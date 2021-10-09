國防部長邱國正（右）在立法院應詢，曾表示「台灣不做任何挑釁，我們絕對遵守不發第一擊」。圖／擷自公視新聞影片

本月7日《中國時報》一篇頭版新聞，提到國防部長邱國正在立法院應詢，曾表示「台灣不做任何挑釁，我們絕對遵守不發第一擊」。

邱部長這番話，是在強調空軍監控共機侵擾，必定嚴格自我節制。但他這「不發第一擊」，應也是所有軍種的共同戒律。因為這一理念，只怕已成為國防最高指導原則。

依據《自由時報》2019年2月23日報導，現任三軍統帥當時已公開表示，「在我們自己承受第一波的攻擊之後」，全世界的其他國家可以站出來對中國譴責施壓。既然已經準備承受第一波攻擊，然後等候世界公論主持正義，自然表示放棄先發制人選項「不發第一擊」。

前國防部長嚴德發，在任時也曾在立院表示，「但我們絕對不會發動第一擊」，而是寄望於他所稱重層嚇阻，並聲稱國軍能有效實踐「防衛固守」，不懼飛彈來襲。

「不發第一擊」違反軍事常識

當時民進黨立委羅致政即向他提出質詢。我方有無足夠能力實踐他所云防衛固守？承受中國「第一擊」後，有無能力再承受「第二擊」？

羅委員質詢，可謂切中要害，點出「不發第一擊」的致命危險性。如果第一擊即將國土打爛，全國亂成一團，台灣又將如何？台灣是否寧可冒此奇險，也要堅持「不發第一擊」？

極明顯的道理。「不發第一擊」是絕對違反制敵先機，以及阻敵蠢動軍事原理。不知當初是誰把這一理念，推銷給軍事素養大概有限，戰史所知恐也不多三軍統帥。

若做一國人不論有無軍事常識也均能理解說明，假定警政署長下令，警員追緝逃犯悍匪不准先發第一擊，以免招致使用警械過當指控，而必須待對方拔槍射擊始能開槍，如此則該署長此令能否見容於輿論，民代名嘴會不會群起而攻？誰能保證警察不致未及自衛已被打死？

然則為何「不發第一擊」國防原則，至今未見有份量知名人士提出嚴重質疑，儼然成為官方和民間共同接受的政治正確，即連海洋委員會主委說出一旦中國無人機進入領空「摧毀區」即「該開火就開火」，也似說了不該說的話，招來議論紛紛？

所謂「不發第一擊」違反軍事常識，其理甚明，若對國土狹小，欠缺縱深小國而言，更幾已是取死之道。

六日戰爭 以色列先發制人

1967年埃及壓迫聯合國派駐以埃緩衝區部隊撤離，有明顯發動滅國戰爭跡象，以色列即果斷先發制人，重創阿拉伯諸國聯軍，雙方最後以停火收場，是即歷史聞名所謂六日戰爭。

當時以國若也決定不發第一擊，任由對方從容發動攻擊，而寄望於世界諸國主持正義，只怕以色列這一國家即已從地表消失。

台灣地理環境和以色列大致相似，當國者應多想想六日戰爭的啟示。

退役中將帥化民，於2020年9月24日在《中國時報》發表〈被動還擊何苦大錢軍購〉一文，也討論不發第一擊這一議題。文中論點多數國人恐難認同。但他所稱「台灣聲稱被動還擊在政治是正確的，但軍事作戰是不利的」，倒確有道理在焉。

蔡政府團隊反覆強調不發第一擊，主要目的恐是意在安定美國之心，表示台方絕不魯莽啟戰，把美國拖下水，所以這一表態不失明智，避免美方滋生不必要疑慮。帥文所稱在政治上是正確的並未說錯。但所謂軍事作戰是不利，則並未點出這一理念可能導致的嚴重後果。

要知軍人習於絕對服從命令，少有人能思考體認命令的真用意真精神，或可謂之頭腦比較死板，以致易被命令綁死而誤事。這也不獨台灣軍人如此。

所以，一旦戰爭來臨，縱使敵方攻勢已如箭在弦上，甚至已侵入台灣領海逼近台灣海岸，實際執行作戰任務將領，很可能仍囿於不發第一擊森嚴軍令，遲遲不敢採取果斷行動制敵機先，而全然陷於被動而置國於不可挽回險境。「不發第一擊」的可能結果，可不慮哉？

本文即以二次大戰一段往史，作為結尾。

1941年太平洋戰爭爆發時，麥克阿瑟已恢復現役，在菲律賓擔任總司令。他接得華府通知珍珠港被襲，美日已處於戰爭狀態，即該制敵機先，出動空軍轟炸日方新竹軍事機場，截擊日本海上運兵船團。但他全然未採取主動而失去寶貴時間，最後全數轟炸機被摧毀在地面。

麥帥號稱名將，何以面臨危機而有這一不夠果斷消極表現？其後史家分析，有可能是陸軍部發給他的指令，提到一旦戰爭爆發，「應讓日本先採取公然軍事行動」，亦即不發第一擊之意（應是意在釐清戰爭責任歸屬），而這一段話也擾亂了他的思維，動搖了他的意志。

史家這一解讀，是否正確固不可知，但也點出了「不發第一擊」的潛在危險性。



1967年以阿戰爭，以色列即果斷先發制人，重創阿拉伯諸國聯軍，雙方最後以停火收場，是即歷史聞名所謂六日戰爭。示意圖／進入耶路撒冷舊城區，站在哭牆旁的以色列士兵（西牆的傘兵），擷自維基百科，公有領域，民報合成