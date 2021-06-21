作者認為，台灣有能力製造一個療效非常好的疫苗，政府和人民責無旁貸，應大加扶持。示意圖／擷自公視新聞影片

台灣有許多聯考制度時代下的產物，老師是聯考制度下的產物，其所教育出來的學生也是聯考制度下的產物，他們的特徵就是相信制度和權威，固守教條不知通權達變，往往掛一漏萬，思想僵化而見樹不見林；但是規則是人定的，NBA以前也沒有三分球，NBA有三分球之後，奧運籃球比賽依然沒有三分球，後來奧運才跟上來也採用三分球；常言道，世界上唯一不變的是萬事萬物都在改變；這些固守僵化教條的勢力往往成為社會進步的絆腳石。

幾千年前孟子就提出不能死守男女授受不親的僵化教條，為人處事必須因時因地制宜的概念，在那個保守封建的時代，這的確是創新的思維！人都掉到大水溝裡快要淹死了，你還因為不敢男生碰到女生的手而不敢去救她，這絕對是愚蠢至極。

截至目前為止，武漢肺炎已經造成全世界數百萬人死亡，在全世界各個角落分分秒秒時時刻刻都有人因得到武漢肺炎而死亡，大槪只能用生靈塗炭來形容；現在台灣有能力製造一個療效非常好的疫苗，這個疫苗尚未通過常規的三次考試及格，但是這個疫苗已經通過兩次考試，並且成績都非常優秀，絕對名列全球前幾名。好像現在分分秒秒都有病患死亡，我們有優秀的經過嚴格訓練的醫學系畢業生可以出去救人，只是因為國家考試分三階段，卻要求前二階段都高分通過考試的醫學系畢業生不可以出去救人，第三階段國家考試也不是他不去考，是因為一些原因而尚未舉辦，他如果去考第三階段國家考試也可能是榜首喔，然後你要求這個醫學系畢業生不能去救人，這不是非常荒謬的嗎？

所有反對的人，你們身上都背負千千萬萬條人命，上帝會給你們公正的審判，你們如果有什麼偉大的理由，死後可以去上帝面前跪著申訴！

支持台灣國產疫苗拯救世界

基於人道主義，必須強力要求蔡政府，務必盡全力支持台灣國產疫苗的製造，救全世界黎民百姓於水火之中，台灣政府和台灣人民有能力就責無旁貸，這是上帝指派的權利也是義務！

任何人如果認為疫苗不安全，你不想打就不要打啊！別人想打啊！別人想活啊！放一條生路給別人妨礙到你們了嗎？讓別人活下去妨礙到你們了嗎？

又如同現在全世界有千千萬萬的人快餓死了，不知反對勢力到底是故意、惡意或無知，他們高舉反對大旗，藉故有的沒的理由，說怕不衞生，怕吃了會拉肚子，所以不讓快要餓死的人吃！你們不是笨就是壞，不然就是又笨又壞。

每條因而多死的武漢肺炎死者，業障全部掛在反對勢力身上，沒有一個可以逃避最後的審判！

疫苗需要通過一期、二期和三期是誰訂的？是上帝訂的嗎？只要是人訂的，都可以修改，也必須時時刻刻修改以符合實際需要。如果墨守成規用不合時宜的制度去面對全新的全球性嚴重的傳染性疾病的挑戰，實無異於在間接殺人。

不管舔共犬馬集團怎麼想方設法害台灣，我們一定要全力加速生產台灣國產疫苗，未來想打的國民都可以打，不想打的人也沒人強迫你們打；最重要的是全世界疫苗供需有幾十億缺口，台灣要出去拯救世界，這是責任也是義務，因為我們有能力！Taiwan must help!