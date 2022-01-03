作者指出，「特赦，是憲法賦予總統的特別權力」。特赦阿扁，不只是總統的權力，也是責任。左起：蔡英文、陳水扁。圖／擷自總統府flickr、陳水扁臉書，民報合成

2022年的第一天，南韓前總統朴槿惠獲得現任總統文在寅特赦、釋放。

特赦，是憲法賦予總統的特別權力；行使特赦，也是總統應該承擔的責任。

在台灣，扁案本就是政治問題。如果扁案不是政治問題，為何整個審判過程有那麼多的爭議與程序瑕疵：如檢方違法羈押、教唆證人偽證；法院違反「法定法官原則」更換法官、使用鮮少引用之實質影響力說來做為判決有罪依據。如果扁案不是政治問題，為何現在還一再給予阿扁保外就醫？

政治問題，就是要政治解決。特赦阿扁，是藍綠政黨和解的契機，是有智慧、有胸襟、有勇氣的總統所當為之事。

馬英九已經錯過了，蔡英文也即將錯過。

在2016年馬英九總統任期結束前一個多月左右，社會上曾密集出現「建議馬英九總統在卸任前特赦阿扁」的呼聲，認為由馬總統特赦阿扁，具有政治和解的意義。可惜，馬英九以「扁案還有一些案件待審理，無法源特赦」做冷處理，失去了表現胸襟與智慧的機會。事實上，用「還有案件待審無法源特赦」，是法匠思維。因為赦免法第三條，「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效」，並沒有規定特赦者必須是「宣告判決確定者」。況且，已判決確定者，都可以經由特赦免除其刑，更何況尚未審理判決者。

至於蔡英文，兩任總統就職前，或每逢520，均會出現特赦阿扁的聲音；日前南韓總統宣布特赦朴槿惠，呂副總統也藉機呼籲蔡英文特赦阿扁。但是，針對特赦阿扁，2020年蔡英文就職前，於5月13日透過總統府發言人回應說，現階段「總統府認為，最重要的還是確保陳前總統獲得最好的照顧，早日恢復健康」。至於呂副總統日前的呼籲，蔡英文也是透過總統府發言人在2021年12月24日說，「總統府認為，最重要的還是確保陳水扁獲得最好的照顧，早日恢復健康」。完全複製貼上，還真有誠意！這顯示蔡英文的思維，缺乏人性關懷與同理心，因為她不知道，一個人的健康包括身心靈，即使阿扁目前保外就醫，仍不是自由之身心，要「確保陳水扁獲得最好的照顧，早日恢復健康」，沒有特赦陳水扁就辦不到！

事實上，蔡英文曾經親自回答過特赦阿扁的問題。2019年民進黨黨內總統初選時，由於賴清德主張特赦阿扁，於是蔡英文在無可迴避此問題下，於5月21日接受廣播專訪，回答主持人提問時說，「這當然是總統的權力，但是也有法律條件要滿足，另外一個就是社會對這個事情的看法，總統必須考慮到社會對這件事情的觀感」。蔡英文這番說詞，根本不知道「特赦，是憲法賦予總統的特別權力」；也不知道「行使特赦，是一個總統智慧、胸襟、勇氣的表現，也是一個總統應該承擔的責任」。蔡英文這個說法，就是她不願意特赦陳水扁的托辭。

最後，我想藉此呼籲，所有希望阿扁獲得特赦的朋友，大家共同努力、發聲，為未來願意特赦阿扁的總統增加助力、減少阻力。