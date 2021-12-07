持續照顧長輩的移工，放下工作角色後，其實有不同的面向。協助移工，其實也是協助移工與台灣家庭有更好互動。示意圖／Pixabay

疫情爆發的這幾個月，「其實更反映出整個台灣社會，對於移工的可能把原本的那些偏見、歧視、刻板、印象等於是放大了」。2021年11月法普組織「 法律百科 」網站邀請One-Forty移工學校創辦人陳凱翔，在「法科！輕鬆點」Podcast節目中分享移工在台灣生活的各個面向，希望藉此翻轉民眾對移工的看法。

2018年法律百科與One-Forty移工學校合作，由One-Forty從移工的視角蒐集移工對法令的疑惑，法律百科邀請專業作者，推出移工法令內容，在文章中帶民眾理解現行法制下，外籍移工的類型、聘僱方式、雇主所負擔的費用項目，並提醒雇主不得扣留移工護照與居留證，且雇主必須依照契約讓移工放假休息。

法律百科專案負責人彭雅立在節目中表示，在理解移工法令的過程中，發現為了保障本國人的工作權利，台灣法令嚴密控制移工的開放數額與管理制度。就業服務法明確限制移工只能在勞動部許可範圍的任務內，對合法的雇主提供勞務。此外，移工改不同行業轉換雇主的機會，實際相當有限，僅當雇主或被看護者死亡或移民，或是關廠歇業或不給付工作報酬終止勞動契約，或是發生其他不可歸責於受聘僱外國人之事由的情況，像是受到暴力虐待等情況，移工才可以例外轉換雇主或工作。

但論到這些法令是否真的合理、是否真的毫無疑慮，更深層的則牽涉到政策制定者與人民如何看待移工的心理層面。陳凱翔提到：「假如有一天，我是移工的話，那我遇到了像移工這樣的處境，我們能不能承受或是合理？」「以前常常聽到台灣人說『台灣是鬼島，我們要趕快出國』，但其實台灣對這些移工來說，是實現夢想的第二個家。」

法律百科指出，除了解法令細緻的規定外，更需要關注實際真實故事。疫情期間，移工面對縣政府禁止外出禁令與勞動部暫停轉換雇主的壓力與衝擊，還要擔心遠在家鄉的家人。若台灣民眾能多找機會與你我身邊的移工認識交流，不分彼此都是台灣防疫的一份子。

法律百科成立三週年，特別企劃除了在Podcast與One-Forty凱翔一起了解疫情下移工面臨的困境與法律問題外，並訪問法律白話文運動楊貴智律師與喆律法律事務所雷皓明律師，分享民眾找律師撇步與做法普的二、三事，以及與法律百科創始成員希庭談法律斜槓人生。

相關連結

法科！輕鬆點「 不只是勞動力，在法律之外聽見移工的故事ft. One-Forty陳凱翔 」



法律普及平台「法律百科」提供移工主題文章。圖／擷自法律百科網站