武漢一家醫院在2019年11月19日，治療三位來自武漢實驗室員工，症狀和武肺症狀相同，世衛組織對這個揭露相當震驚，美國首席醫療顧問弗契（Dr. Anthony Fauci）也改口稱：不排除瘟疫來自武漢實驗室可能。示意圖／擷自央視Youtube

WHO預估：到今年底，全球確診染疫突破兩億人，創下歷史記錄，對於這場尚未找到源頭的瘟疫，世衛組織雖然被老共掐住脖子，但是，對越來越多證據顯示，病毒和武漢實驗室脫離不了關係，世衛也不能完全無動於衷，根據26日美國《華爾街日報》揭露：最直接證據是武漢一家醫院在2019年11月19日，治療三位來自武漢實驗室員工，症狀和武肺症狀相同，顯示最初原始病人來自實驗室，這個證據還有當時病人抽血證據，血液還在武漢血庫中。

世衛組織對這個揭露相當震驚，美國首席醫療顧問弗契（Dr. Anthony Fauci）也改口稱：不排除瘟疫來自武漢實驗室可能，立刻引起紅色媒體一場咆哮，弗契長時間態度很曖昧，因為老共發展生化武器，裡面也存在美國科技協助，弗契對這些內幕應該是知情者，拜登也在第一時間下令情報單位，深入調查瘟疫來源，三個月內要拿出報告，很顯然，從去年初疫情爆發，美國掌控的情報，應該比世衛還多，問題是這些證據尚無法讓老共一刀斃命。

還原整個瘟疫故事，最可信的版本應該是：武漢實驗室中，研究新冠病毒的員工，無意中感染疾病，在外面醫院就診時，把病毒帶出實驗室，引發吹哨者醫生染疫，等到確定病毒會人傳人，於是在2020年1月，下令封鎖武漢，這時候，老共持續對外宣稱可控可管，降低國際警戒，甚至排除美國協助，而另一方面上演一場武漢封城秀，導致五百萬人大逃亡，讓病毒擴散全球，是老共有意放縱，還是行政疏失，這才是爭議要點。

巴西因為引進中國疫苗失敗，怪罪老共，公開質疑這場全球瘟疫完美風暴，最終受益者就是老共，因為中國人死的最少，經濟復甦最快，其實，這種質疑也不盡公平，中共其實是隱藏死亡數字，從最近出爐的人口調查以及武漢清明節上墳家庭計算，武漢瘟疫造成死亡應該是公開數字十倍以上。

質疑老共在武漢封城行動中故意放水，讓確診者帶病毒飛往全球，搞成全球災難，再用疫苗外交征服世界，這種質疑當然有所本，因為老共一直是不重人命政權，死了幾萬人，也只是數字，其次，「天下大亂，形勢大好」，是老共全球擴張戰略想定，當下世界亂局，正好是老共壯大良機。

武漢病毒具備生化武器特質，因為有難以偵測的無症狀帶毒者，這些人如果成為生化武器，可以說難以防範，美國情報單位質疑老共故意放病毒出境，也是基於這個理由，中共早就知道病毒會傳染，為何當時武漢機場封鎖飛往北京航班，卻可以放行國際航班，這點讓人無法理解。

基於這些懷疑，對於4月以來突然爆炸的疫情，台灣實在不能掉以輕心，因為華航破口和萬華群聚，還找不到連結點，如果各自分開，那麼萬華源頭來自那裡？

去年，台灣阻擋疫情在境外，今年，疫情殺進境內，打亂疫苗施打時程，第五縱隊在島內也趁機引中製疫苗入關，這場完美疫苗之亂，好像是一場配合好的大戲，紅藍政客群魔亂舞，包裝著愛台灣的口號，炒作著假議題。

宅在家，不添亂，不給病毒連結擴張機會，穩定心情，不給紅色病毒動搖心智機會，保護自己，就是保護台灣這塊土地。

老天其實對台灣不薄，疫情升溫之際，梅雨來了，這場大雨解除旱災，對供電也有助益，三種危機解除兩個，更好的消息是美國助台疫苗來了，台灣可以專心抗疫，相信台灣可以擋住老共這一波生化武器戰爭，天佑台灣。



作者指出，人人宅在家，不添亂，不給病毒連結擴張機會，穩定心情，不給紅色病毒動搖心智機會，保護自己，就是保護台灣這塊土地。示意圖／2021.5.25中央疫情指揮中心宣布第三級警戒延長至6月14日。擷自衛福部影片