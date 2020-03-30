嚴家其（左）和王滬寧（右）都是最優秀的政治學英才，都曾是御用學者。但王支持專制，得勢，享盡富貴榮華；嚴支持民主，失勢，流浪天涯。命運南轅北轍，天壤之別。兩位我都有緣相會，如今看到如是滄桑結局，無限唏噓。當然，歷史論定，嚴家其會流芳百世，王滬寧會遺臭萬年。圖／左圖取自維基百科，右圖取自人民網，民報合成

這篇文章應由好友李筱峰和莊萬壽教授來寫，他們懂中國歷史和文化，我不懂。我高中畢業後就不讀經書，談中國的儒教文明，不自量力。

我用西方民主政治的理念，看中國儒教文明的專制政治，有價值判斷的理論偏頗。

聖君和哲王

我懂的儒教政治，就是人治主義的專制政治。我還記得的儒教就是四維八德、禮義廉恥、忠孝仁愛、修身齊家治國平天下。其運作理想模式（operational ideal model），就是聖君（王）賢臣，君君臣臣推展仁政（好的政策），造福百姓。

中間最關鍵的人物，就是孔夫子和他的學子學孫。2千5百年來，他們學優則仕，修得學問和道德，經過科舉制度進入政府各級機關，當仁政政策的立法、行政、司法的決策、執行和裁判官，幫帝王造福百姓。

這個儒教聖君，和柏拉圖（Plato）的哲王（philosopher king）很相似。柏拉圖的哲王是： 一個既有（愛）智慧和才能、又可信賴、並願意過簡單生活的統治者（A ruler who possesses both a love of wisdom, as well as intelligence, reliability, and a willingness to live a simple life）。

兩者都是理想主義、空中樓閣。在西方很少（我認為沒有）出現過哲王。在東方中國也很少（沒有）出現過聖君。

都是烏托邦

這些理想模式看起來有道理，但面對人性有善有惡、會作好事也會作壞事、「權力必然腐敗、絕對權力絕對腐敗」（Lord Acton）的現實，在中國，這個模式實行2千多年，紕漏百出，很少（沒有）產生真正的聖王、賢臣、仁政、造福百姓。「實踐是檢驗真理的唯一標準」，在中國實踐結果，說是慘不忍睹，絕不為過。

當然，我是粗略估計，要精確統計，恐怕要李筱峰和莊萬壽教授，帶領一群博士生研究4年、5年，才能搞清楚。我看到的事實是，從秦始皇到習皇帝，大部分的皇帝都是荒淫無度、暴虐無常，官員是貪官污吏、腐敗無能、魚肉鄉民，一大堆昏君和惡臣。

孔夫子的學子學孫們，學優則仕，大部分都是唯唯諾諾的御用學者，當皇帝的幫兇、走狗和打手。

目前，在習皇帝的身邊就有一位標準御用學者、王滬寧。1980年代，在後毛澤東時代，中國曾有一段多采多姿、轟轟烈烈的「北京之春」。我有幸觀察，甚至在旁搖旗吶喊。在北京我認識社科院政治學研究所所長嚴家其。在上海認識復旦大學政治系系主任王滬寧。兩位都是30多歲的青年才俊，學識淵博，非常耀眼的政治學明星。嚴當胡耀邦和趙紫陽的智囊，推動政治改革。王當江澤民的智囊，在上海支持改革。當年我覺得他支持「北京之春」。

兩位都主持過我的座談會。天安門大屠殺後，嚴被認定是北京民運背後黑手，被通緝，逃亡法國，後移居美國。王隨江北上，進入中南海權力中心，幫助江澤民、胡錦濤、習近平鞏固政權，負責共產專制獨裁的理論化妝師，替3個土皇帝塗脂抹粉，變成大權在握的No 1御用學者，寫出一大堆令人噁心的歌功頌德的論述。他的表現說是慘不忍睹，一樣絕不為過。

書生的悲情

兩位都是最優秀的政治學英才，都曾是御用學者，一位支持專制，得勢，享盡富貴榮華；一位支持民主，失勢，流浪天涯。命運南轅北轍，天壤之別。我都有緣相會，如今看到如是滄桑結局，無限唏噓。

當然，歷史論定，嚴家其會流芳百世，王滬寧會遺臭萬年。

這些日子，人老了，突然想起80年代在北京、90年代在巴黎和舊金山與嚴家其相處的日子。不知他和夫人在美國生活如何？去年，聽到他挺身而出，公開反對習近平修憲成帝（終身制）的消息。也僅是空谷足音，狗吠火車，「誰理你！」

我在南太平洋，遠祝嚴兄和夫人別來無恙、平安快樂。（2020/3/27）