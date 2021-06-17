海洋為人類的藍色糧倉，然而全球約三分之一的漁業資源，正以無法永續利用的速度被開發，其中非法，不報告和不管制（IUU）的捕魚活動，是對海洋魚類資源最大的威脅之一，每年捕撈的五尾魚中，有一尾來自非法捕魚。據估計IUU 捕撈每年造成的全球經濟損失高達100 億至230億美元（部分地區甚至高達總漁獲的 40%）。這種破壞性行為，不僅對海洋環境暨海洋生物資源的長期養護構成嚴重威脅，還對糧食安全、就業和地方經濟造成嚴重影響，聯合國特將打擊 IUU 捕撈定為「可持續發展目標 14：水下生物」的目標之一，並將6 月 5 日訂為國際反IUU日。

糧農組織為阻止從事IUU捕魚的外國船隻使用港口、卸貨或入境，從而預防、制止和消除IUU捕魚，有效防止IUU捕撈的魚貨進入國內和國際市場，推動首份具有法律約束力的「港口國措施協定」（PSMA），目前已有69個締約方批准《港口國措施協定》，占全球港口國總數的56%，該協定是打擊IUU捕魚的一項關鍵工具，也是處理IUU捕撈最具成本效益的手段之一，亦可彌補船旗國管轄的不足。由於執行PSMA可能會涉及漁獲的扣押或沒收、刑事、民事或行政訴訟，需要與船旗國和區域漁業管理組織充分合作。如果船旗國未能在合理時間內，向港口國確認船上的漁獲是按照區域漁業管理組織的要求所捕撈，締約國可以拒絕船舶使用其港口。

經調查分析顯示，資訊交換透明化和數位化是有效實施《港口國措施協定》的關鍵所在，推動整個海產供應鏈的透明化，並改善不透明的環境，提高透明度是發現非法活動最經濟有效的方法。為此FAO特別設置全球資訊交換系統（GIES），內容包括；入境口岸、外國籍船舶禁入的指定港口、涉嫌IUU漁船的檢查報告等資訊，制止IUU所捕獲的魚貨進入國際市場，幹擾市場供需及魚價，若能結合漁獲登記制度（CDS）及捕撈漁獲溯源機制（包括；水產品供應鏈中的供應者、種類、時間點、地點與捕撈方式）並透過漁船單一識別碼進行辨認（如國際海事組織號碼），會讓全球防杜IUU捕魚活動更見成效。消費者可以選擇附有值得信賴標誌（如MSC、ASC等）的漁產品，來支持合法的漁產品。

海上非法轉運漁貨猖獗

公海轉運是遠洋漁業國家普遍採用的海上作業形式，但在缺乏有效監管的情況下，許多非法捕撈遠洋漁船在公海與小船進行非法轉載，再由小船直接駛至鄰近的漁港卸貨，形成防杜IUU一大困擾，不但導致捕撈産量無法準確統計，影響漁業資源的有效評估，也損害正常漁業管理秩序和合法遠洋漁船的利益，據專家估計，每年光在中西太平洋地區，就有總值1億4千2百萬美元的鮪魚及類似鮪魚的產品在海上非法轉運。中國大陸擁有世界最大的捕撈船隊，漁獲量也最多，根據海外發展協會（Overseas Development Institute）研究報告指出，中國籍非法遠洋漁船超過萬艘。中國大陸為強化對遠洋漁業的監管，除規定所有公海轉載活動，均需事前申請、事後報告並首次派遣觀察員，代表政府執行公海轉載監督任務。中國大陸正著力於國內各項漁業政策法律與國際要求接軌，惟目前中國大陸仍未成為PSMA締約國，國際期盼中國能儘快簽署。

日本身為海產進口大國，除了加入PSMA外，還於去年底通過「特定水產動植物內銷與進口管理法」，成為亞洲第一個立法禁止IUU漁獲進口及銷售的國家。

台灣遠洋漁業曾因政府對IUU漁業管理鬆散遭歐盟黃牌警告，在非法捕魚、洗漁、權宜國籍漁船（被認為是打擊 IUU 捕魚的主要障礙，雖然這種行為不違法）、虐待外籍漁工等，亦遭到國際嚴重關切，2020年違規案例計89件，罰鍰從10萬到350萬元新台幣，去年台灣漁獲也首次遭美國列入「強迫勞動製品清單」，指台灣一直無法有效解決外籍漁工被剝削問題，讓台灣業者感受到來自市場端的壓力。台灣雖非FAO會員國，但身為全球重要漁業捕撈一員，想永續發展應該積極參與全球海洋治理，主動遵守相關國際規範，並落實相關法規，拿出具體的執行力，以免影響漁產品外銷。