●印太●歐俄●美洲●亞非●

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每日國際焦點

德國近20年來首度派前戰艦前往南海。德國加入其他歐美國家共同遏制中國霸權野心。

阿富汗塔利班進攻逼近赫爾曼德省首府拉什卡爾加。

俄羅斯與烏茲別克開始於阿富汗邊界聯合軍事演習。

埃及軍方稱在西奈半島北部擊斃89極端伊斯蘭民兵，軍方陣亡8人。埃及在西奈半島主要對抗伊斯蘭國分支。

日本

出資2.16億日圓資助聯合國伊拉克獨立高級選舉委員會，協助2021年10月伊拉克大選。

南韓

表示尚未做出任何改變美韓演習相關決定，但表示演習不應造成兩韓緊張。

北韓

自由亞洲電台報導中國遣返50名逃離北韓的北韓人民。北韓否認。

中國

要求X光機到MRI設備等百個項目都要採購中國本土製造產品。

9~13日於青銅峽市與俄羅斯舉行首次在中聯合軍事演習。

印度

與中國進行帝12回合邊界問題談判，雙方表示共同維護穩定。

阿薩姆邦與密索藍邦邊界衝突後，導致醫療物資物流受影響。

7月製造經理人採購指數回升到50以上達55.3顯示製造業景氣復甦，使企業自疫情以來首度增加雇用。

紐西蘭

總理Jacinda Ardern出現呼吸道症狀接受篩檢。

印尼

馬來西亞電信商Axiata尋求買下寬頻網路公司Linknet的66%股權，以結合固網與行動網路，挑戰印尼電信，成為印尼第二家整合固網與行動的電信公司。

菲律賓

最大食品和飲料公司百宜，賣出合資公司紐澳聯合零食中的60%股權予合資夥伴國際零食集團，退出紐澳市場。百宜2014年以紐幣7億美元買下葛莉芬食品進入紐西蘭市場，2017年以6億澳幣買下零食品牌進入澳洲市場，如今完全退出。

馬來西亞

反對黨議員在國會大樓前遊行要求總理慕尤丁下台。

新加坡

新加坡國立大學予亞馬遜AWS簽訂合作備忘錄發展量子通訊與運算科技。

越南

2020年服飾出口額達290億美元，超過孟加拉的280億美元。

2日收到聯合國COVAX計畫118.8萬劑阿斯特捷利康疫苗。

泰國

瑞士外長結束2日訪泰，雙方表達簽訂自由貿易協定的意願，已開始技術性談判。

2020年為全球最大米出口國，出口572萬噸。出口埃及2651噸總值470萬美元。

緬甸

美國抨擊敏昂來宣布2年舉辦選舉只是緩兵之計，鼓勵東協派遣特使。

阿富汗

美國增加「第二順位」方案，收容更多為美國非政府機構、媒體、美國出資計畫工作的阿富汗人至美國，可能高達數千人。

英美譴責塔利班犯下戰爭罪行。

塔利班進攻逼近赫爾曼德省首府拉什卡爾加。

巴基斯坦

總理Imran Khan表示將推出企業巴基斯坦政策，協助窮人脫貧。

孟加拉

總理AK Abdul Momen反對世界銀行提出將羅興亞人融合進入孟加拉穆斯林社會的提案，表示羅興亞人應該遣返。孟加拉有120萬羅興亞人。

烏茲別克

俄羅斯與烏茲別克開始於阿富汗邊界聯合軍事演習。

哈薩克

8~9月將收到俄製史普尼克V疫苗200萬劑。

歐盟

延長對美國生質柴油關稅制裁5年。

英國

9月起將提供追加第三劑疫苗給3200萬國民。

法國

疫苗策略主席Alain Fischer認為法國秋季初可達到群體免疫。

德國

近20年來首度派前戰艦前往南海。德國加入其他歐美國家共同遏制中國霸權野心。

俄羅斯

美國回應俄羅斯限制美國駐俄使館人員，要求24俄國駐美外交官離境。

俄羅斯表示未來5年要投資100萬美元在開發中國家資助媒體。

義大利

南義大利野火肆虐，消防隊一日內就出勤747次，僅西西里就有257場需介入野火。6月15日以來消防隊已出勤3.7萬次撲滅野火，較2021年同期增加1.6萬次。

白俄羅斯

奧運選手 Krystsina Tsimanouskaya因批評教練團隊遭令強制回國，因而到波蘭駐日本大使館尋求庇護，波蘭給予人道簽證，將前往波蘭。

波蘭

對歐盟態度軟化，總理Mateusz Morawiecki表示願與歐盟在法治與司法上尋求共識。

立陶宛

歐盟2日承諾協助處理白俄羅斯縱放大量偷渡客進入立陶宛問題。

波士尼亞赫塞哥維納

德國前農業部長施密特就任國際社會駐波赫高級代表，波國塞爾維亞裔反彈。波國塞裔希望廢除此辦公室。

美國

比爾蓋茲與美琳達正式離婚。

加拿大

將跟隨歐盟，限制養豬業氧化鋅使用。

墨西哥

總統Andres Manuel Lopez Obrador發動的調查前總統公投，投票率僅7%失敗。

巴西

央行將要求銀行對極端氣候造成的損失做壓力測試。

阿根廷

美國國家安全顧問蘇利文將訪巴西與阿根廷。

智利

英美礦業公司位於Los Bronces的銅鉬礦開始由50公里外遠距操作自動鑽礦，預計2022年完全自動化。智利2020年先由安托法加斯塔礦業開始自動化挖礦，以降低成本與減少人員風險。

尼加拉瓜

歐盟以違反人權制裁第一夫人暨副總統Rosario Murillo與其他7名官員。尼國總統奧蒂嘉正大舉逮捕反對派人士。

以色列

最高法院針對東耶路撒冷收回Sheikh Jarrah將導致4家70口巴勒斯坦人迫遷案提出折衷方案，讓巴人可以優先租用原地，但隨即遭巴人拒絕，稱不接受以色列擁有權。東耶路撒冷在第一次中東戰爭中遭約旦佔領因而大量猶太人逃亡，房產遭占用，第三次中東戰爭後以色列奪回東耶路撒冷，猶太人不斷推動收回房產。

沙烏地阿拉伯

國際特赦組織表示沙國不再擔任G20主席後對國內反對人士打壓急遽升高。

阿拉伯聯合大公國

核准中國國藥疫苗用於3~17歲小孩。

土耳其

歐盟派遣3架消防飛機協助土耳其撲滅野火。

埃及

軍方稱在西奈半島北部擊斃89極端伊斯蘭民兵，軍方陣亡8人。埃及在西奈半島主要對抗伊斯蘭國分支。

完成第一階段儲水建設，興建160座水壩、307座人工湖等設施，儲水容量2.6634億立方公尺，第二階段將建設13座水壩；48座人工湖等。

眾議院立法規定禁止外國漁船在埃及領海與經濟海域捕魚。

央行宣布發行塑膠製新貨幣。

伊朗

歐盟派遣副祕書長Enrique Mora前往伊朗參加新任總統就職，以色列嚴重抗議。

伊拉克

積極推動區域高峰會，將包括沙烏地阿拉伯、伊朗、土耳其、科威特、約旦、敘利亞阿薩德政權。

卡達

譴責阿曼灣油輪攻擊事件，呼籲根據國際法處理。

奈及利亞

北部發生瘧疾疫情突增。

醫師因欠薪、人手不足發動罷工。2020年時醫師已發動3次罷工。

突尼西亞

總統Kais Saied表示已收到600萬劑疫苗。

外海偷渡船翻覆，慈善組織救起394人。

馬達加斯加

逮捕21人，稱與政變有關。

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