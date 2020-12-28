香港《南華早報》報導，香港警方以涉嫌違反港版國安法為由，通緝約30名在海外的港人，其中包括香港前立法會議員許智峰、梁頌恆。圖為2020年5月22日，香港民主黨成員在中聯辦前抗議，擷自維基百科，公有領域，網路，民報合成

香港《南華早報》報導，香港警方以涉嫌違反港版國安法為由，通緝約30名在海外的港人，其中包括香港前立法會議員許智峰、梁頌恆。警方消息人士說，在通緝名單上的大部分嫌疑人目前在歐洲、美國或台灣。

自港版國安法6月30日晚間在香港強行實施後，還有另外40人被警方的國安小組逮捕。

中國官媒央視以及黨報《環球時報》也報導了這個消息，說約30名身在海外的「亂港分子，包括宣布流亡的前立法會議員許智峰、被取消立法會議員資格的梁頌恆、前『民間外交網絡』發言人張崑陽及港大學生會刊物《學苑》前總編梁繼平等」。報導說，這些被通緝的人士涉嫌煽動分裂或與外國勾結危害國家安全，或參與根據國安法而被視為非法的活動，相關罪名最高刑罰為無期徒刑，他們一旦回港就會立即被捕。

《南華早報》說，這名警方消息人士表示，在港版國安法實施後，由於幾個西方國家中止與香港的引渡條約，這些在通緝名單上的港人不太可能被他們所在的國家遣送回港，但如果回到香港就會被逮捕。

香港泛民主派議員許智峰12月3日在其臉書上說，他剛結束一連三日的丹麥外訪，在臉書上正式宣布流亡，並退出香港民主黨，暫別香港。據這名消息人士透露，許智峰目前人在英國。

在通緝名單上的前立法會直選議員梁頌恆最近宣布流亡美國尋求政治庇護，並與在香港的家人斷絕關係。

張崑陽還曾擔任大專學界國際事務代表團發言人。去年香港爆發反修例運動以來，他一直參與推動國際社會關注香港，曾組織學界代表團到美國國會，出席反送中運動聽證會。今年7月他在民主派的初選中獲勝。他表示，港版國安法實施後他和家人被不斷騷擾，最終出於安全考慮，他不情願地離開了香港。

梁繼平去年7月1日闖入香港立法議事廳發表宣言，他是當時唯一拿下口罩的示威者。之後他被控暴動罪，但是沒有出庭應訊。今年9月梁繼平在紐約出席講座時接受美國之音採訪，他表示，他不怕被通緝，不會被嚇退。

自港版國安法實施後，北京對香港採取了前所未有的嚴酷打壓，逮捕了包括壹傳媒創辦人黎智英等多名異議人士，並壓制言論自由、學術自由和港人的自由空間。在民主抗爭者看來，香港現狀無異於紅色恐怖，讓他們根本無法繼續在香港從事爭取民主的活動，暫時離開香港並在海外繼續為香港發聲是迫於現實的一個可行選擇。