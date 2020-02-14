如果政府堅持ROC拿不掉，至少可以在護照上把台灣放在ROC前面，成為台灣中國，做為區隔。而且字體上，「台灣」兩字要比「中華民國」更大一點，例如，TAIWAN「roc」。圖／民報資料照

趙少康說，「台灣防疫成功是小英運氣好」，客觀來說，台灣防止瘟疫疫情，比起日韓兩國，的確來得更好，此話的意思就是，「民進黨因禍得福」，2016年以來，小英不接受「一個中國」，所以中台關係降溫冷凍，中客大量減少，就算少了觀光財，卻也因為不像日本韓國，年假期間，中客滿街跑，給日韓兩國帶來更多瘟疫風險，泰國也是如此，中客帶來人民幣，也帶來紅色瘟疫，其次，美中貿易戰爭中，台灣經濟表現不錯，彌補觀光收入，但是，老趙有所不知，「武漢瘟疫」只是開始，未來挑戰還很多，台商在中國還有幾十萬人，台灣能否力抗瘟疫，讓瘟疫不進入社區，恐怕還有待觀察，所以，政府實在不能開心太早。

我認為，瘟疫是老天提供台灣人的決斷時刻，也是分清楚敵我的時刻，你要成為真實台灣人？或者當中國人，時間已經來到，重點是，「你不能騎牆了」，政府更是不能騎牆。

最近，國民黨主席候選人郝龍斌倡議，「如果中國不願意承認中華民國政府，大可以中止來往」，我對這個倡議，舉雙手贊成，郝龍斌此言一出，新黨大為光火，認為，這樣子就要回到南北韓的情況，我認為，回到南北韓對峙，有何不可？

台商淪為中共「以商逼政」籌碼

今天，中台之間的問題日漸複雜，主要因素就是走太快，太缺乏敵我意識，台商深陷中國，成為中共「以商逼政」籌碼，韓戰以至於後，南北韓的人民交往，仍然維持在「開城經濟特區」，經貿觀光來往，在可以管控範圍，不像台商到處亂跑，幾乎失控，現在，連一個簡單的撤僑包機行動，都被搞到亂七八糟，台商買辦上下其手，國家尊嚴蕩然無存。

過去，我曾經以「剪不斷，理還亂」，來形容中台這種不健康交往的現況，承平時候，或許雙方還可以閉一隻眼，苟活下去，就如同沒有法律基礎的婚外情，但是遇到戰爭，瘟疫，麻煩就來了，所以回歸國家對國家的來往，回歸政府來往正常化，已經刻不容緩，對於已經深陷中國的台灣人，也只有用「歸化政策」處置，就如同陳時中所言，「你既然選擇當中國人，那就要承擔一切後果」，就像現在，瘟疫當前，夾在中台間，進退兩難的台灣人，已經成了政府燙手山芋。

許多中配不放棄中國身分

中台三通以來，通婚相當頻繁，衍生的問題卻一直存在，很多嫁到台灣的中國女性，十之八九，沒有放棄中國紅色護照，究其原因，有人認為，一旦放棄中國身分，就沒有退職金可領，有人認為如果婚姻不幸福，還可以回到中國生活，還有人認為中國統一台灣大勢所趨，拿台灣護照多此一舉，至於，台商和中國女性在中國完成婚約程序，更不用說，多數，比比皆是，結果下一代在中國出生，依照中華人民共和國國籍法，當然是中國人，這種下一代婚生子女，並非個案，而是通案，在中國比比皆是，陳明通不查，為小明開了一扇窗，似乎沒想到後面還有更多小明。

英國在前幾天撤僑，就發生同樣的事，一名英國人在中國娶了中國女性，並且有了婚生子，依法，這位孩子是中國人而非英國人，因為中國不接受雙種國籍，所以，英國撤僑單位同意這一家庭可以上機，問題是，中國方面認為太太和孩子不可上機，因為這兩人是中國人，不是英國人，同樣情況，也發生在香港「反送中」運動，多數港人持有海外護照，但是在大中國無所不管的法律下，持外國護照的港民，還是中國人。

根據陸委會統計，美中貿易戰爭爆發以來，去年12月統計資料顯示，台商台幹在中國人口來到40幾萬，比前年73萬減少幾乎一半，今年過年爆發「武漢肺炎」，很多台商台幹開工時程，已經延後，所以，目前不到一半的台商台幹，留在中國，以湖北一地來看有1000多人，就是中國國台辦所言，準備包機回台人數，如今包機行動受政治干預暫停，也是台灣重新檢視中台關係時刻了。

在這次瘟疫事件中，不願意拿掉中國大帽子台灣，已經被中國連累，旅外的台灣人，被認定是中國人，在「一中原則」下，台灣人遭受無理岐視，班機無法落地，甚至在義大利滯留，有家歸不得，台灣人難道無法認清楚，問題就是出在「中國台灣」，過去，我在專欄多次建議，如果政府堅持ROC拿不掉，至少可以在護照上把台灣放在ROC前面，成為台灣中國，以做為區隔，而且字體上，「台灣兩字要比中華民國更大一點」，例如，TAIWAN「roc」。

商人既然自稱無祖國，那麼，台商也應該思考自己的前途，如果願意長居中國，那麼就歸化中國，除非中國改變過去貶低台灣政策，認真對待以「雙方不否認」開啟談判，只要台商可以在國家公平對等狀態下，在中國經商，生命財產才有保障，才能活出尊嚴，而這一點對中共的要求，所有台商應該支持才對，否則就像今天，進退兩難。