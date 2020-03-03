自古詩人愛名山，

我立山顛思綿綿；

寫盡台灣風物美，

吾鄉吾土四百年。

—〈詩寫台灣〉

一

2005年11月，我參加高雄縣六龜文藝營，在六龜諦願寺前，即景作了一首〈六龜諦願寺〉四句詩：「諦願寺前看六龜，左龍蜿蜒右象巍；荖濃溪水流不盡，雨輕秋燕愛斜飛。」並請台北來的畫家，當場將詩句揮毫，送給寺方作紀念。

回來後自己念念，覺得還有味道，就開始學作起四句小詩來。寫了多首之後，詩思蕩漾，漸漸起了「詩寫台灣」的意念。

二

我1979年編著《中國詩詞名句析賞辭典》（原名《歷代詩詞名句析賞探源》），看中國的名山勝景與歷史古蹟，都有古今詩人寫下膾炙人口的好詩，使這些名勝古蹟，更為出名而吸引人。

日本俳句詩人松尾芭蕉，行吟日本東北的歷史古蹟和名勝美景，成為著名的「奧之細道」文學旅遊詩路。

「江山亦要文人捧」，福爾摩沙台灣是美麗島，有高山大海，綠野平疇，江山偉秀，鳥語花香，也是有很多歷史古蹟和名山勝景，當然也應有美麗的台灣詩來吟詠，以共賞名山勝景的美麗與歷史幽情。

三

一首詩寫一件事，一個景、一種情。「詩寫台灣」的題材範圍很大，寫的是台灣這塊土地，台灣著名的歷史古蹟安平古堡、赤崁樓、曹公圳；著名的山玉山、雪山、合歡山；著名的湖日月潭、大埤湖；著名的花鳥刺桐花、斑芝花、鳳凰花、黃鶯等都有寫之外，我也特別選寫台灣歷史文化中，有特別意義和代表性的歷史事件與民俗生態，像福爾摩沙的誕生、荷蘭開始統治台灣的搭加里揚之戰、金髮女郎、石板屋、柴山考古遺址，和高山森林、香蕉、鼠麴粿、田寮呂家古厝，也都加以詩寫。

想詩寫這些名勝古蹟、歷史事件和民俗生態，都要親歷其境，親睹其景其物，對相關歷史地理民俗生態，都要有相當的了解，才能有所感，來真切寫出真風景、真史實與真感情的詩篇。所以，書中每一首詩，都是來自親自登臨探訪的風景，深入歷史的探討和實際生活的經驗，詩詩皆有所寫之實景攝影和圖片，來與詩文對照。

不但海拔3,952和3,886公尺的台灣第一、第二高山，玉山、雪山，我都親登過；稻之歌的播秧挲草，我少年時也下過田，播過秧，挲過草；金髮女郎我認識，相片十年前就在我手裡。荷蘭開始統治台灣之「搭加里揚之戰」的堯港、大崗山，我都走過；日本東京明治神宮的台灣扁柏大鳥居和下關春帆樓，也都遠道去看過。



作者在高雄大埤湖編校《詩寫台灣》。圖／作者提供

四

每首詩所寫的人事地物，相關的歷史典故與地理民俗生態之美，不是人人都知曉，皆深入淺出地，寫成一篇篇經過考證的趣味歷史故事，放在各詩的後面。

古人作詩，講求「詩中有畫，畫中有詩」，現代人流行攝影。我到各地名山勝景旅遊探訪調查，也都親自攝影詩中所寫的美麗風景，收集相關文物圖片，以攝影圖片當作圖畫，來詩、文、圖對照，使每首詩皆「詩中有畫，詩中有文、畫中有詩」。所以，每一首詩皆分三部分：一詩，二文，三攝影。

古人說：「常人皆能感之，惟詩人能寫之，是為詩之境界。」詩當平易近人，帶感情；句得琅琅上口，有餘味，是詩寫台灣的文學觀。

每一首詩，都是寫很有意義的歷史文化，很精彩的台灣風物之美，都是大家生活中共同的歷史地理民俗生態，共同在看在欣賞的土地之美。希望不分雅俗老少，都會喜歡。旅遊名勝見景想起詩句，當更趣味而深刻。

詩寫台灣，嘗試融合文學歷史地理民俗生態，有詩有文有圖，希望人人皆可從中多趣味了解台灣的歷史文化，和更認識台灣有多美麗，更記憶疼惜吾鄉吾土的台灣土地之美。

五

《詩寫台灣》所寫的詩，是以現代通用語言的華語寫作，每首四句。也講求諧韻押韻，押的是現代語言的聲韻，形式上像古代的四句古體詩和絕句詩，要求卻採寬大，以念起來順口為原則，平仄則隨詩意而順乎自然，不拘格套，我稱之為「現代四句小詩」或「現代四句短詩」，可看作是有押韻的現代四句新體詩。

這些「現代四句小詩」以現代華語寫作，雖未考慮是否合古聲韻，仍大多可以台語吟唱。2008年，我在高雄文學館分享「趣寫台彎詩，趣吟台灣詩」，即邀呂正心現場吟唱受歡迎。



作者（左）與呂正心2008年6月在高雄文學館演講吟唱〈趣寫台灣趣吟台灣詩〉。圖／作者提供

六

本書是第一集，收錄詩作七十首，故事五十五篇，攝影圖片360張，未分類編排。可「風吹那頁就讀那頁」，隨意讀詩、看文章或看圖片，輕鬆而趣味。

其中很多首詩的寫作，景物的攝影與資料的獲得，都是來自很有寫作福氣，和如有神助似的巧妙文學情緣。很多自己未能拍得的精彩風景，非常感謝多位攝影高手的盛情美意提供（圖有註明），共同為台灣美麗之島，留下精彩珍貴的美麗影像。

詩寫台灣，寫有很多少人知，少人注意，和未有人寫過的台灣名山勝景與民俗生態之美，也還原了很多久被訛傳的歷史真相。

七

常想起酈道元《水經注》中的話：「既自欣得此奇觀，山水有靈，亦當驚知己於千古矣！」和辛棄疾的名句：「我見青山多嫵媚，料青山見我應如是。」

月世界荒山子弟詩寫台灣，先民護佑美麗江山，江山偉秀，山水有靈，未知會一笑否？



《詩寫台灣》書前作者獻詞。圖／作者提供