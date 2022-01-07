美國摩根斯丹利的分析師說；中國不再是世界工廠，已經不具有以經逼政的能力。示意圖／中國上海市，公有領域，取自維基共享資源

外媒在2022年開始的時候，幾乎沒有一家媒體替中國報喜，習近平雖然高喊期待中台統一，但是，媒體發現習近平滿臉憂色，所以，下了一個這樣的標題，形容習近平站在刀口浪尖上，其實，習近平當然應該憂，剛好是蘇聯崩潰滿三十年時間，中共政權是否能夠拖過這一年，恐怕是一個問號，很多海外的中國民運分子，已經預設好中共政權熬不過這一年的準備。

老共熬不過雖然多數人不認為：習慣當奴隸的中國人，能夠勇敢出來搞革命，但是，世局往往是革命推著你走，而不是你出來推動革命，一旦人民不滿的情緒累積到臨界點，很自然革命就會發生了，這時候是局勢推著你上街頭。

這個年一開始就是不好的徵兆，美國摩根斯丹利的高級分析師夏曼說，中國不再是世界工廠，已經不具有以經逼政的能力，國際上抵制北京冬季奧運，大國形象一夕崩塌，土耳其律師受維吾爾人團體委託，對習近平提出刑事告訴，而且已經在伊斯坦堡法院完成遞狀，習近平顏面無光，但是，最令習近平煩惱的是小國立陶宛，起身抗拒14億人口大國，老共用盡力氣，還是無法擺平這個小國，前天，中國海關拒絕立陶宛的蘭姆酒通關，台灣乾脆把兩萬瓶酒全數買回，讓老共氣炸，這本來是小事一件，卻搞到歐盟各國全面造反，2022年的中國已經成了國際孤狼。

更令習近平憂心的是經濟下行已經無法避免，真正的政權崩潰導火線應該是失業。

前天，南華早報揭露：去年一年，在習近平企業大屠殺之下，有四百多萬家小型企業倒閉，這些小型企業之所以倒閉，完全是大企業倒閉的附帶傷害，就以恆大來說，單單是周圍的協力產商，被恆大連累倒閉的就無法計算，而另一種傷害是城鎮的空虛化，過去台商聚集的東莞、佛山、長三角很多城鎮的工業被淘汰了，依靠這些工產生活的周邊商店，也跟著倒閉，單單是下崗的工人就無法計算。可是，中共總是把喪事辦成喜事，統計數字很漂亮，經濟成長很美麗，卻完全不是那一回事，中共對外宣稱2021年成長率可以保六，但是連世界銀行對這個數字也質疑，過去世界銀行根本是中共的數字造假幫兇，現在也存疑了，只剩下御用經濟學家林毅夫還每天吹牛；中國經濟要超英趕美了。

2022年，中國人迎接新的稅法，喊共富口號，割富人韭菜，已經無法挽救中國經濟，現在開始刀刀砍向人民，新的稅法規定；所有納稅人，企業，取消固定稅，採用審查帳本訂稅金，本來繳一萬，未來變成五萬，中國人民進入萬萬稅時代了。

習近平只想當皇帝，但是，眼看國際形象毀了，經濟滑落了，還有傷害全世界的武漢病毒正燒向中國，去年年底23日，西安封城，習近平下令1月4日要清零，西安黨官果然宣布清零，但是清零方法很可笑，省府宣布醫療系統故障，個案全部歸零。

病毒在中國各省流竄，確診數字卻永遠成謎，美國傳染病專家說；依照中共所公布的確診和死亡數字與美國比較，再以人口為基準計算，美國是中國的800倍，美國單日一百萬個確診，中國才幾百個確診，實在令人無法置信，這個意義代表美國醫療落後中國八百年，但是，看看中共的暴力防疫方法，很多隔離手段根本是亂來，這種醫療水平卻得到超越美國的結果，請問誰敢相信。

西安人命運和武漢封城雷同，飢餓的人還可以忍耐多久，沒有人知道，習近平還是做著皇帝春秋大夢，但是，他心裡清楚：中共政權的危機已經迫在眼前，能不能度過這一年，難說。



作者指出，國際上抵制北京冬季奧運，讓中國形象一夕崩塌，土耳其律師受維吾爾人團體委託，對習近平（中）提出刑事告訴。示意圖／擷自CCTV新聞影片