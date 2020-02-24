這次中國「武漢肺炎」的確將給「台灣」帶來了極大的經濟衝擊，也更加啓示及突顯了「正名制憲」讓「台灣」國家正常化之急迫性及必要性，進而徹底走出一個「中國」的糾纏及陷阱。圖／取自中國政府網

這病毒(virus) 是看不到、聞不到、碰不到，的確是可怕啊！

「武漢肺炎」迅速擴散至全中國及全球且日益嚴重

這次中國「武漢肺炎」已經失控了，現在除中國外，連其旅遊交流密切的鄰國日本、韓國甚至在新加坡、伊朗及遠至義大利，也傳染擴大且日益嚴重，幾天前即22日，我國疫情指揮中心已經將日、韓提升為旅遊第二級「警示」！而台灣雖然目前仍在掌控中，但未來仍需戰戰兢兢的挑戰及注意管制中，以確保台灣人民的健康與生命！

大量「中國旅客」湧入，使日、韓疫情持續嚴重

為什麼日本一直讓人認為有醫療衛生良好的國家，怎麼會有如此的下場呢？日本為了向中國討好或不想得罪，除了武漢、湖北外，一直沒有阻止中國其他地區的大量旅遊團，深怕影響其觀光收入(南韓、新加坡也是如此)，畢竟中客喜愛日貨且大量採購灑錢，也怕得罪習近平而影響他將在四月的到訪計劃，這是日本看中國臉色的一貫做法，又深怕影響東奧的進行，進而造成日本人民的恐慌，以致於造成了今天如此嚴重的後果？真是自討苦吃，自作孽不可活！只為了討好中國，想賺中國人的錢，結果連生命都難保？這樣值得嗎？

中國對台旅遊限制，「台灣」因而疫情較輕，但未來卻值得擔心

反觀，台灣可真是因中國政府這些年來對其人民到「台灣」旅遊的限制甚至禁止而得福，由於四年前民進黨上台執政，因不承認其「一中原則」的「九二共識」，更在台灣總統立委大選前，及選後民進黨又大贏，且碰上春節旅遊旺季，所幸的是，中國政府以其政治操作，因此這些年來幾乎切斷其大宗旅遊團到台灣來，加上台灣政府也及時阻止大部分中國地區的航線及旅客，也切斷小三通，並加強入境的防疫措施，否則台灣現在後果真的不堪設想！

但未來值得擔心的是，因武漢肺炎在中國已經完全失控且非常嚴重，必將造成待在中國的大量台灣人逃亡避難回到台灣，或是在下個月清明節回台掃墓，屆時台灣對於疫情的擴散及如何掌控，恐難以想像啊！

中國對台灣「毒攻」又「武嚇」，根本喪失「人性、人道」

這次中國藏匿「武漢肺炎」病毒疫情，延宕了一個多月，使其傳染擴散於全中國包括港澳及全世界尤其是鄰近的日、韓、新加坡，也擴至台灣目前已有28例，且造成台灣人民的恐慌，在這「武漢肺炎」不斷擴大傳染的同時，中共更於二月九、十日連續兩天，以軍機繞台灣海峽，來恐嚇台灣人民，牠更阻止台灣參與及取得WHO有關「武漢肺炎」的相關會議及資訊，也曾在SARS 期間WHO會場外，WHO的中國代表沙祖康怒斥道：「誰理你們(台灣人）」，在中國對著台灣人民做這些毫無顧慮台灣人民健康生命的基本人權，並且缺乏人性、人道的軍事恐嚇行為時，請馬英九、中國國民黨們及一些藝人如范瑋琪、黃安 .. 你們捫心自問：「你們是否敢對著中國共產黨政府嗆著説：”你們中國政府的人性及人道究竟在那裡呢？”」，也請你們不要為了自己的「中國利益及祖國情懷」的私利私情，而罔顧甚至犧牲了「台灣人民」的保健生命及免於恐懼的基本人道及人權啊！

請馬英九們向中國政府回嗆：請秉持人性、人道、人權，對待台灣人民，並善待自己的人民

我們也要奉勸講「人性、人道」的馬英九前總統、邱毅、吳斯懷、趙少康及黃安們...他們應該發揮對於「祖國中國」的同胞愛、祖國情及人道，率先回到他們的祖國，甚至更應該當面向習大大責怪中共隱匿疫情，並呼籲中共要秉持人道主義及人權精神，去關懷及拯救瘟疫的受難者尤其是中國的人民吧！否則他們有什麼資格及其祖國中國政府憑什麼想綁架所有的台灣人呢？將台灣人也捲入「武漢肺炎」病毒的威脅甚至死亡的懷抱𥚃啊！

這瘟疫將衝擊台灣經濟產業及觀光旅遊業，損失慘重

在這二、三十年來，尤其是在1989年六四天安門慘案之後，大量外資撤離中國，但台商卻反其道而行，大舉投資在中國設廠生產，以致於形成所謂的「台灣接單、中國生產」，而讓台灣之經濟過度仰賴於中國的生產與市場！也因此，中國一旦暴發任何疫情，如十三年前的SARS及現在的「武漢肺炎」勢必衝擊台灣的經濟產業，及觀光旅遊業，造成巨大的損失，真是得不償失！

這瘟疫的無妄之災，更加啓示「台灣」必須正名及國家正常化

除了經濟的衝擊外，台灣人竟然也被不少的國家如義大利、越南、蒙古、孟加拉甚至馬來西亞、菲律賓(馬、菲經我國抗議後才改變其原來立場)等拒絕入境，因為他們將「台灣」視為「中國的一省」或「中國的地區」，坦白說這根本無法「怨天尤人」，這的確是需要「咎由自取，反求諸己」，為什麼不好好重視自己的「正名」？老是稱自己為「Republic of CHINA」「中華民國」？這明顯是「”中國”共和國」耶！還有什麼「CHINA Airlines」「中華航空」？這根本就是「中國航空」啊！自己不正名也不澄清，能怪誰呢？這不只是自欺欺人、自討苦吃，這簡直是「作繭自縛」甚至是「自作孽不可活」啊！

「武漢肺炎」的衝擊及嚴重性，更突顯出「台灣」之「正名制憲」的急迫性及必要性，建立「台灣生命共同體」

而這也是「台灣」在國際上的困境，「台灣」實質上雖然是一個國家，但在國際的法理上，尚未是一個真正的國家，因此，希望這次「武漢肺炎」能讓台灣人民尤其是執政的民進黨政府及中國國民黨們，好好覺醒及得到啓示，而政府更應負起責任，不要再繼續欺騙台灣人民說「我們已經是一個獨立的國家」，必須坦然勇敢面對上述國際的事實與真相，好好努力地去摒除「中華民國」或「中華」或「CHINA」的「一中」或「中國」的糾纏及枷鎖，由政府帶領全台灣人民，大家同心協力將「台灣」「國家正常化」，並透過「正名制憲」形成真實的新國家，向國際發聲並登記成為真正有名有實的法理國家！

這次中國「武漢肺炎」的確將給「台灣」帶來了極大的經濟衝擊，也更加啓示及突顯了「正名制憲」讓「台灣」國家正常化之急迫性及必要性，進而徹底走出一個「中國」的糾纏及陷阱；因此，能「遠離」中國並與中國完全「區分」為最上策，我們更盼望以「台灣」之名加入WHO，因為在安全健康及生命比金錢財富更重要啊！深深盼望這是凝聚「台灣共識」，並建立「台灣生命共同體」，以讓「台灣」真實地走向「安全健康、自由民主、獨立自主、尊嚴幸福」國家之路的絕佳契機！