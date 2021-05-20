1989年8月23波羅地海人民手牽手結成震撼人類社會的600公里「自由人鏈」，向全世界宣示：每一個民族的自決權不可剝奪。圖／擷自維基百科，公有領域

在整理最近的演講，我有觀察著：波羅地海國家推動「正名制憲」這條軌道，民族意識是撐鐵支路的柴箍（支那話：鐵軌枕木），民族主義是「正名制憲」火車的動力。

民族意識是個人對所屬民族的認同感，以及對民族整體的感情，所累積的思想能量。民族主義是一個民族為著追求共同願景，所發展的核心理念和行動準則。

每一個在台灣生長的台灣人攏會自然產生台灣人意識，意識的深度和強度隨個人的生活環境和思想塑造會有程度上的差別。當個人的台灣人意識提升到對台灣獨立建國有所期待，嘿才達到台灣民族意識的層次。

台灣人李登輝先生做「赤藍虎口下的總統」，敢請「老賊落台」，敢推「總統民選」，敢講「特殊的國和國關係」，雖然伊並無清楚啥是「民族」，卻無疑問伊有真強的台灣民族意識。

李、扁都具台灣民族意識

台灣人陳水扁先生做「赤藍槍口下的總統」，在情勢逼伊發表失氣的「四不一沒有」了後，知影著尋機會嗆出「一邊一國」，並宣布「終止國統會和國統綱領」，雖然伊嘛無清楚啥是「民族」，卻嘛是露出台灣民族意識。

台灣人蔡英文做「敬畏赤藍權貴的總統」幾乎無台灣人意識，嘛看無台灣人。伊用「維持現狀」做藉口阻礙台灣正名運動和台灣的正常化，按呢來展示伊對外來的赤藍假「支那民國」體制的順服，同時嘛對之共綁匪拍「無改變台灣屬支那」的信號。蔡英文的「總統作為」相當反應伊處理「論文門」的動物性生存思考方式。

咱閣翻頭看波羅地海國家成功掙脫蘇聯獨立的歷史。三國人民長期在外來勢力的壓迫統治下，無放棄民族意識的傳承，無放棄出頭天的向望，忍耐等待翻身出手的機會。原來在三國由俄裔移民壟斷的共產黨組織，到1970年代後期，在地人黨員開始佔超過50%，有機會靜靜推「本土化」抵抗「俄化」的清洗，鞏固民族意識。

1985年蘇聯推出上少年有改革準備心的戈巴契夫總理，三國人民抓著伊「開放、自由」的施政環境，開始啟動民族主義的鬥爭，民間團體開始出現，對軟性無敏感性的議題，一步一步進入敏感的政治和主權議題。

1988年6月16，戈巴契夫任命，公認較有開放心胸的駐尼加拉瓜大使，愛沙尼亞本籍的眉農哇拉斯（Vaino Valas），為愛沙尼亞共產黨總書記，取代在位十冬，橫霸固執、無受歡迎的俄籍老總書記。哇拉斯一上任，著公然廢棄官方的俄語，用自己的母語向共產黨中央委員會講話，這個行動捲起三國民族主義者的激動情緒，因為三國的語言長期受壓迫。

宣示愛沙尼亞法律位階高於蘇聯

1988年11月，哇拉斯主持的「愛沙尼亞最高蘇維埃」議決《愛沙尼亞主權宣言》，宣示主權並宣示愛沙尼亞法律比蘇聯法律的位階較高。這個議決震動了克里姆林宮，蘇共中央緊急調哇拉斯到莫斯科報告。哇拉斯當面解釋講：愛沙尼亞人是要求高度自治，並無意思要脫離蘇聯。伊趁機會向蘇共頭人警告：對波羅地海國家動用武力，會嚴重破壞戈巴契夫的改革進程，嘛會失去西方國家的信任和支持。

西方國家確實有影對戈巴契夫的改革充滿期待，希望可以結束冷戰對立。所以，雖然西方國家一直無承認蘇聯擁有波羅地海國家的主權，卻嘛希望波羅地海人民呣通破壞現狀製造麻煩。在這種無真友善的國際環境下，1989年8月23波羅地海人民手牽手結成震撼人類社會的600公里「自由人鏈」，哇拉斯在遐高舉民族主義向全世界宣示：每一個閣較小的民族，著有祙當被剝奪的自決權！

續落，哇拉斯順應愛沙尼亞人民的要求，將蘇聯設立操縱的「愛沙尼亞最高蘇維埃」傀儡議會1990年2月的改組，開放自由選舉。結果，民族主義者贏得絕大多數的席位，啟動了「正名制憲」恢復民族獨立的火車，短短二冬著取得勝利！

波羅地海國家由民族主義者占多數的最高議院，著是勇敢高舉民族主義，做成決議：蘇聯併吞波羅地海國家是非法的；外來的《蘇維埃聯邦憲法》和蘇聯法律祙當干涉波羅地海人民的「正名制憲」和「獨立公投」。

波羅地海人民擁有的民族獨立行動理論武器，台灣人仝款嘛有，著是：「支那民國」和赤藍假「支那民國」攏無擁有台灣的主權；外來的《支那民國憲法》和赤藍假「支那民國」法律，祙當干涉台灣民族決定台灣前途的「正名制憲」和「獨立公投」。

70%台灣人具有台灣民族意識

目前的台灣社會，有台灣民族意識的人口已經超過70%，卻因為無發揚民族意識建構台灣民族主義，結果，在外來的赤藍假「支那民國」體制取得完全執政的本土政黨，竟然自己甘願做外來體制的買辦，呣敢承擔民族責任，啟動「正名制憲」和「獨立公投」，予台灣人真正做自己台灣的主人，永久解決台灣問題。

這種悲哀痛苦的錯亂現實，深刻教示咱：大家著認真推動「台灣化」，深化台灣人的民族意識，高舉台灣民族主義，反制蔡英文三腳仔集團流失台灣機會，咱台灣人才會當跳脫水漸漸要滾的「併吞」鼎。



作者認為，前總統李登輝與陳水扁執政時都表現出極強的台灣民族意識。圖／擷自維基百科，民報資料照合成