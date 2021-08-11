作者指出，因日本式的保守派傳統價值，而讓左派勢力一直被控制在狹小的政治空間，左派政黨幾乎沒有上台機會。示意圖／2020.10.6日本參與四方會談（Quad），圖中為現任首相菅義偉。擷自日本首相官邸推特

胡適曾提出「全盤西化」，希望中國全方位學西方。但胡適沒明白，西方有兩個：左派的西方和右派的西方，兩種不同價值一直在爭奪和撕裂著西方。到底應該學哪個？作為美國左翼哲學家杜威的弟子，胡適雖然沒有明顯左傾，卻壓根沒弄明白西方左右派問題，他的全部文章都沒有涉及這個話題。

今天，中國要借鑒西方，比以往任何時候都更需要探討學哪個西方的問題。是要效仿西左？還是追隨人類的傳統價值？尤其是在左派意識形態肆虐美國、甚至要顛覆傳統美利堅之際，哪個方向更應該是人類社會應有的狀態？

其實榜樣就在眼前，那就是日本！兩年前在東京櫻電視的一個討論節目中，我提出中國應該首先成為日本（即學習日本），然後再成為美國。意思是，從文化傳統、思維方式，中日都有更接近的地方，所以中國應該首先學習和借鑒日本。所謂「再成為美國」，就是要用已建立起來的日本式保守派傳統價值，來防範美國左派意識形態的毒素傳染給中國和台灣（事實上台灣已中「左毒」很深）。

看美國過去一年來「黑命貴」的打砸搶燒，甚至把用槍頂著孕婦肚子搶劫的毒品慣犯弗洛伊德樹為「樣板」、頂禮膜拜（連拜登、佩洛西們都下跪），就可知道美國已被左派糟踐到什麼程度。擁有全世界最強大軍隊和警察的美國，為什麼對付不了街頭暴亂、胡作非為的「黑命貴們」？就因為暴徒們得到從政壇到媒體等各路左派的默許、縱容，甚至金錢支持。

比打砸搶燒更嚴重的是，高科技大企業掌控的社交平台，幾乎清一色都開始了控制美國的言論自由，尤其扼殺捍衛傳統價值的言論。而美國從幼兒園到大學校園，早已開始了左傾意識形態洗腦教育。支撐偉大美國和西方文明根基的價值正被嚴重摧毀。

戰後七十年，保守主義政黨主導日本

縱觀全球民主國家，除了曾遭共產蹂躪的東歐，幾乎所有國家，尤其西歐，都在相當程度上被左傾腦毒感染。傾向社會主義（共產主義初期階段）的左傾政黨不斷拿到政權，一再把那些國家推向共產地獄方向。只有日本一枝獨秀，左派勢力一直被控制在狹小的政治空間，左派政黨幾乎沒有上台機會。

從1955年保守派政黨自民黨成立到今天的66年中，日本左派政黨掌權的時間只有六年，其它時間都是保守派政黨勝選組閣。而在美國，從三十年代左派羅斯福執政以來，在參眾兩院左派民主黨佔多數席位的時間長，在白宮掌權的年頭也超過保守派共和黨。在全球最大民主國家（按人口）的印度，自1947年獨立以來，左派掌權時間更是遠遠超過保守派。

這個簡單對比就可看出日本是多麼與眾不同。為什麼左派政治勢力在日本無法春風得意？難道是他們太笨蛋、太無能？根本原因，日本是一個傳統價值佔主導的社會，絕大多數民眾傾向保守派、傾向傳統價值、傾向用常識常理思考（而不是左翼的意識形態和政治正確）。哪個社會常識、常理佔上風，哪個社會就是更趨向正常的社會，也會是保守派政治力量主導的健康社會。日本就是迄今為止最典型、最優秀的、在正向傳統價值下運作的社會的榜樣！

由於保守派佔主導，日本就沒有像印度那樣，由左瘋的尼赫魯父女掌權長達32年，推行社會主義，把印度變成像毛的中國那種一窮二白的赤貧國家。日本從二戰後就推崇和實施市場經濟、走向資本主義道路，結果日本成為經濟繁榮的大國，曾是僅次於美國的全球第二大經濟體（現在也是排在美國、中國之後的第三大）。日本人民的生活平穩，巨富和貧困兩者各都只佔5% 以下的極小部分，中產階級是真正的中流砥柱。日本的保守派自民黨之所以能長期掌權，就是看重常識常理的絕大多數日本人民的選擇和力挺結果。這是一個正向的循環、健康的雙向選擇！

除了自由經濟之外，日本的保守派力量選擇了正確的外交國防之路：與全世界最強大的民主國家美國結盟，對付和防範專制中國和共產北韓，維持和保障亞太區域的安全。當然這並非一帆風順，當時日本首相岸信介的官邸遭30萬名左派支持者包圍，反對日本和美國簽署《安保條約》，但堅定保守派的岸信介在官邸裡喝著葡萄酒，勝似閑庭信步，絕不妥協後退。美日安保條約是日本安全和亞太穩定的保障。這條日美聯盟的外交和軍事之路，是戰後日本保守派的睿智選擇，也是對日本安全和繁榮的最大保障。



1960.1.19日本和美國簽署《安保條約》正本。圖／擷自維基百科，公有領域

「菊花文化」的芬芳

在二戰結束之際，美國學者Ruth Benedict應五角大樓之邀，寫了一本介紹日本的著作《菊花與劍》，此書被視為研究日本的經典之作。該書主要觀點是，日本是由兩種價值和性格主導的：菊花的溫柔，刀劍的剛毅。但什麼時候是刀劍，什麼時候會是菊花？哪些人傾向菊花，哪些人崇拜刀劍？這本專著沒有給出明確的答案。

審視日本社會，在民主制度下，沒有狂熱武士道式的軍人掌權，絕大多數日本人更是菊花型的，也就是不具有對外侵略的特質；而是重秩序、道德、規範、禮儀，也就是常識常理。而且在民主制度下，日本人把「刀劍精神」融進敬業、專注、一絲不苟的工作之中。今天日本社會的「菊花與劍」仍在，但卻成了禮貌和敬業的結合，最美的一種。所以日本歷史上任職最長的安倍首相寫了本題為《走向美麗之國》的書，就是指日本這種「菊花和刀劍」的美麗結合。

任何人到日本都能感覺到「菊花文化」：日本的服務是世界一流的，獨一無二。無論在商場，在餐館，在酒店，在醫院，在老人院等等等等，那種親切、體貼、溫柔、禮貌、極為尊重人的服務，讓消費者真正感覺到「顧客是上帝」。

在日本人之間，很多傳統更是散發「菊花文化」的芬芳：日本人非常在意別人的感受，盡量不麻煩人家，即使送禮物，都會顧忌到不要給人負擔，不要讓人為了還禮而費心思、甚至煩惱。盡量不打擾別人、總是為對方著想，是了不起的文化，是更高的人性。前些年日本遭海嘯地震災難時，從電視畫面，當事人回憶描述中，更看到日本人這種「菊花文化」之美：即使在危難時刻，日本人仍是井然有序地排起長隊在公共電話亭給家人報平安，沒有喧嘩，沒有抱怨，更沒有爭先恐後的擁擠和衝突。那種優雅畫面給人強烈震撼。這是日本的軟實力，真正的實力——高度文明的實力！

日本人那種不給別人添麻煩的文化，甚至體現在老人的獨居和死亡上。近年有報導說，有些日本老人不與家人和朋友聯繫，自己獨居一處，最後靜靜地死亡。日本有專門機構處理這種以自己方式「安樂死」的老人。他們有的留下點錢財，讓有關機構處理自己後事，有的乾脆就默默而去，「揮一揮手，不帶有一片雲彩」。這種方式就是盡量不給親人、他人帶來麻煩，也是一種獨特的文化現象，同樣體現「菊花」的另一面。

有中國學者批評說，日本人太犧牲自己的個性，服從社會和國家，是群體主義的惡果。其實不盡然，恰恰是日本菊花文化的這種遵守規矩的自律、關心他人感受的善意，謙恭待人的禮貌，才奠定和營造出日本這樣一個秩序的、安全的（全球犯罪率最低的國家之一）、祥和的社會。日本人的自律行為，不是犧牲自己的個性，而是克制自己的非理性衝動、收斂妨礙他人的不良舉動、壓抑內在的任何不法企圖；這才成就了整個社會的秩序、法治、倫理道德的境地。

而在美國，尤其是去年「黑命貴」的打砸搶燒，就是徹底放縱自己的貪婪和野蠻；別說顧忌他人的感受，連他人的私有財產、甚至生命都隨意踐踏。日本人是克制自己，成全了整個社會；而黑命貴和美國左翼是放縱自己，踐踏和摧毀人類傳統價值。像目前美國左派熱衷的變性、男女廁不分、吸毒合法化等等，在日本是根本行不通的，不僅因保守派長期執政，更因多數國民信奉保守（傳統）主義價值，堅持常理和常識。所以日本人的這種自我克制不是扼殺個性，而是體現了人性和文明。



在二戰結束之際，美國學者Ruth Benedict應五角大樓之邀，寫了一本介紹日本的著作《菊花與劍》，此書被視為研究日本的經典之作。圖／擷自維基百科，博客來網站 ，民報合成

武士刀劍融化在民主制度下

「菊花與劍」文化中的刀劍，也就是武士道和軍刀的剛毅、冷靜、英勇等，在今天的民主日本則體現在（轉化成）他們的守時、敬業、對工作的一絲不苟的負責精神等。日本人的守時世界聞名，連千帆競發般急速運行的東京地鐵，都能保持分秒不差的準時。日本人的敬業更是世界首屈一指！每個行業的人都兢兢業業，好像不是幹一份活兒，而是在信奉和實踐一種宗教，那份虔誠和認真，像服從命令的武士道勇士。

日本的乾淨更所有訪客都贊不絕口的特色。這也可以說是「刀劍文化」的產物：一絲不苟，一塵不染。大街小巷，甚至都沒有垃圾桶，但卻沒有垃圾滿地，而是乾乾淨淨！不僅僅是城市的門面之地，即使日本人家裡，也是非常注重乾淨整潔。別說與中國相比，即使在富裕的美國，也永遠是「中國城」最髒亂差，「小東京」最潔淨、整齊、悅目。

無論民主政治、自由經濟，還是菊花和刀劍文化的長處，日本都毫無疑問是中國的榜樣，是台灣的榜樣（台灣和日本有很大距離），而且也是美國及全球的榜樣。當然，日本社會因為太注重秩序、穩健等，也帶來不敢冒險、謹慎保守、因循守舊的一面。這需要另一篇文章論述。本文只簡述日本值得借鑒和學習的一面。都說美國是「例外論」產物，現在由於左派的折騰，美國的獨特性在遭到嚴重摧殘，日本就成了碩果僅存的保守主義價值佔主導的國家。其實，日本才是一個很例外的獨特國家，其特色非常值得研究和學習。

——原載台灣《看》雜誌2021年8月號