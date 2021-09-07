新聞標題【民報】十分鐘知天下 2021/9/7
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十分鐘知天下 2021/9/7

福和觀點

 2021-09-07 10:40
福和會/十分鐘知天下
福和會/十分鐘知天下

●印太●歐俄●美洲●亞非●

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每日國際焦點

幾內亞政變軍逮捕總統Alpha Conde、解散內閣，成立過渡政府，表示海上邊界開放以利出口。政變軍領袖為前法國外籍兵團軍官Mamady Doumbouya。總統Alpha Conde打壓反對派，在選舉爭議中三連任，而廣受反對。政變後幾內亞鋁土礦漲至近18個月新高，儘管礦場未受政變影響。幾內亞為鋁土礦第二大生產國，為中國最大供應國。

阿富汗塔利班宣稱已經攻下最後反抗據點潘傑希爾山谷，反抗軍否認。

北溪二號天然氣管線最後一段已經組裝完成。

索馬利亞總理Mohammed Hussein Roble開除情報局長Fahad Yasin，總統Mohamed Abdullahi Mohamed稱開除違憲。

印太

阿富汗

塔利班宣稱已經攻下最後反抗據點潘傑希爾山谷，反抗軍否認。

日本

國際原子能總署小組抵日協助準備釋放福島廢水。

南韓

美國解除南韓發展飛彈的限制後，南韓成立太空軍事技術任務小組，未來10年內投資130億美元發展軍事衛星計畫。

北韓

汽油價格大漲29%，柴油價格大漲37%。

印度

要求原本自產自銷的煤礦1周內增產，以供應燃煤發電解決電力短缺。

計畫增產醫療用氧5成，自每日1萬噸增加至1.5萬噸。

澳洲

認為2030年後煤礦仍是澳洲經濟主要動力之一。

印尼

更改原本要淘汰燃煤電廠的減碳計畫，改為搭配碳捕捉與儲存。

菲律賓

海外勞工、馬尼拉市、碧瑤市居民，將先試用數位疫苗護照VaxCertPH。

馬來西亞

2015年通過的檳城南部填海工程將填海造陸三個人造島，漁民擔憂影響生計將發起請願。

新加坡

將許可波音737 MAX航行。

測試自動巡邏機器人，舉發不檢點行為。

泰國

普吉島沙盒試辦以來成效良好，僅不到0.3%外國人確診。

緬甸

同意東協要求停火以利發送援助物資。

中國

華大基因產檢產品不當收集個人資料，遭德、澳、加、愛沙尼亞、斯洛文尼亞5國調查。

恆大股票連續第2個交易暫停交易、債券6日先後被上海和深圳證交所暫停交易。

歐俄

歐盟

有信心達成年底前捐贈2億劑疫苗予低收入國家的目標，雖然目前僅捐贈1800萬劑。

英國

將增撥54億英鎊協助英國醫保負擔防疫額外開支。

德國

駐中國大使Jan Hecker到職不到2周猝死，年54。Jan Hecker為梅克爾外交顧問。

北溪二號天然氣管線最後一段已經組裝完成。

俄羅斯

法院宣判韃靼反對領袖Nariman Dzhelyalov因攻擊天然氣管線判刑2個月。先前Nariman Dzhelyalov遭逮捕時美國、烏克蘭表達譴責。

白俄羅斯

將抗爭領袖 Maria Kolesnikova判刑11年，歐盟、英國、美國表達抗議。

波蘭

歐盟警告波蘭設立「不受多元性別侵害區」的地方政府，威脅要取消資助。

瑞典

反對歐盟建立快速反應部隊。

美洲

美國

艾達颶風已造成50死，路易斯安那州仍有60萬戶停電，總統拜登同意紐澤西州宣布天災狀態，颶風並造成350處漏油。

德州泰勒市與奧斯丁市競爭三星建立170億美元預算半導體廠，將推出三星用地10年減稅92.5%，之後10年90%，再10年為85%的優惠減稅方案以吸引三星青睞。

密蘇里州獨立市節慶槍擊案4傷，兇嫌逃逸。

墨西哥

收到國際貨幣基金120億美元資金後，開始規劃融資借新還舊墨西哥石油公司的1150億美元債務以減輕利息負擔。

巴西

足球傳奇明星比利自8月31日起住院。

智利

核准科興疫苗使用於6歲以上兒童。

宏都拉斯

左翼反對黨稱若當選要與中國建立關係。

亞非

幾內亞

政變軍逮捕總統Alpha Conde、解散內閣，成立過渡政府，表示海上邊界開放以利出口。政變軍領袖為前法國外籍兵團軍官Mamady Doumbouya。總統Alpha Conde打壓反對派，在選舉爭議中三連任，而廣受反對。

政變後幾內亞鋁土礦漲至近18個月新高，儘管礦場未受政變影響。幾內亞為鋁土礦第二大生產國，為中國最大供應國。

以色列

卡達將透過聯合國與巴勒斯坦政府援助加薩走廊。

基利波監獄6名危險巴勒斯坦恐攻要犯挖穿排水系統逃獄成功，軍警全面出動搜索中。

沙烏地阿拉伯

降低出口亞洲所有等級原油10月價格，歐美不變。

伊拉克

伊朗、土耳其在上游建水壩攔截水源，在乾旱下伊拉克河流乾枯，要求國際合作。

衣索比亞

聯合國影像顯示提格雷瀕臨飢荒。

索馬利亞

總理Mohammed Hussein Roble開除情報局長Fahad Yasin，總統Mohamed Abdullahi Mohamed稱開除違憲。

卡達

美國國務卿布林肯抵達卡達討論阿富汗問題。

葉門

漁獲大部分出口至沙烏地阿拉伯導致本地糧食危機加劇，漁業協會建議停止出口三個月。

奈及利亞

軍方進軍打擊綁匪，關閉贊法拉州電話網路。

坦尚尼亞

1個月內再度關閉報社。

安哥拉

渣打銀行安排11億美元資助安哥拉首都供水計畫。

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