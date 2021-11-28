阿里巴巴集團創始人馬雲，曾貴為中國的首富，自去年10月發表抨擊中國金融監管體制的言論後，失蹤「迷失」在公眾視野中。馬雲十年前曾說「中國的企業家確實沒有好的下場。」這句話一語成讖，應驗了他的處境。共產主義下的中國哪能容許自由資本主義？馬雲、馬化騰之遭遇可說為中國企業家敲響一記喪鐘！

中共對待自己的企業家如此，那麼台商遠東集團在中國所謂「涉及一系列違法、違規」，被罰款和追稅約新台幣20億元，也就不是意外而是「意料中」事！國台辦發言人朱鳳蓮還不忘統戰台灣，表示歡迎、支持台胞與台企赴中國投資發展，將繼續依法保障台胞、台企的合法權益，根本是超級幹話？

真正的企圖是中國共產黨，要台商與「台獨」劃清界限，居心叵測殺雞儆猴。因此朱鳳蓮：「絕不允許台企一邊在中國大陸賺錢，一邊在島內支持『台獨』，幹『吃飯砸鍋』的事。」這才是中共的狼心。目前更流傳中國下一階段制裁12家「台獨金主」企業名單，一時之間，引起台商風聲鶴唳人心惶惶！可謂宣告在中國發展的台商「末路輓歌」？

美國前副總統彭斯（Mike Pence）曾警告，中國正成為一個「邪惡帝國」（evil empire），對於美國而言，中國所構成的威脅大於冷戰時期的蘇聯。彭斯的警告與認知確實有一點晚，因為，中國不是現在才開始「正成為」邪惡的帝國，中國本來就是這樣的國家，只是世界被其14億人口的經濟市場利益迷惑、利誘。台商高揭「商人無祖國」，而無視於身邊的「邪惡帝國」？

可悲的是，徐旭東在意識形態上是比較支持藍營的，但中國國民黨朱立倫對此事卻「不予置評」，不敢替遠東發聲？因為共黨頭子習近平給國民黨的賀電，國共兩黨「努力謀求國家統一」的緊箍咒，緊緊的箝制中國國民黨；更何況朱立倫的岳父高育仁不也是在中國賺錢，一邊在島內支持「台獨」（正確的說法是中華民國的「華獨」），這也是破壞兩岸關係，朱立倫當然不敢吭聲，而且竟然還要企業守法？請問遠東是犯了什麼法？共產黨無限上綱的欲加之罪：「台獨金主」不能幹「吃飯砸鍋的事」，狠狠掐住台商的咽喉！

如果中共的目的就是要鞏固島內統派勢力，並藉此分化台灣，顯然中共錯估台灣的形勢。因為惡整台商，台商不是返台，就是寧可當中國裂解、分化台灣的馬前卒，如「旺董」蔡衍明，不是徒增台灣人的反感嗎？

中國先前點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮為「台獨頑固分子」，現在又列出「台獨金主」重罰遠東，對此總統蔡英文則正告北京立刻停止這樣行為，不要繼續傷害兩岸經貿及兩岸關係，如此呼籲顯然無足輕重。毛澤東說：「景陽岡上的老虎，刺激它也是那樣，不刺激它也是那樣，總之是要吃人的。」那麼，中國的步步進逼，台灣對中國無論釋出多少善意，是無以改變中共吃人的本性！也諭示「紅頂商人」末路輓歌的來臨？