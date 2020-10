美國國防部官員說,美國與台灣協作發展彼此軍方能夠使用的防衛能力,對於抗衡中國以技術壓制其對手的做法有極大用處,美台不僅可以共同研究、設計、發展和生產與台灣防衛相關的軍事能力,雙方還可以更進一步發展國防產業供應鏈的合作。

為期兩天、通過視訊方式舉行的美台國防工業會議已經結束,主辦這次會議的美台商業協會在會後對媒體發布了美國國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛(David Helvey)及美國在台協會會長莫健(James Moriarty)閉門會議的講話內容。

海大衛說,美台共同發展彼此軍方在平時或衝突時使用的防衛能力,對於抗衡中國尋求以技術壓制其對手有極大用處,而且重要的是,不只是美台的政治軍事領導人,雙方的國防產業也要準備好支持這種潛在形式的合作。

他說,台灣除了與政府有關的大型國防企業外還有許多提供組件的中、小型公司,他鼓勵美國的國防產業持續討論如何與台灣的研發、技術專業及商業網路合作,確定雙方支持台灣取得重要自衛能力的方式。

海大衛指出,雖然許多支持美國人工智能、5G網路和軍隊的半導體晶片是在美國設計,但大約有47%美國設計的晶片是台灣製造,「台積電宣佈在亞利桑那州設立晶圓廠將帶來很大的變化,不僅是對美國的半導體產業,對美國的國家安全也是如此。」

此外,海大衛也說,國防部認為美台可以進一步思考國防能力與技術供應鏈的合作,尤其在台灣的台積電公司將在美國生產5奈米晶片,台積電的投資將創造就業、促進高技術產業聚落,支持美台在未來技術上的領先地位,「重要的是,台灣領先半導體公司在美國的足跡,提供我們產業在知識產權保護方面的合作機會,確保晶片像我們的部隊一樣,能夠在各種潛在威脅下得到保護。」

海大衛也在演講中提到,從南中國海、東中國海到印度邊境等,中國共產黨在地區日益增加使用的霸凌和脅迫手段已經對整個印太地區劃下一道長而黑暗的陰影,但台灣卻是地區及全世界一個閃亮的民主典範。

他說,即便地區和全世界在新冠疫情中持續從台灣的經驗和專業獲益,但中國共產黨卻以外交孤立、軍事威脅行動、網路攻擊、經濟壓力及其他形式的影響力活動對台灣施壓,各種軍艦、戰機、導彈和網路信息戰等軍事能力的發展,已經使今日的解放軍更為任務專注、資源豐富,其快速發展已給台灣帶來直接軍事壓力,解放軍同時也通過使用其他能力,尋求威懾、拖延或阻撓第三方在危機時的有效介入。

「解放軍的行動測試台灣的能力及應對脅迫的準備,事實上,他們是在測試台灣社會的韌性,這些行動也是對國際社會對自由開放印太地區承諾的決心。」他說,中華人民共和國對台灣的威脅也是對印太地區更廣泛的安全挑戰的一部分,解放軍進入台灣的水域和空域破壞穩定,增加誤判的可能性,也為地區繁榮安全帶來風險,但他要表明的是,「儘管解放軍的行動是真實的也是危險的,但解放軍並非打不敗。」

海大衛說,台灣可以透過聰明的投資對北京發出清楚的信號說,台灣的社會及其武裝部隊絕對有決心捍衛台灣,蔡英文政府增加國防預算是朝正確的方向走,但台灣還必須在自主發展、對外採購及維持現有系統上尋求平衡,才能支持有效及經常性的軍事威懾。

他也表示,美國持續鼓勵台灣尋求多領域威懾能力,投資在「大量的小能力」,例如高移動性的海岸防衛巡弋導彈,以及短程防控能力、防禦性水雷、小型快速攻擊艇等,這些能力存活性高,也適合台灣的地理環境,「更重要的是,它們的目標是讓台灣武裝部隊準備好應對一場他們不能輸的戰役。」

美國在台協會莫健(James Moriarty)在星期一的開幕儀式中發表講話。他說,自去年同一時期舉行的會議之後發生了許多事情,包括台灣的總統選舉、美國政府通報國會約8億美元的對台軍售以及新冠疫情的肆虐等,與此同時,「中華人民共和國的野心對美國及其盟友夥伴,尤其是台灣的威脅也日益清楚。」

他說,中國在這段時間加倍對台灣的霸凌和好戰作為,包括在台灣周邊軍演、網路攻擊和具有敵意的言論等,而且在新冠疫情中還阻撓台灣參與世界衛生組織對全球公共衛生做出貢獻;更重要的是,習近平本人堅持,台灣必須加快在一國兩制的模式下與中華人民共和國統一,但「那個模式幾乎被所有台灣人拒絕。理由是,中華人民共和國在香港實施那個模式的行動已清楚顯示,中華人民共和國尋求的不僅是與台灣統一,更要破壞台灣的民主。」

莫健指出,41年前的《台灣關係法》已經強調,美國視台灣安全為更廣大的印太地區安全的中心,因此穩定的兩岸關係對於維持地區穩定至為必要,那個立場並沒有改變。

莫健表示,近來美國在許多公開演說和證詞中都強調,「北京日益增加的威脅需要美台更緊密的合作,以維持台灣的安全及地區的穩定。」

莫健說,美國歡迎蔡英文政府大幅提高國防預算的決定,「蔡總統決心盡可能加大台灣的威懾能力,反映出她對中華人民共和國日益增加的威脅的理解。」

對於台灣強調自主建造防衛能力,莫健說,美國對此表示歡迎,但台灣必須做到自己應做的部分,在武器及維修方面做明智的投資、勤奮的訓練、發展軍事準則,並做必要的改革。「台灣必須今日就準備好。」

他說,「新的戰車、飛機和導彈可以改善台灣目前的軍事能力,但最終,台灣人民抵禦侵犯、捍衛家園和他們生活方式的意志和能力,將提供最可能的有效威懾。」

"In closing, in this time of considerable uncertainty, Taiwan can be confident that the United States remains committed to fulfilling both the letter and the spirit of the Taiwan Relations Act–with respect to commercial, cultural, and other relations –as well as security."

最後莫健總結說,在這個高度不確定的時刻,台灣可以相信美國依然信守對實現《台灣關係法》在字面和內涵上的承諾,不僅是商務、文化及其他關係,同時也包括安全關係。