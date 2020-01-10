流亡澳洲的中國作家袁紅冰，在臉書上呼籲，台灣人民的武器就是選票，每個台灣有正義感的、有良知的台灣人就是一個戰士，「選票就是你們的武器，你們絕對不能放下武器屈膝投降」。圖／費邊社提供，擷自袁紅冰臉書

中國流亡澳洲的作家袁紅冰，昨天在臉書上提出呼籲，2020大選是台灣人民保衛自己獨立國格的一次聖戰，也是維護自己自由民主政治制度的一次戰鬥，台灣人民的武器就是選票，每個台灣有正義感的、有良知的台灣人就是一個戰士，「選票就是你們的武器，你們絕對不能放下武器屈膝投降」。

袁紅冰從去年11月來到台灣，目的是觀察選情，了解台灣社會的脈動，以尋找新書的寫作題材，他到各地觀察選情，發現不少人紛紛表示，打算投廢票，這些人當中，不乏是過去堅定本土政權的支持者，這個訊息讓他大吃一驚，才會在選前提出鄭重的呼籲。

這次大選出現重大變數，對選情有敏銳洞察力的陳水扁前總統 也有真正的體會，他在周三北上，為一邊一國行動黨進行造勢活動，最後一站是在下午3點來到大龍峒保安宮，他在召開的記者會上表示，選情的發展，不是像數學1加1等於2，而是像化學千變萬化，他連日來到各地接觸各界，感受總統選局不容樂觀，從去年年底到今年年初，選情已有很大的不同，台南安平是民主聖地，過去可能大贏但這次只會是小贏而已，千萬不容大意，否則會「大意失荊州」。

選情的重大變化，就是棄選和投廢票的聲音不小，袁紅冰才會鄭重其事地發表聲明說，作為一個在中共極權專制下生活過幾十年的人，願意把一句話告訴台灣朋友們參考，那就是「自由就是幸福」，在目前這個時刻，你們能不能維護住自由的幸福，就看你們如何來投下這神聖的一票。

這次大選如果廢票太多的話，可能也會成為選舉的變數，會是台灣政治發展的危機。2004年總統大選時，廢票高達33萬票，占總投票數的2.5%，是2000年總統大選3倍之多，國民黨提名的總統候選人連戰及泛藍支持者認為，是廢票認定標準加嚴的結果，要求立即查封所有票箱以備驗票，掀起驚天駭浪的政治鬥爭。

那一年的選舉，社運人士鄭村棋發動「百萬廢票運動」，呼籲選民不要含淚、含恨投票，直接棄絕藍綠，可能是造成投廢票大增的原因之一。泛藍陣營指責一些地區對廢票認定的標準不一，使得很多原本是投向泛藍的票都被認定廢票，不過民進黨回應稱，沒有發現認定標準不一的情況，而且提高廢票標準（蓋在圈選欄外即屬無效票），是泛藍自己在立法院提出的修法。

台灣經歷了民主化以來第1次的全國性驗票，陳水扁與連戰票數贏輸差距，雖有變化，但陳呂仍贏了3萬5,563票，直到2005年6月17日，最高法院判決連宋陣營所提之陳、呂當選無效之訴敗訴，當選無效之訴才宣告定讞，政治抗爭才告落幕。

以2004總統大選為殷鑑，藍綠陣營不論那一方，要贏就要大贏，如果差距太小，廢票太多的話，就會有人大做文章，甚至於引發政治抗爭 ，驗票過程不但勞民傷財，也會讓社會陷入嚴重對抗的氛圍中，因而要不要投廢票，確實需要慎重的考量！