民主國家和極權國家接觸之後，製造出一種互相矛盾的怪胎，這種怪胎享受民主自由生活，卻批評民主自由制度，這種怪胎在美國被稱為「大五毛」，以司馬南為代表，有人問他，「為何在美國反美國」，他回答，「住在美國是生活，反美國是工作」，這句話很經典，因為從事罵美國帝國主義，才有薪水入袋，這些薪水讓他可以在美國享受自由生活。

民族主義只是口號

中共的共產主義標榜無產階級至上，本來就和民族主義互相矛盾，但是，當中共要控制中國人，就喊出民族主義口號，台灣過去威權時代，腦袋被國民政府植入中國符號，這種符號終於變成病毒，在某些人身上發作，例如黃鞍或黃枝賢，邱義，無私懷，馬應久等人。

同樣的，中台交往以來，在中國賺人民幣者一大堆，從商人到藝人，甚至學者或名嘴，但是，這些人遇到事情或生病，就跑回台灣，因此，兩位台灣女藝人上央視高唱「中國偉大」，變得兩邊不是人，台灣網民罵這兩人，「乾脆申請中國身分證，不要回來了」，中國網民罵這兩人，「為何不放棄台灣護照」，看起來，隨著中台交惡，想賺人民幣壓力還真不小，我猜這兩位小姑娘，人在中國，恐怕也沒有不上台表演的自由。

以小見大，兩邊不是人的狀況很多，當然不只是這兩人，現在中共對台灣的戰爭挑釁，越來越厲害，這時候才發現，中台40年來的交流，只有文字作業，兩國並沒有得到真正諒解，反而因為互相來往走太快，使很多人卡住了——台商卡住，藝人卡住，學生卡住，如果很不幸，戰爭爆發了，夾在中台之間的這些台商、藝人、學生，甚至通婚家庭，肯定處境艱苦，很多人會淪為人質，尤其中共是不談人權的，再說，兩邊都有親人或朋友，飛彈也不會長眼睛。

很多人錯覺認為，兩國長期隔絕，所以交流比起不交流好，這句話前提必須是相同制度的國家，因為實驗證明，中台兩國或美中兩國，開放交流的結果，不只失敗，還帶來很多後遺症，兩國同樣被紅色特務滲透，抓也抓不完，弄到最後只能反目，就是所謂「認識而分離」，如今，中共假面具被拆穿，美國社會對中國的敵意升高，而台灣拒絕統一的比率也升高。

拒絕統一來到最高

最近的民調顯示，支持維持現狀「拒絕統一」還是高居第一，急獨和緩慢獨立支持者升高，三者相加高達87%，但是，主張快速統一和緩慢統一加總只有10%，這項民調印證了中台兩國生活文化差異，其中，政治制度才是大問題。儘管中共提出「一國兩制方案」，問題是中共對香港不守兩制承諾，留給國際很大問號，台灣人當然不相信有真的「一國兩制」。

族群問題最終會成為拒絕統一的重要一環，台灣人意識在民主化之後，很顯然提升了，這當然是中共政權的無理壓迫有關，本來，中國可以隨著國力提高中國人的正面形象，寬大承認中華民國，甚至台灣國，可惜作法錯誤，中共仍然認為只要用金錢，就可以收買國際的尊重，收買台灣。結局恰好相反，很簡單的理由，中共這個國家，對自己的人民不尊重，沒有言論自由，任何人都處於坐牢風險，在中共政權心目中，人民只是工作機器，用來交稅的韭菜奴隸，中國人只要稍稍有錢有能力，第一件想做的事，就是不當中國人，這樣的國家治理下的人民，不受到國家尊重，人民當然也不尊重自己，這樣子要如何被其他國家尊重？

也因為如此，武漢瘟疫一爆發，歷史上西方國家排華的陰影鬼魂，一下子又復活了，連黃皮膚的亞洲人也受到拖累，這就是中國人最大悲哀。

崛起的中國，如果走向自由民主制度，我相信中國人的尊嚴和自尊心也會提升，可惜，如同作家余杰所說，「一半以上的中國人，甘於被中共壓迫當奴隸，不然就是被洗腦成支持共產黨的小粉紅」，不知道這個世界已經變了，還自以為紅色中國天下無敵，封閉在井裡的青蛙，聽不到井外的世界正對中共鳴鼓而攻。

美國政府已經提出五千億台幣，要協助台商離開中國，自由世界和中共脫鉤在即，香港是前車之鑑，台商或台灣藝人要想清楚了，何處才是你安身立命的家園，不要變成兩邊討好，兩邊不是人。



作者提醒台商或台灣藝人思考，何處才是可以安身立命的家園，不要變成兩邊討好，兩邊不是人。示意圖／pixabay