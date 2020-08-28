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每日國際焦點

選前白俄羅斯總統盧卡申科藉由俄羅斯傭兵事件控訴俄國，然而選後由於歐美一面倒對盧卡申科施壓，導致盧卡申科回頭挺俄，普丁定調白俄羅斯選前俄羅斯傭兵事件是中了烏克蘭與美國情報單位設下的陷阱。

希臘與埃及27日簽訂海上邊界協定。土耳其宣稱將於9月在東地中海舉行軍事演習。希臘也將舉行多國聯合軍事演習。兩者都是北約成員，北約正想辦法調停。

全球各地在極端氣候下許多乾旱地區都爆發洪水災情，包括蘇丹、巴基斯坦、阿富汗，其中阿富汗天災更加上人禍，塔利班攻擊造成洪水倖存者中4人死亡。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

北韓

美國 尋求控管 20個北韓用來洗錢的加密貨幣帳戶，2個中國人透過這些帳務為北韓洗錢達1億美元。

金正恩 視察 輕颱巴威災情，稱損害輕微。

新加坡

登革熱 爆發 達2.6萬例，超過2013年紀錄。

巴基斯坦

喀拉蚩暴雨 造成大淹水，打破89年來紀錄，造成13死。

模里西斯

若潮號擱淺漏油事件後 26日有17隻海豚死亡沖上岸，27日又增加7隻。

俄羅斯

白俄羅斯

普丁稱白俄羅斯選前的 俄羅斯傭兵事件 是中了烏克蘭與美國情報單位設下的陷阱，傭兵本來要前往第三國，被引誘進入白俄羅斯。

盧卡申科稱已經與俄羅斯 談妥 10億美元借新還舊貸款，但俄羅斯財政部表示白俄羅斯尚未前來要求。

普丁稱俄羅斯已經準備好警力要 支援 白俄羅斯。

白俄羅斯 反對派 稱俄方派軍力前來是不可接受的。

白俄羅斯 收押 約20名記者。

波蘭 召見 白俄羅斯大使，抗議盧卡申科稱波蘭陰謀入侵白俄羅斯。

希臘

希臘與埃及27日 簽訂 海上邊界協定。土耳其宣稱將於9月在東地中海舉行軍事演習。

北約 想辦法調停 希土衝突，雙方都是北約成員。

美國

聯準會 調整 策略方向，轉為強調勞動市場復甦而寧可放任通膨。

沃爾瑪與微軟 結盟 一同計畫購併抖音。

厄瓜多

美國國務卿蓬佩奧表示，厄瓜多回報中國船隻出現再加拉巴哥群島海域的消息，中國惡行非常讓人困擾。

哥倫比亞

哥倫比亞 重啟 美軍顧問團。

巴西

里約熱內盧26日起 發生 嚴重槍擊案，巴西最大販毒集團車隊拋錨時被警方發現，雙方交火整晚，一度綁架人質，並有路人遭流彈波及死亡。

智利

阿勞卡尼亞大區 不斷發生 卡車遭暴力搶劫事件，卡車公會憤怒政府無力處理，發起大罷工抗爭。

馬利

政變軍政府 釋放 馬利總統。

民兵 襲擊 馬利反盜獵崗哨，4名馬利軍人死亡，12傷。

蘇丹

藍尼羅河 破紀錄暴洪 ，數十人死亡，數千人無家可歸。

阿富汗

政府表示9月 將開始 與塔利班談判，但隨後塔利班否認。