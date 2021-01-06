享有臺灣輸血醫學界之母的林媽利醫生，一手建立國內血庫系統，並積極促使臺灣輸血環境提升，對臺灣血液醫學發展有著卓越貢獻。她將畢生投入醫學研究，但她不曾忘記自幼時就對美的鍾愛，在工作及家庭的兼顧之下默默耕耘她的藝術。

2021年1月20日至2月7日計畫將於臺中凡亞藝術空間辦理「林媽利醫師義賣特展」。此展覽有著非凡意義，一來，林媽利醫生想在還有氣力之年完成她長久的心願；20多年前在遊走於歐洲時，看到的教堂的彩繪玻璃，被莊嚴及神聖深深觸動，身為虔誠基督徒的她想將那份感動透過藝術傳遞給大家。二來，一生為血液醫學奉獻，深恐後續研究因此而中斷，將此義賣所得全數捐款予臺灣輸血學會，以玆鼓勵輸血醫學的研究與專業教育推廣。林媽利醫生將她的人生經驗及能量投射於作品之中，傳遞著一個璀璨人生的哲學。

林媽利醫師 義賣特展

展覽時間-2021年01月20日-02月07日

開幕時間-2021年01月23日(六)下午3:00

開幕地點-台中市西屯區何厝東二街23號B1（凡亞典藏館）



林媽利醫師作品—白雲 30x30cm 2020 熔合玻璃。圖／凡亞藝術空間



林媽利醫師作品—淡水暮色V 30x30cm 2013 蠟彩。圖／凡亞藝術空間



林媽利醫師作品—蚵寮的黃昏 30x30cm 2017。圖／凡亞藝術空間



林媽利醫師作品—雲霧花東縱谷 30x30cm 2015 蠟彩。圖／凡亞藝術空間



林媽利醫師作品—澈藍的夜─淡水 30x30cm 2013 蠟彩。圖／凡亞藝術空間



林媽利醫師作品—黎明的寧靜30x30cm 2013 蠟彩。圖／凡亞藝術空間