江啟臣就任以來，保守有餘，開創不足，看不到任何改革的作為。現在稍微對『九二共識』表示一點意見，那些『公媽』馬上就在電視上顯靈了。圖／擷自江啟臣臉書，資料照

當『中國』已經成為台灣選舉的票房毒藥時，中國國民黨出現改革的聲浪。主要的主張是反對一味傾中的政治自殺。江啟臣能打敗郝龍斌當選黨主席，讓關心國民黨前途和台灣政黨政治發展的民眾，看到一絲變革的曙光。但是國民黨黨國舊勢力和舊結構，盤根錯節，想要拋棄『中國』這塊神主牌，談何容易。江啟臣就任以來，保守有餘，開創不足，看不到任何改革的作為。現在稍微對『九二共識』表示一點意見，那些『公媽』馬上就在電視上顯靈了。

本來就子虛烏有的『共識』，硬是讓一個造謠者給創造出來。退一萬步說，就有共識，也是『一中各表』沒有共識的共識。這是共產黨的汪道涵和國民黨愛唱京戲的辜振甫，同台唱了一齣虛假的『京戲』。這樣互相表達一下和談的善意的戲，馬上被中國當成綑仙索，牢牢綑住台灣，至今糾纏不休。甚至在國際上大肆宣傳，混淆視聽。可見和中國交手（engage），絕對不可掉以輕心。蔡英文曾經說「蔡習會蠻誘惑的」，實在令我們替蔡英文捏一把冷汗，也替台灣人捏一把冷汗。

中國人善於利用中文語言模稜兩可的特性，一方面欺騙對方，一方面欺騙自己。但是碰到講究語言精確的西方人就佔不到便宜了。譬如說和美國簽公報說「在海峽兩岸的中國人，都認為世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」。

美國頂多只是acknowledge而非recognize。而台灣這邊，人口佔百分之八十五的台灣人，他們是不是中國人，承不承認自己是中國人，都還有爭議，深懂國際法的美國人怎麼可能這樣完全無視台灣人的存在，去簽這種荒誕不經的條約。他們只是為了聯中制蘇，故意保留這一點模糊的空間而已。再說到了攤牌時刻，到底誰有理，稍微用邏輯想一下不就了然於胸了嗎。我相信中國人也不可能不知道這個機關，但是能強迫美國人簽這樣的約，已經算是佔到便宜了。不管如何，吃虧的是台灣。

沒有台灣人公投同意的『一中各表』，要怎麼婊，你們中國人自己去婊；沒有台灣人同意的『九二共識』，要怎麼『共死』，那就由你們中國人自己去『共死』，和台灣人無關。

中國這個恐龍民族，幾千年來如何消滅異族文化，併吞幾百個異族的歷史，可謂血跡斑斑。請參考莊萬壽教授的鉅著 《中國民族主義與文化霸權》及《中國論》。1945年以來，台灣人如何經受國民黨的洗腦，台灣語言和文化如何受到國民黨的侮辱和壓制，以及這幾十年來中國共產黨如何利用中國文化和語言優勢統戰台灣，和書中所陳述的歷史，如出一轍。沒有台灣意識的國民黨人就不用說了，對毫無歷史見識和危機意識的民進黨人，想要去和中國人交手，真的應該先秤一秤自己有幾兩重。

時逢端午節，想到中國人如何利用屈原的歷史，把這一天定為『詩人節』，硬生生把台灣人本來的『五月節』變成充滿中國皇權意識的『詩人節』，不禁感到悲哀。就算以詩人的身分來思考，一個現代化的台灣詩人，也不應該把愚忠的自了漢當作榜樣。在二十一世紀的台灣，如果碰到昏庸殘暴的統治者，人民應該奮起反抗，把他罷免，而不是自己跑去跳水自殺。不知大家以為如何？