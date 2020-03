這篇文章應由好友李筱峰和莊萬壽教授來寫,他們懂中國歷史和文化,我不懂。我高中畢業後就不讀經書,談中國的儒教文明,不自量力。

我用西方民主政治的理念,看中國儒教文明的專制政治,有價值判斷的理論偏頗。

聖君和哲王

我懂的儒教政治,就是人治主義的專制政治。我還記得的儒教就是四維八德、禮義廉恥、忠孝仁愛、修身齊家治國平天下。其運作理想模式(operational ideal model),就是聖君(王)賢臣,君君臣臣推展仁政(好的政策),造福百姓。

中間最關鍵的人物,就是孔夫子和他的學子學孫。2千5百年來,他們學優則仕,修得學問和道德,經過科舉制度進入政府各級機關,當仁政政策的立法、行政、司法的決策、執行和裁判官,幫帝王造福百姓。

這個儒教聖君,和柏拉圖(Plato)的哲王(philosopher king)很相似。柏拉圖的哲王是: 一個既有(愛)智慧和才能、又可信賴、並願意過簡單生活的統治者(A ruler who possesses both a love of wisdom, as well as intelligence, reliability, and a willingness to live a simple life)。

兩者都是理想主義、空中樓閣。在西方很少(我認為沒有)出現過哲王。在東方中國也很少(沒有)出現過聖君。

都是烏托邦

這些理想模式看起來有道理,但面對人性有善有惡、會作好事也會作壞事、「權力必然腐敗、絕對權力絕對腐敗」(Lord Acton)的現實,在中國,這個模式實行2千多年,紕漏百出,很少(沒有)產生真正的聖王、賢臣、仁政、造福百姓。「實踐是檢驗真理的唯一標準」,在中國實踐結果,說是慘不忍睹,絕不為過。

當然,我是粗略估計,要精確統計,恐怕要李筱峰和莊萬壽教授,帶領一群博士生研究4年、5年,才能搞清楚。我看到的事實是,從秦始皇到習皇帝,大部分的皇帝都是荒淫無度、暴虐無常,官員是貪官污吏、腐敗無能、魚肉鄉民,一大堆昏君和惡臣。

孔夫子的學子學孫們,學優則仕,大部分都是唯唯諾諾的御用學者,當皇帝的幫兇、走狗和打手。

目前,在習皇帝的身邊就有一位標準御用學者、王滬寧。1980年代,在後毛澤東時代,中國曾有一段多采多姿、轟轟烈烈的「北京之春」。我有幸觀察,甚至在旁搖旗吶喊。在北京我認識社科院政治學研究所所長嚴家其。在上海認識復旦大學政治系系主任王滬寧。兩位都是30多歲的青年才俊,學識淵博,非常耀眼的政治學明星。嚴當胡耀邦和趙紫陽的智囊,推動政治改革。王當江澤民的智囊,在上海支持改革。當年我覺得他支持「北京之春」。

兩位都主持過我的座談會。天安門大屠殺後,嚴被認定是北京民運背後黑手,被通緝,逃亡法國,後移居美國。王隨江北上,進入中南海權力中心,幫助江澤民、胡錦濤、習近平鞏固政權,負責共產專制獨裁的理論化妝師,替3個土皇帝塗脂抹粉,變成大權在握的No 1御用學者,寫出一大堆令人噁心的歌功頌德的論述。他的表現說是慘不忍睹,一樣絕不為過。

書生的悲情

兩位都是最優秀的政治學英才,都曾是御用學者,一位支持專制,得勢,享盡富貴榮華;一位支持民主,失勢,流浪天涯。命運南轅北轍,天壤之別。我都有緣相會,如今看到如是滄桑結局,無限唏噓。

當然,歷史論定,嚴家其會流芳百世,王滬寧會遺臭萬年。

這些日子,人老了,突然想起80年代在北京、90年代在巴黎和舊金山與嚴家其相處的日子。不知他和夫人在美國生活如何?去年,聽到他挺身而出,公開反對習近平修憲成帝(終身制)的消息。也僅是空谷足音,狗吠火車,「誰理你!」

我在南太平洋,遠祝嚴兄和夫人別來無恙、平安快樂。(2020/3/27)