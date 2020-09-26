中國在本屆聯大遇到了強勁的逆風，除了美國總統川普要求中國為新冠疫情負責之外，中國在人權、南中國海、台灣，甚至習近平近年來不斷提出的「人類命運共同體」等議題都分別遭到了不同國家的抵制。

川普就新冠疫情、環境、人權問題對中國開火

美國總統川普9月22日在聯合國大會上表示，中國必須為向世界「釋放」新冠病毒負責。

川普還抨擊了中國在環境問題上的記錄。他指責中國的經濟高速發展是以犧牲人類環境為代價的。

川普還要求聯合國關注「恐怖主義、壓迫婦女、強迫勞動、販毒、販賣人口和性交易、宗教迫害以及對宗教少數派的種族清洗」。

除了川普總統指出的問題外， 中國在人權、南中國海、台灣等問題上的立場和做法遭到其他國家領導人的批評和譴責。

馬克宏要求派國際調查團前往新疆

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）9月22日在聯大會議上發言時要求派出國際調查團前往新疆展開調查。這是法國總統首次在聯合國大會上針對中國維吾爾人權問題發言。評論認為，這意味著歐洲對中國人權問題上愈來愈旗幟鮮明，立場堅定。

馬克宏說，基本人權是普世的，並不只是西方國家的價值觀念，不能一提到人權就拿出乾涉內政的理由來對抗。他說，尊重人權是聯合國的基本原則，它早已寫進《聯合國憲章》，各成員國自由地簽署了這一憲章，並且承諾尊重人權。

馬克宏在這裡指的是北京當局一貫的態度，每當西方領袖或西方團體向中方提出人權問題時，中方總是以「不能干涉內政」予以拒絕。

馬克宏說，這就是法國提出派國際代表團前往新疆，實地了解當地維吾爾少數民族的生存處境的理由。

馬克宏現在對待新疆問題的態度與他在2019年訪華時對待新疆問題的態度截然不同。2019年馬克宏訪華時沒有公開提及中國政府對新疆穆斯林的大規模壓迫。



法國總統馬克宏在聯合國大會第75屆會議說話。圖／擷自聯合國

馬克宏的態度是西方國家對中國在人權問題上的做法越來越反感的表現。美國約翰·霍普金斯大學東亞研究學者吳玉婷（Andrea Worden）9月23日在美國智庫國家亞洲研究局的視頻會議上說，越來越多的國家決定頂回中國在人權問題上的做法。

她說：「因為戰狼外交， 因為新冠疫情，你知道，大家被惹毛了。我想，就是受夠了的感覺。是該做些什麼的時候了。」

人權理事會不再任由中國擺佈

在聯合國人權理事會最近的一次會議上，人權理事會主席無視中國代表敲桌子反對，讓非營利組織「聯合國觀察組織」的執行長（Hillel Neuer）努爾繼續就中國政府強制關押新疆維吾爾人發言。

9月10日，本屆聯大會議前不久，超過300個人權團體與其他非政府組織向聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）及聯合國成員國發表公開信，呼籲對「中國政府侵犯人權」進行國際調查。



非營利組織「聯合國觀察組織」的執行長（Hillel Neuer）努爾。圖／擷自Hillel Neuer推特

杜特蒂強調南中國海仲裁決不容討論

菲律賓總統杜特蒂在同一天的聯大會議的視頻講話中強調: 「海牙仲裁法庭的裁定已經成為國際法的一部分，這裡沒有討價劃價的餘地，任何政府更迭都不能弱化或出賣這一裁定。 」

杜特蒂的表述令人感到意外。2016年，菲律賓將中國對南中國海的主權聲索訴諸海牙法庭，並最終獲勝。但杜特蒂上台後，將這一裁定束之高閣，不再過問，他選擇了親近北京的外交路線。杜特蒂主張淡化同中國的領土爭議，強調擴展中菲合作。

觀察家們認為，杜特蒂在聯大講話中重提2016年的仲裁結果就是為了緩解來自國內的壓力，但是，這可能也與國際社會對海牙仲裁展示的越來越多的支持有關。杜特蒂在演講中對國際支持也表示感謝。

9月16日，德國、法國和英國在致聯合國的照會中表示，（中共）在南中國海以「歷史」為理由提出的主權要求不符合國際法和《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）的規定。

在此之前，美國7月13日表示， 中國在南中國海的領土聲索「完全不合法」。7月23日，澳大利亞向聯合國提交的聲明表示：澳大利亞政府反對任何與1982年《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）相抵觸的中國主權主張，特別是不遵守公約對基線、海事區域及特徵分類規定的海洋主張。

美、澳等國支持台灣參與聯合國事務

在第75屆聯合國大會召開期間，台灣外交部長吳釗燮公開呼籲各界支持台灣參與聯合國。自1993年第48屆聯大至2008年，台灣的邦交國連續14年在聯合國提出讓台灣參與聯合國的提案，不過都失敗了。目前，至少有三個國家的主要官員表示支持台灣參與聯合國事務或是重返聯合國。

台灣的友邦史瓦帝尼的總理戴安伯（Ambrose Dlamini）在聯合國成立75週年紀念高階會議上發言時表示，聯合國不應遺漏任何人，因此史瓦帝尼政府敦促聯合國應對全世界所有國家與人民敞開大門。

戴安伯強調，台灣在聯合國各項發展工作中已扮演有意義角色，將台灣納入聯合國大家庭是實現聯合國「不遺漏任何人」這一承諾的關鍵一步；相關過程不僅有助提升聯合國正當性，也讓聯合國的各項努力更具公信力。

除史瓦帝尼外，美國和澳大利亞的高官也先後表態支持台灣。就在聯合國大會開幕第二天（9月16日），美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）與台灣駐紐約辦事處長李光章高調共進午餐。

克拉夫特當天對媒體確認，她與台灣辦事處長李光章午餐，並說這場餐會是「歷史性會面」，美國正在推動台灣重返聯合國。

克拉夫特說，「我一直想做總統覺得對的事，我認為總統一直在努力強化與台灣的雙邊關係，所以我想代表政府繼續保持這種關係。」

克拉夫特強調，台灣正在被北京邊緣化，台灣有近2400萬人的聲音想被聽見，這真的很遺憾，台灣應該像其他所有人一樣能夠參與聯合國事務，「如果美國不挺身而出對抗中國（中共），那麼在台灣問題上誰要去做呢？而且不僅是台灣，還有香港和其他國家呢？」

美聯社引述克拉夫特的話說，她和李光章「討論談如何更好地幫助台灣參與聯合國的不同方法」。



2020.9.16聯合國大會開議，美國駐聯合國大使克拉夫特，與台灣駐紐約代表李光章會面。圖／擷自公視新聞影片

今年5月，美國駐聯合國常任代表團發表推文，表達對台灣加入聯合國的支持。推文寫道:「阻撓台灣涉足聯合國，不僅是對自豪的台灣人民，也是對聯合國原則的一種冒犯」。

澳大利亞駐台代表高戈銳（Gary Cowan）9月22日說，「歡迎台灣為推動可持續發展目標，發展全民健康覆蓋成果的持續貢獻」，台灣能幫助提升全球衛生安全，澳洲也與印太及其他夥伴合作支持永續發展倡議。

高戈銳在推文上說，台灣在應對中共病毒方面表現出色，澳洲也盡其所能與印太及其他夥伴合作，來支持全面性暨永續的發展倡議，以幫助經濟體及社群來建立韌性並促進發展。高戈銳也特別在文末打上「台灣能幫忙！」（Taiwan can help）字樣。



澳大利亞駐台代表高戈銳（Gary Cowan）推文。圖／擷自Gary Cowan推特