武漢肺炎疫情肆虐全球，澳洲聯邦參議員史托克接受澳媒節目訪問時表示，世界各國應比照紐倫堡大審判，讓中國接受國際法庭審判。圖／擷自第九頻道新聞網（Nine Network）影片

中國武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情肆虐全球，全球確診數已破242萬例，死亡數超過16萬人，有澳洲議員主張，世界各國應比照紐倫堡大審判，讓中國接受國際法庭審判，要求中國負起責任。

澳洲聯邦參議員史托克（Amanda Stoker）接受澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）「60分鐘」（60 Minutes）節目訪問時表示，武漢肺炎已造成澳洲71人死亡，並被迫大規模停工、停課，經濟損失慘重，截至目前，澳洲政府已投入超過2000億美元對抗疫情。

史托克指出，中國不遵守國際義務，隱匿疫情，導致疫情失控蔓延全世界，待全球疫情告一段落時，世界各國有權向國際法庭提出訴訟，以類似紐倫堡大審判（Nuremberg Trials）的方式，進行獨立的調查，並要求巨額賠償。

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）稍早也呼籲調查中國，她認為中國資訊不透明，是造成疫情大流行的重要關鍵。

澳洲前外交部長唐納（Alexander Downer）在澳英商會（Australia-UK Chamber of Commerce）網路研討會上表示，疫情大流行後，中國必須給全球一個交待，還說，中國送其他國家口罩和檢測試劑，但其中一些顯然效果不佳，但中國卻跟大家說，他們在提供援助。

唐諾說，病毒是從中國傳出來的，我們要找出疫情是如何發生的，並盡最大努力確保未來不會再發生，若中國拒絕接受調查，將引起國際社會憤怒。

該節目報導，美國一群武漢肺炎受害人提出集體訴訟，指控中國疏忽、並刻意隱匿疫情，目前已有1萬人參與訴訟，求償金額達6兆美元，約台幣180兆元。

美國佛羅里達州柏曼法律事務所（The Berman Law Group）提起集體訴訟，控告中國隱瞞武漢肺炎疫情，引發全球大流行，導致人身傷害、死亡和其他損失，索賠數十億美元。