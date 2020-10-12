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每日國際焦點

北韓10日閱兵大典上展示2年來未見的新式巨大彈道飛彈。南韓要求北韓遵守和平協定避免衝突。美國稱北韓展示飛彈令人失望，呼籲與北韓協商非核化。

日本海上自衛隊9日在南海執行反潛演習，共部署3艘軍艦，包括一艘直升機航空母艦和一艘潛艦。

兩艘中國海警船11日侵入尖閣群島(釣魚台)海域。

阿爾察赫表示亞塞拜然入侵以來已有376人陣亡。俄國安排亞美尼亞、亞塞拜然外長至莫斯科調停，普丁調停下10日雙方同意停火協議，但立即互相控訴破壞停火協定。

各國亞美尼亞裔前往阿爾察赫作戰。阿爾察赫外長抨擊亞塞拜然利用停火來準備戰爭，並表示真正的和平只有國際社會承認阿爾察赫。

羅馬尼亞經濟部與美國簽屬協定，建設多瑙河上2座核反應爐。羅馬尼亞國營核電公司原本與中國廣核集團合作興建核電廠，延遲六年後轉向美國，合約價值80億美元。這是中廣核歐洲核能出口計畫又一大挫敗。

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北韓

10日閱兵大典上展示2年來未見的新式巨大彈道飛彈。

南韓要求北韓遵守和平協定避免衝突。

美國稱北韓展示飛彈令人失望，呼籲與北韓協商非核化。

菲律賓

外長稱與中國重新確認堅強的雙邊關係。

日本

海上自衛隊9日在南海執行反潛演習，共部署3艘軍艦，包括一艘直升機航空母艦和一艘潛艦。

兩艘中國海警船11日侵入尖閣群島(釣魚台)海域。

央行計畫2021年實驗數位貨幣。

巴基斯坦

電信管理機構因「不道德下流」內容禁止抖音。

馬來西亞

海巡攔截6艘入侵海域中國漁船，逮捕60人。

泰國

巴士與火車對撞造成20死30傷。

越南

暴洪造成17死13失蹤。

亞美尼亞、亞塞拜然

阿爾察赫表示亞塞拜然入侵以來已有376人陣亡。

俄國外長表示亞美尼亞、亞塞拜然外長將至莫斯科調停。

土耳其稱除非亞美尼亞徹兵，否則兩亞和談注定失敗。

亞塞拜然稱準備好和談，但不接受退讓。

各國亞美尼亞裔前往阿爾察赫作戰。

亞塞拜然總統9日同意美俄法提出的阿爾察赫和平原則。

普丁調停下10日雙方同意停火協議，但立即互相控訴破壞停火協定。

亞塞拜然稱法國不中立。

亞塞拜然外長稱停火只是暫時。

阿爾察赫外長抨擊亞塞拜然利用停火來準備戰爭，並表示真正的和平只有國際社會承認阿爾察赫。

土耳其要求俄羅斯施壓亞美尼亞遵守停火。

白俄羅斯

盧卡申科稱有必要國民大會選舉修憲。

羅馬尼亞召回大使。歐盟已有德國、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、保加利亞、斯洛伐克召回駐白俄大使。

吉爾吉斯

總統下令軍方恢復秩序。於首都佈署。

總統更換國安會正副主席。

前總統9日遭暗殺未遂。

議會選出總理，結束權力真空狀態。

羅馬尼亞

經濟部與美國簽屬協定，建設多瑙河上2座核反應爐。羅馬尼亞國營核電公司原本與中國廣核集團合作興建核電廠，延遲六年後轉向美國，合約價值80億美元。

芬蘭

美國同意出售美國戰機與飛彈給芬蘭。64架洛馬F-35A與零件彈藥與訓練，125億美元；50架波音F/A-18E、8架F/A-18F超級大黃蜂，14架 EA-18G咆哮者電子作戰機與零件彈藥訓練，共147億美元。

土耳其

商會敦促沙烏地阿拉伯改善貿易關係。

美國

川普表示已經病癒。

巴勒斯坦

世界猶太議會總裁羅納蘭黛呼籲巴勒斯坦恢復與以色列和談，巴勒斯坦總統阿拔斯10日與之在約旦河西岸會面，不過蘭黛雖然是共和黨要人，但並未帶川普政府的訊息前來。

卡達

以色列稱將反對美國出售F35給卡達。

阿聯抨擊土耳其在卡達的軍事基地造成區域不穩定。

黎巴嫩

遜尼派領袖哈里里呼籲恢復法國的重整計畫。

油槽爆炸造成4死。

伊拉克

民兵稱只要政府提出美軍撤出時間表就會停止攻擊美軍。

伊朗

氣爆夷平胡齊斯坦省最大城市阿瓦士市場建築造成至少5死。