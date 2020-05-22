520總統就職，不但沒有舉國歡騰，連綠營內部也沒有歡樂的氣氛。主要原因應該是民進黨總統初選，蔡英文以「犧牲民進黨也在所不惜」的決心，挾現任總統的優勢，三番兩次以違反民主的作為，做掉超高民意支持的賴清德，造成綠營不滿並引起大分裂。再加上蔡英文『論文門』疑雲罩頂，至今纏訟不斷。府外又有不滿人士舉『假博士、真騙子』布條抗議、唱衰，你教她如何高興得起來？現在更糟糕的是，府內傳出對付賴清德的祕密會議紀錄洩密疑案。這恐怕不是總統府三言兩語敷衍過去就行的。

我們認為這是國安危機。國安局和調查局，都應該嚴格追查，而總統府和相關人士也應該出面說明澄清。還賴清德一個公道，還總統府一個清白。如果總統和副總統兩人心存芥蒂、互相猜忌，甚至互相鬥爭，這可是會導致國家大亂甚至滅亡的。再說如果總統府高層的機密都可以這樣隨便洩露出來，不管是共諜或內賊所為，這絕對是國安的大漏洞。難道總統副總統可以假裝沒事，而人民可以放心把政府託付給這樣的團隊？

根據報導，這個洩露出來的密件，是在去年3月18日賴清德登記參加初選後的3月21日府內舉行的祕密會議紀錄。雖然現在還沒有證明真假，但是和後來事情的發展都若合符節。尤以范雲、林飛帆的部分，最啟人疑竇。去年6月初選結束，賴清德果然硬生生被做掉。很多有正義感和是非心的綠營人士，大表不滿。但是賴清德則選擇沉默。但是光沉默也不行。蔡團隊再度強逼賴清德接受蔡賴配。這也和洩密文件的內容一致。

『路見不平，氣死閒人』。我去年9月30日，以君子之心度小人之腹，為文形容這是一個謀殺賴清德人格和信用的毒計。不管接不接受蔡賴配，對賴清德來說都是死棋。蔡英文犧牲別人，成就自己的行事風格，曝露無遺。

歷史不能重演。賴清德在當時有超高的民意支持，形象倍受肯定。對民進黨中央偏頗不公，三度更改初選規則，他有絕對的正當性加以反對。如果他那時勇敢果斷振臂一呼，或許歷史會改寫。民進黨或許不至於一路沉淪成現在這樣也說不定。後來賴清德被逼在10月中下旬到美國向台僑演講接受蔡賴配。不管是出於迂腐的儒家文化或個人的算計，我認為那都不是最好的表現。首先，他沒有為台灣和民進黨樹立民主的典範。他對蔡英文和民進黨不良份子的屈服，更讓台灣社會是非不分、黑白顛倒，也顯現不出大政治家的魄力。今天英粉和反英人士繼續分裂，就是這個惡果。其次，若從他個人現實利害的角度來算計，他當這個副總統，除非總統任內出缺接手，他想在2024接手當總統的機會，我認為非常微小。因為初選讓我們看到民進黨內的勢力，和他思想不同，利害也不一致。現在有很大一批人對蔡英文『論文門』窮追猛打。在位期間總統有刑事免責權保護。但是如果證據證實多項罪刑，那麼牢獄之災可能無法避免。她已經在做安全下莊的安排。你想她會相信賴清德還是鄭文燦？她的派系和反賴勢力，會支持賴清德嗎？

或許當時形勢比人強，賴清德感到勢單力孤，無力反抗。但是我覺得他低估了民意的支持和自己的力量。也低估了正義的價值和力量。現在民進黨的沉倫，就是喪失了正義的價值和信仰。如果他當時堅持做自己，繼續保持『恐怖的沉默』，他的身影絕對比蔡英文要高大許多。2022地方大選很快就到。他不會沒有舞台。2024也不是太遙遠的機會。再怎麼說，如果他真的有台灣獨立的理想，藉機整合台獨勢力，甚至逼迫民進黨清黨改革，都是可能造就的偉大事業。成大事者，不求全，但求無虧大義。如果歷史再給賴清德一個機會，希望賴清德相信自己，好好把握歷史給予自己的契機。