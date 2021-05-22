聽力師屬於醫療體系中的一項專業，大多數人對它卻不甚熟悉。在桃園，擁有合格執照的聽力師不到50位，鄭菊娥正是其中之一，她懷抱著熱情投入為聽損者評估聽覺系統等工作，要讓更多人找回重要的聽覺感官。

原本就讀醫務管理學系的鄭菊娥，偶然在系辦公室瞥見語言治療與聽力學系所招生公告，出於對這門學科的好奇，她開始深入瞭解課程，並在台中榮民總醫院接受訓練及實習、最終通過國家考試，十多年來以聽力師作為她的生涯職志。

暖心諮詢 陪伴患者面對

「小時候因為調皮，曾把小珠子塞進耳朵裡。當下因為害怕被責備而不敢向父母坦白，沒想到經過一段時間後聽力變差，赴耳鼻喉科就診才發現是異物造成的聽力受損。」鄭菊娥回想起童年第一次接受耳鼻喉科醫師治療耳朵的經驗，當時的她並沒想到，未來她會成為聽力師，以這項專業幫助別人。

細心地為受測者戴上耳機，鄭菊娥親切地指示接下來的檢測步驟和方式，接著她坐在純音聽力檢查儀前，仔細地為受測者進行各項聽力檢查。即使工作常常需要長時間待在密閉的聽力檢查室裡，她卻樂此不疲，「認真做好每一次的聽力檢測，盡自己力量協助聽力障礙人士找出問題，給予相關協助和諮詢服務，就是最開心的一件事。」



聽力檢測室屬密閉空間，因此需準確掌握檢測時間，避免受測者產生恐懼。圖／林冠良

不輕言放棄 建構聽損者信心

鄭菊娥提起工作歷程中令她印象深刻的案例，曾經有位母親帶著唐氏症兒到醫院進行聽力檢測，由於受測者對音頻反應不佳，檢測過程非常不順利，耗費好長一段時間，正當那位母親決定放棄時，鄭菊娥憶起昔日恩師的諄諄教誨「絕對不要放棄！」，於是決定換個檢測方法嘗試。

她看著面前30幾歲的唐氏症青年，卻只有小朋友的心智年齡，於是她改用幼兒聽力檢查方式重新進行測試，透過遊戲慢慢引導，順利找出聽力缺損問題，給予受測者聽覺協助。聽力檢測結束後，那位母親抱住鄭菊娥不斷地道謝，這帶給她滿滿的溫暖。「把該做的工作做好，就是幫助他人的最佳方式。」



透過純音聽力檢查，能夠正確測量聽力分貝數。圖／林冠良

專業熱血 站在第一線助人

鄭菊娥憑著專業知識提供準確的病患報告，協助醫生診斷解決聽損者的問題。個性熱心助人的她，更常主動關心年長病患。台北榮民總醫院桃園分院病患中，老榮民佔了多數，「這些老伯伯，其實就像自己的長輩一樣。」有一次，她看見前來門診的一名長者失禁卻不自覺，她主動協助該名長者更換乾淨衣褲。「雖然這並不屬於聽力師的工作範圍，但在我能力所及之處，我非常願意去做這件事。」

對鄭菊娥來說，工作上的成就來自幫助病患減輕生活上的不便，醫院提供的環境，讓她更能盡情地運用所學專業助人。「我熱愛我的工作，未來仍會竭盡所能幫助患者。」



對工作充滿熱誠、樂於助人的鄭菊娥，榮獲「109年度桃園市優良醫事人員獎」。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：71