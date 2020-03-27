本書導讀

蘭醫生在寫給家人的書信中曾說到：

「1896年7月3日。我們（包括梅監務牧師和兩名男孩）花四天時間到小琉球。從安平搭帆船到打狗，船速緩慢、烈日當空。到打狗，我們走好幾哩路到東港，要摸黑橫渡一條溪。在陰暗的月光下，溪水看起來宛如汪洋大海，男孩們非常害怕，所以我將上衣脫掉，先出發探路。平安抵對岸後，再涉水回去帶男孩們過河。晚上睡在東港禮拜堂潮濕的長椅上。隔天晚上，趁有海風幫忙，啟航前往小琉球。風停後，划槳前進，終於在日出前抵達小琉球。」

這可不是背包客的壯遊日記，而是感染瘧疾的蘭醫生，不得不拖著疼痛、發燒的病體，到小琉球休養。作者透過蘭大衛夫人──連瑪玉的著作，看到蘭醫生在異鄉所經歷的艱辛，是這一代人難以想像的；更令人感動的是，蘭醫生在繁重的行醫、教學、籌設醫院、宣教工作中，再加上瘧疾、痢疾反覆發作的情況下，仍表示：「見到民眾進入福音的光明世界，雖得忍受離鄉背井之苦，我仍懷著喜悅的心在彰化。」

是怎樣的成長背景，讓蘭醫生願意將生命最精華的階段奉獻給台灣？

作者發現，大家所熟知的蘭醫生，包括他的使命感（來到生活環境相對落後的台灣服務）、他的性情（溫柔和憐憫）、他的熱情（對醫術新知持續追求、對台灣這塊土地投入的用心），都可以從他來台灣前的兒少階段找到蛛絲馬跡。

因此，她決定帶讀者一窺這位信心典範醫者，他的徬徨少年時，從他的信仰掙扎中，追溯生命裡上帝帶領的印記。希望這本書闔起時，不是閱讀的結束，而是開啟孩子對蘭醫生進一步認識的興趣。也希望所有和書中兒少蘭醫生同齡的讀者們，能承接蘭醫生美好的腳蹤，繼續用生命影響生命。

繪者很喜歡作者的敘述方式，在一問一答中，逐步揭露了誰是蘭大衛，如同影集總在精彩處戛然而止，令人忍不住地按了下一集。這是作者文字的魔力，也是蘭大衛醫師的魔力。每個不經意的生活伏筆，都是塑造他日後巨大影響的蛛絲馬跡。這種巨大在作者文字下並非遙不可及，而是如同街坊鄰居一般親和。

然而，輕快節奏的背後卻是不可思議沉重且艱辛的步伐。遠渡重洋來到台灣的當時，除了醫療設備簡陋、語言的隔閡，甚至染上了瘧疾等等各種層出不窮的內憂外患，蘭大衛醫師卻還是展現不可思議的生命力，輕巧的化解並影響著他人。是什麼樣的性格可以如此正面地感染周遭呢？這正是圖畫所想揣摩的面向。

一開始真實史料和想像的對比讓繪者難以著手，然而反覆閱讀作者的文字後，兩者逐漸產生空間，這些畫面便是那個空間。好奇的他、疑惑的他、被影響的他⋯⋯擴散到環境，偷偷摸摸的牛奶工、排排站的病人、睡得東倒西歪的聽眾⋯⋯除了故事本身，也希望向外補捉到心境與環境上的相輔相成，讓閱讀時像是靠窗火車，站站到點卻不失沿路風景。一如本書文字，主角在心中留下的不是單軸線印象，而是立體且富有感情的3D投影。

希望讀者也能在書中找到樂趣，除了更認識主角以外，也在最後留下一個意猶未盡的問句：

「然後呢？」

期待大家一起來探索這個「然後呢？」並延伸閱讀書中的親子導讀，詳細認識蘭大衛的生平。本繪本提供的親子旅遊，也帶領大家一起認識彰化基督教醫院國際文史園區，還有週邊的旅遊、美食建議點。

作者簡介

作者／林士文 順應時令，過著當季、當地的平價人生；哭有時、笑有時；感動有時、冷卻有時。

繪者／小y 著迷於旅行中的大驚小怪以及無厘頭的日常觀察。希望看到我的畫能讓你感覺心情愉快。