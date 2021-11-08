作者問，如果在民間企業上班的女性，也能享有和公務員一樣的安胎假和育嬰假，這位稅務員請了四年假，還會激起這麼多討論嗎？示意圖／HUICHING

日前某女稅務員因請了四年長假還有部分薪資收入，讓輿論譁然。支持者認為母職辛苦，且照法規請假並無不妥，如果真的檢討，也是該檢討制度和法規；反對者則認為公務員過太爽，是不上班還有錢拿的「薪水小偷」。

為何個人的請假，會引發這麼多情緒和對立？筆者認為，和「相對剝奪感」有關。它是指當人們將自己的處境與某種標準相比較，發現自己處於劣勢時所產生的受剝奪感，認為自己有權享有但並不擁有，這種感覺會產生消極情緒，如憤怒、怨恨或不滿。

根據研究資料，台灣財富整體差距並未惡化，但世代有別。以五十歲為分水嶺，年長者財富差距拉近，五十歲以下財富差距變大，越年輕者越難翻身；此外，房價快速上漲，佔個人財富的比重上升，上一代有沒有「富爸爸」留下房產，影響很大。

社會安全網缺漏滋生相對剝奪感

沒有房產可繼承的青壯世代，一出社會要面對長工時和低薪的血汗環境，而不知何時會結束的疫情，更重重打擊就業市場，讓工作更沒保障。連養活自己都很困難，怎敢妄想結婚生子，請了安胎和育嬰假後，還能保有穩定的正職工作？

於是相較之下，公務員雖然被譏為「死薪水」，只看年資微調漲薪資，但和民間相比，的確享有相較穩定的福利，不會因市場景氣波動而被減薪甚至資遣。

試問如果在民間企業上班的女性，也能享有和公務員一樣的安胎假和育嬰假，這位稅務員請了四年假，還會激起這麼多討論嗎？當社會安全網沒辦法接住每一個人，只保障到公務員，在年輕人越來越難翻身的社會，造成的相對剝奪感就會越強，社會對公務員觀感差也很合理。

於此同時，政府大灑錢發送生育津貼，試圖拉抬低靡的生育率，卻不實際給予照顧者穩定的育嬰假，保障其工作機會，成效如何，可想而知了。