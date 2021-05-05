美籍青年蘇芮（Senead Short）因太魯閣號事件喪生，她的父母說：「領多少錢，對他們而言，根本不具意義，他們的餘生將在悲傷中渡過」。圖／擷自陳孟秀律師臉書影片

太魯閣號事件後，已經一個月，政府耗損一位交通部長，在台灣當官需要運氣，這話果然沒錯，不要以為不出門就沒事，就算呆在辦公室批公文，天降惡運的鳥事也經常發生，所以每年媽祖出巡，想沾好運的人山人海，尤其當官者，搶著扛轎，可見一斑。

話說回來，交通部管山管海，管很多，意外多，這是必然，工程多，發包多，出包也多，而另一個原因就是日本人對台灣的評語: 「高科技，低管理」，可以遠端監控的技術放著不用，於是承包商如若無人之境，違反施工法則，工程管理一團亂，不出事才奇怪。

話說，日本人治台五十年，就知道台灣社會延襲大漢文化劣根性，凡事馬馬虎虎，青菜就過，這種生活習慣，平時在家還可大而化之，放到必需事事嚴謹的工地，不出事就很難了，日本人知道這種台灣毛病，治理台灣就引進德國社會的處事態度，凡事要求標準程序，處理上斤斤計較，結果，五十年日治加上五十年國治，現在看來，台鐵雖然由日本人創建，卻沒有在文化深度改造成功。

當然，改造需要時間，但是有一點被忽略了，台灣社會作事太馬虎，突顯社會對生命權不重視，從法院到民間，對於意外事故受害者理賠低，反過來，對加害者卻輕輕放過，從眾多車禍事件賠償衝突可以看見。

台灣對生命權維護不如美日

曾經住過日本或美國的人都知道，台灣對生命權維護，不及美日，在日本開車出車禍，可能要賠一輩子，在台灣很青菜。

上個月，一位在美國經營社區醫院的朋友回來，在聚會中，說了一個故事：

有一天，急診室來了一位少女，由家人陪伴，這位女孩因為吃東西太快，而噎到喉嚨，急診醫師認為不太嚴重，請少女和家人稍等一下，沒料到，少女卻轉為呼吸困難，雖然急速搶救，最後少女變成植物人。這場醫療糾紛搬上法院，原告要求醫院賠償一千萬美元，最後以八百萬美元和解，這就是講求人道主義社會下的生命權，生命權無法衡量，若必需衡量也是天價。

這一次，四十九位太魯閣號受難者，最低可以拿到三千萬台幣賠償，創史上最高，三千萬還不包括個人的保險給付，面對高額賠償，尚未聽到抗議者，但是，5月3日，來自美國的蘇芮（Senead Short）的父母說：「領多少錢，對他們而言，根本不具意義，他們的餘生將在悲傷中渡過」，蘇芮才24歲，熱愛生命，關懷弱勢，來臺灣教英文，夢想讀完國際關係研究所，外交官是她追求的工作，沒想到這場意外災難奪走她的夢想，以及家人的愛。

所以，蘇芮父母委託台灣律師對台鐵追究責任到底，蘇芮父母說：「這場官司不在於對誰作出懲罰，而在於讓台鐵更安全」。

生命無法被金錢取代，期待這個災難能夠讓台灣社會積極改造，認真嚴謹作事，對生命權更重視，死於災難者，才死得有價值。



美國青年蘇芮在太魯閣號事件中罹難，她的父母委託台灣律師對台鐵追究責任到底，蘇芮父母說：「這場官司不在於對誰作出懲罰，而在於讓台鐵更安全」。圖為2021.4.2台鐵408太魯閣號事故。擷自公視新聞影片