習近平要求黨官趁美國瘟疫危機，趁勢把人民幣推上國際舞台。美國或許真的回到1929年的大蕭條，但是，中國真正的經濟風暴，才剛剛開始，美國人沒錢買東西，世界工廠就要鬧失業。中國農民工失去飯碗，就是中共倒台的時刻。圖／取自中國共產黨新聞網

全世界165國被「中國病毒」搞到奄奄一息，10億人被禁足，創下史上紀錄，如同毛澤東的名言，「局勢大亂，情勢大好」，不管「武漢瘟疫」有意或無意間被中共釋放，中共就是有本事把喪事扮成喜事，忽悠14億人，少數不被忽悠，腦袋清醒的人，就被投入黑牢，永遠閉嘴，這樣的「頭痛醫嘴」手段，一用70年，居然也可以讓政權逢凶化吉，只能說，「紅色中國洗腦功夫一流」。

前幾天，一大堆愛國「小海歸」，被騙回北京上海機場，繳交一流隔離費用，住宿五流飯店，本以為網路宣傳，祖國歡迎你回到安全懷抱，才知道中國一點也不比海外更安全，一名年輕人不甘被騙，居然跳樓自殺，黨媒卻說，「沒錢繳隔離費用」，如今網路上風向一轉，一改歡迎用詞，批判海歸年輕人「萬里投毒跑最快」，有人才大夢初醒，但是，「海歸派」活該被騙，既可以闖出獨裁者嚴控的國門，不願呼吸新鮮空氣，還拒絕自由國家訊息，迷念在紅色媒體的傳聲筒之下，這樣的腦殘「紅色海歸」新世代，怎麼可能不中計。

所以，拿美國護照的林書豪替「中國病毒」一詞跳腳，爭論「中國」或者是「中共」，其實很多餘，中共如此邪惡政權被越養越大，若不是因為人民支持，不然就是人民懦弱不敢反抗，簡單說，雪崩的時候，沒有一片雪花是無辜的，中共正好就是那一堆即將雪崩的政權，黨官必然有責，每一片小雪花就是人民，也都有責任。

不顧瘟疫嚴重 軍機持續繞台

瘟疫如此嚴重，人人危在旦夕，中共卻還有時間趁機騷擾台海，也真是讓人很無言，一下子軍機繞台，一下自快艇衝撞海巡船艦，「紅色代理人」還在國會振振有詞，「中共軍機繞台，不算挑釁」，看來「中共在台協力者」也不想演了，搭配中共默契運作，「美國在臺協會」莫健已經罕見公開示警，「台灣應該加強後備力量，防止中共趁機啟動戰爭」，於是，我們要問，習近平真的會趁著世界大亂，鋌而走險嗎？

3月中，美國智庫作家易思安投書「美洲台灣日報」，建議美國政府應該派軍隊進駐台灣，2018年，易思安曾經撰寫「中共攻台大解密」一書，大膽分析中共可能在2020年對台灣進行攻擊，因此，他建議美國駐軍台灣，不只具有嚇阻作用，還可以象徵美國「印太戰略」中，台灣是不容挑戰的地位，藉此讓中共知難而退，在文章登出之前，美國國務院也曾經探詢台灣進駐美軍的可行性，以及進駐地點，和可能遭到的反作用，目前看來，美軍進入台灣，隨著台海局勢升溫，可能性也相對提高了，這個改變也顯示，正在經歷武漢瘟疫肆虐的全世界，開始思考對中國政策，習近平的政權也同時遭受挑戰，否則不會在這個時候企圖在台海製造事端，企圖轉移北京政權惡鬥的焦點。

反習派藉瘟疫發動派系內戰

值得觀察就是逮捕任志強事件，根據北京「財經網」揭露，逮捕任志強是由習近平親自下命令，親自定調為敵我矛盾，依照這樣的罪名就是反政府，刑期15年起跳，與任志強交好的王岐山，卻沒有出手搭救，後來傳出王岐山已經罹患癌症，「財經網」是王岐山所支持的傳聲筒，敢在天子腳下，大談任志強案件，很顯然，中南海的反習派，絕非完全被習派壓制，藉著武漢瘟疫的發展，正進入派系肉搏戰。

其次，地方派系在習近平的復工口號之下，也陽奉陰違居多，最大原因就是所謂「確診病患清零」根本就是騙局，地方政府在上頭壓力下配合竄改數據，另一方面，暗中把真實確診數字傳出去，一但復工後，再度造成大感染，可以推卸責任，中共對國際上甩鍋卸責，地方當然有樣學樣，對中央甩鍋卸責，畢竟醫療資源有限，人命關天，如果事情鬧大了，引發民怨反彈，地方首當其衝，所以，中央逼復工，地方只能搞假性復工，所謂的復工不復產，就是由此而來。

可惜，老天不配合，中共想要重新振興世界工廠地位，恐怕已經時不我予，老美這一次，幾乎被瘟疫打趴在地，歐盟已經處於半昏迷狀態，紐澳加拿大情況也不樂觀，過去，世界工廠就是靠著這些西方國家來下訂單，交捐，中共事業才能做大，現在，中共用瘟疫把這些國家搞到一團亂，處理死亡者後事還沒弄完，誰有時間對你下訂單？

來自中南海內部消息說，習近平要求黨官趁著美國瘟疫危機，奪取國際話語權，趁勢把人民幣推上國際舞台，主導世界抗疫地位，動機很偉大，但是，野心很不良，美國或許真的回到1929年的大蕭條，但是，中國真正的經濟風暴，才剛剛開始，美國人沒錢買東西，世界工廠就要鬧失業，是誰先倒閉，就看老天的決定了。

中國農民工失去飯碗，就是中共倒台的時刻，習近平為了救自己，是否再度搖晃民族主義旗幟，啟動侵略台灣戰爭，那就要看中國人腦袋裡有多少共產病毒了。