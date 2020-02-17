武漢肺炎（COVID-19）疫情衝擊產業，新北市不等中央，自行宣布紓困計畫，對此，台北市長柯文哲今（17）日表示，紓困計畫要分短中長期，很多人在問，疫情什麼時候會結束，「我的答案是疫情還沒開始」，會參考當年SARS的紓困版本，今天下午會公布，再照中央的方案進行調整。

由於各級學校25日就要開學了，是否會有變數？柯文哲今天受訪時表示，還是要開會討論，只要一上線，國小國中高中22萬，加上幼稚園大約28萬，28萬的聚群，到底要怎麼處理，科學問題科學解決，還是要想一下怎麼應付。

柯文哲提到，很多人問他，疫情什麼時候會結束？「我的答案是疫情還沒開始」，因為只有一些零星案例，還沒有到大規模的社區感染，真正的考驗都還沒開始。

關於紓困計畫，柯文哲說明，要分短中長期，如果是中長期的，會按照當年SARS的版本，報告已經都準備好了，今天下午會先公佈台北市疫情紓困辦法，再按照中央的基礎做上下調整，也會公佈專線，至於短期的，馬上就有營運上困難，會有另外的緊急處理計畫。

至於不少民眾質疑，現在到底該不該戴口罩？柯文哲回應，他搭公車會戴，戴口罩是禮貌，因為不戴，別人會覺得怪，有時候坐捷運、公車戴口罩是一種禮貌，他的原則是，人多、密閉、不特定空間就戴，在辦公室就不會戴。

媒體詢問，政府宣導搭大眾運輸工具不需戴口罩，但昨天公布的死亡首例是計程車司機，柯文哲則說，風險有高低，就看自己的態度，他當時會戴是因不曉得到底有多少台商回來，危險度多少，他還不確定，而這段時間他比較沒有戴，是因為他知道，到現在為止沒有很明顯的社區感染，就算昨天有一例，也只是零星的，而且也不是在台北市。

柯文哲強調，這就是一種風險程度的判斷，你覺得有危險就戴，覺得風險不是那麼高就不用戴，他認為這個病毒很有可能隨著疾病的發展，可能變成流感化，到流感化的時候，很多人的地方就戴，比較少人的時候就不用戴。