過年假期結束，生活回歸正軌，卻不想面對開工的事實，不如為自己安排一趟收心小旅行！來到龜山區，走訪適合調整作息的地方，為生活開啟全新步調。

從明倫三聖宮啟程，參拜祈福，並許下新年宏願；接著到健康食堂吃一頓營養均衡餐，補充體力；午後，再漫步於公園的環湖步道，呼吸新鮮空氣；或是逛逛復古五金專門店，在甜點、咖啡的香氣中，選購妝點居家空間的配件；最後到花藝教室學習歐式花藝，以花草環繞的悠閒時光為旅程收心。

誠心祈願新生活 桃園明倫三聖宮

年後調整作息之旅，就從「明倫三聖宮」出發。沿著虎頭山公園濃密林蔭的步道上山，抵達雄踞虎頭山的明倫三聖宮，前眺三峽山巒層峰，遠望大溪青山綠水。明倫三聖宮裡主要供奉關聖帝君、呂純陽帝君、九天司命真君，並列稱為「三聖恩主」。



明倫三聖宮前，除了有關公騎馬英姿的銅像，更可見精雕細琢的石雕藝術。圖／莊智淵

明倫三聖宮以石雕雕刻為建築特色，像是精雕細琢的青斗石龍柱、石堵及千年古樟雕刻的門神，兼具文化價值，也為廟宇增添威武神采。在廟前斜坡園地，還有一座長、寬各15公尺的九龍盤踞石雕，經關聖帝君賜名「九龍賜水福世人」，龍王坐鎮正位，龍口噴泉飛瀑而下。收心前不妨來趟誠心祈願，讓接下來的生活平安順利，也設定新的目標努力邁進。



廟宇處處可見巧奪天工的雕刻，在殿前誠心祈求平安。圖／莊智淵

重回健康飲食習慣 品悅食堂

由一群8年級生共同創立的「品悅食堂」，以實惠價格供應精緻美味的便當，也提供客人舒適有質感的用餐環境。跳脫一般便當店的既有印象，以落地玻璃搭配大片乾燥花牆，並點綴木造素材，輕工業風格卻充滿濃厚文青氣息，反差對比的空間設計令人耳目一新，也成為熱門拍照打卡點。



餐廳裝潢有濃濃的文青風格。圖／莊智淵

品悅食堂主打飽足感與營養健康兼顧的便當，堅持每日現炒便當配菜。「銷魂炸排骨飯」將帶骨里肌肉手工拍打並放入真空按摩機，肉質富彈性，並以獨家配方醃製，酥炸後香氣撲鼻。「化皮烤雞腿飯」的雞腿以蒸烤箱烹調，因時間掌控得宜，外皮酥香不膩，雞腿肉軟嫩多汁。「比臉大雞排飯」選用生鮮認證國產雞胸肉裹粉油炸，特大塊雞排讓人吃完直呼超滿足。遠離大魚大肉的負擔飲食，就到食堂重新整頓一下腸胃健康。



精緻美味的肉類主食搭配每日現炒配菜，兼顧營養與健康。圖／莊智淵

湖畔伸展動起來 龜山第一運動公園

飽餐一頓後，來到清幽靜謐的「龜山第一運動公園」，享受午後戶外的悠閒時光。公園位在林口長庚紀念醫院旁，圍繞著長庚湖畔的步道、草坪整理得非常乾淨，周邊還設有涼亭、石凳，無論是放空、漫步或騎YouBike都十分愜意。偌大的湖面，還不時可見野鴨戲水，偶爾白鷺鷥翩然降臨，以曼妙姿態劃過水面，也帶來自然逸趣。

在龜山第一運動公園，可以動一動身體，做做收心操。公園內的樹木高大茂密、蔚然成林，也可以在林間恣意伸展肢體、大口呼吸新鮮空氣，享受城市中難得的芬多精和負離子，讓人暫時遠離塵囂。此外，湖畔有一區更種植落羽松，隨著季節更迭換上新裝，羽毛狀的綠葉在冬季染上金黃、橘紅的漸層色映入眼簾，顯得格外迷人。



在高聳的林木間伸展肢體，大口呼吸新鮮空氣。圖／莊智淵

製造生活新意 鹿麓復古五金專門店

沒有明顯的招牌，卻讓人忍不住推開大門，想入內一探「鹿麓復古五金專門店」。這間專營進口復古五金及建材、客製化開關插座的複合式店鋪，還兼營甜點、咖啡，店內裝潢以1970年代的歐洲復古風格為主，運用鮮明色彩及色塊打造獨具特色的空間。不要以為選購五金是室內設計師的專利，想要提升居家質感，也可以挑選適合搭配門窗或櫃子的鉸鏈、飾板或把手。



想提升居家環境的質感，不妨到店裡挑選獨特的五金配件。圖／莊智淵

專業的手沖咖啡及美味精緻的甜點也是店家的一大特點，「山上橙光～伯爵戚風蛋糕」的柳橙與伯爵茶風味交融得恰到好處，「山上吹雪～紅豆抹茶戚風蛋糕」是抹茶控不可錯過的品項，「45°乳酪角」的口感則介於輕乳酪與重乳酪之，「五金行黑糖熟成布丁」蘊含濃醇的蛋香及奶香。置身於輕飄咖啡香的歐風復古空間，，看著各式經典五金配件，臨走前別忘記替自家大門、窗框帶上特別的新玩意，從細節處為生活製造驚喜。



店家供應的甜點，無論是外型或口感都令人讚不絕口。圖／莊智淵

療癒花藝沉澱心靈 葉子花研

拐個彎走到綠意盎然的「葉子花研」。在繁花綠葉相伴下，自然放慢腳步、沉澱心情、去除雜念。細心觀察桌上花草的色彩、香氣、觸感等，感受當下的美好氛圍。置身在花藝教室，跟著擁有許多專業證照的老師陳俐穎體驗鮮花、乾燥花、永生花或多肉植物等多元課程，而人氣課程就是挑戰具有強烈裝飾性的歐式花藝，利用大量不同色彩與質感的花組合堆疊，即使是初學者也能輕易上手。



花藝課程開始前，先選擇喜愛的質感花草。圖／莊智淵

陳俐穎說，「學習花藝不分年齡、性別，可說是放鬆身心、消化負能量的園藝治療過程。」因此，在專注DIY的過程中，有著與植物的相伴時光，讓身心靈得到雙重療癒。最後，完成獨一無二的作品，帶進自己的生活，讓美好事物開啟全新步調。



無分男女老少，都能創作出獨一無二的作品。圖／莊智淵

※本文轉載自《桃園誌》No：56