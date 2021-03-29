這個世界如同棋盤，命運造成敵友難分，個人如此，國際更是如此，習近平一心要吞滅台灣，已然捲起千堆雪，中共為稱霸世界東進鋪路，未來歷史要如何看待老習呢？

如果把習近平稱為紅色希特勒，我們會發現歷史總是驚人相似，希特勒要索回波蘭控制的蘇台德高地，不惜開戰，中共卻是要染指台灣，揚言不惜發動「沒有終止」的國共內戰，即便國民黨已經下台，如同馬克思所說，「歷史來敲兩次門，第一次是悲劇，第二次是鬧劇」。

這個鬧劇會停止嗎？

現任的美國印太司令戴維森認為，六年內台海戰爭無法避免，但是即將交接的印太司令阿基里諾也說，「中共為了突破發展上的瓶頸，戰爭日子可能還更快」，兩種說法都沒錯，但是，我認為戰爭是否爆發的主要因素，在於中共是否持續犯錯，美中會談之後，美、日、中、俄四國恐怖平衡的陣勢，已經擺出來。

歷史竟然驚人相似，美中日俄四國和今天亞洲的不安脫不了關係，這是二戰結束後，圍堵紅色擴張的後遺症。1946年，中情局在歐洲的專家喬治肯楠發出一張很長電文，給華府國務院，詳細分析蘇聯的紅色擴張，將成為世界的大患，1947年，這篇文章刊登於外交期刊上，華府也針對紅色擴張進行討論，並制定出一套圍堵戰略，這套圍堵戰略刺激了蘇聯，已經在北朝鮮進行戰後軍事接收的蘇聯一夕翻臉，逕自支持北韓獨立建國，與美國支持的南韓當庭對抗，形成分裂的韓國。

1950年，國共內戰已經分出勝負，美國支持的國民政府敗北，逃亡到台灣，本來應該在託管後獨立的台灣命運大大改變，美國也陷入放棄國民黨，承認中共代表中國的矛盾中，沒料到只隔一年，韓戰爆發，中共、蘇聯、美國、台灣捲入其中，台灣雖然沒有派兵加入聯軍，卻是後勤補給基地，韓戰拯救了瀕臨破產的台灣經濟，更重要的是台灣變成圍堵紅色擴張最重要的第一島鏈，蔣介石的國府政權也因此起死回生，這是命運的安排。七十年後，四個國家的命運又綑綁一起。

1953年韓戰停戰，1955年，越戰烽火又起，這場戰爭長達二十年，中俄兩國聯手支持北越紅色共產黨，最後，英美法支持的民主南越敗北，1975年，美國以及西方勢力全面退出越南。

1971年，西方國家無法阻擋中共進入聯合國，美國所安排的兩個中國無法成功，第七艦隊和海峽天險仍在，中共也無力進犯台灣，海峽持續和平。

1979年，美國為了制止蘇聯擴張，採取季辛吉聯中制俄策略，美國拋棄台灣，與中國恢復邦交，十年後，聯中制俄得到效果，蘇聯被軍備競賽拖倒，聯邦崩解分裂，俄羅斯繼承了蘇聯大部分遺產，而中共在天安門事件後，逃過經濟制裁，在台商，港商西進的協助之下，經濟恢復生機，美國、日本也停止制裁，改變採取扶植中國經濟收割民主的策略，今天反省這段歷史，美國錯了，台灣也錯了，日本也錯了，中國經濟崛起，軍事也崛起，獨獨民主沒有崛起，甚至朝向新的法西斯主義前進，台灣變成中共稱霸世界的必須併吞的要塞，亞洲印度周邊國家人人自危。

美中日俄捉對擺陣

中共如果還把併吞台灣，視為不能改變的目標，那麼兵戎相見，就無法避免，從目前的陣勢來看，有能力加入戰局的也就屈指可數。

如果中共膽敢宣戰，美國已經擺出圍毆中共的態勢，美日澳印台聯軍，中共則找來俄羅斯助拳，北韓經濟惡化，擺個打架樣子，放煙火還可以，真的加入開戰，等於把南韓捲進戰火，北韓飢餓人民肯定造反，俄羅斯同樣卡在經濟難關，戰爭本錢不足，最後還是中共孤軍上場，中南半島國家也只有看戲的分，如果中共內部還有聰明人，一定會勸習大大別鬧下去，現代戰爭不是靠人多，靠的是金錢和科技力量，中共雖然不吃普世價值這一套，但是，想要打敗全世界，沒有錢還是辦不了事，看看歷史，沒錢的國家先投降，這才是真理，請習大大想清楚了，搞搞義和團，宣布中國睡醒了，讓中國小粉紅內心沸騰一下，這還可以，若把戰爭當真了，先被摧毀的就是中共紅色政權。



2021.3.13美日印澳四方會談視訊會議。圖／擷自拜登推特