情報局訓練，目標當然是排除異己，後來中國國民黨政權派在國防部情報局受過訓練的竹聯幫到美國暗殺華裔美國人江南（劉宜良）而被美國查獲，若發生在台灣，還是變成無頭公案。

顯然的，黑金是中國國民黨政權利用公權力吸收到權力中心，到李前總統執政時，公家機構才停止收編黑金。李前總統更推動政治民主化，但也發生黑金進入政壇漂白，只是黑金漂白是透過選民，與執政者無關，再說民主政治執政者並沒有權力阻止任何人進入政壇。



李前總統推動政治民主化，但也發生黑金進入政壇漂白，只是黑金漂白是透過選民，與執政者無關，再說民主政治執政者並沒有權力阻止任何人進入政壇。圖／​陳惠卿翻攝

蔣家是撕裂族群元兇

有關撕裂族群方面，蔣家才是元兇，中國國民黨政權在台灣不只是獨裁統治，更是殖民統治，台灣人與中國人不平等，連全國性高普考錄取的成績都不一樣，任官的機會更不用說。當時中國國民黨政權就以戶籍資料來區隔族群，赤裸裸的撕裂族群。李前總統執政時，促使台灣政治民主化，各族群平等參政，但遭遇到中國勢力的抗拒，他們堅持由中國勢力殖民統治台灣，只是局勢不可能逆轉，因而由反共的立場變成親共，造成台灣居民分裂成台灣人與中國人，是誰撕裂族群？趙少康不應該顛倒是非，不過顛倒是非本來就是中國人的習性。

蔣家執政時期，黑金透過獨裁政權進入政府機構。李前總統執政時期，黑金則透過選票來漂白，與政府無關。中國國民黨政權早期殖民統治台灣，台灣人與中國人不平等，當時就以戶籍資料的籍貫來區隔族群。李前總統推動民主政治，各族群平等參政，將戶籍資料的籍貫改為出生地，只是中國勢力抗拒各族群平等參政，因而由反共的立場變成親共。