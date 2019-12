日本漫畫家清水友美(清水ともみ/Tomomi Shimizu)以漫畫講述維吾爾女子在集中營慘遭中國迫害的經歷,引發全球關注,美國駐中國大使館也推文分享,清水友美受訪時表示,希望在明年出版一本書,讓世人注意到中國對穆斯林少數族群的打壓,對這樣的事情,她不能視若無睹。

清水友美的漫畫作品《發生在我身上的事-維吾爾女子的證詞》(What has happened to me — A testimony of a Uyghur woman),講述一名29歲女子米娜·圖爾松(Mihrigul Tursun)在新疆集中營的經歷,清水友美在推特發表漫畫作品後,幾個小時內就引起巨大迴響,已被轉推超過8萬8千次,觀看次數超過33萬,並被翻譯成10種語言,包括英語、維吾爾語、中文等。

《華盛頓郵報》日前報導,米娜在埃及讀書、結婚,生下三胞胎,2015年帶著三胞回新疆探望父母,但回國後卻被戴上手銬和黑色布袋,小孩也被帶走,她被監禁期間經歷威脅、毆打、電擊、注射不明藥物等折磨,她的一個兒子也在她被關押期間死亡,她的丈夫從埃及回到中國找她,結果被判處16年監禁;她和集中營的人們被迫放棄宗教信仰並歌頌共產黨,在數度拘禁被釋放後,她輾轉逃到美國,為了揭穿共產黨的惡行,她講述了這段經歷,現在她和倖存的2名兒女住在美國。

美國之音報導,現年50歲的清水友美接受路透社訪問時表示,她希望讓世人注意到中國對穆斯林少數族群的打壓,她應該把這個故事說出來,並盡可能用簡潔、易懂的方式呈現;她否認漫畫是為了抹黑中國,但她說,對這樣的事情,她不能視若無睹,她計劃從其他維吾爾人身上了解更多的故事,並希望在明年夏天之前出版一本書。

聯合國人權專家和國際人權組織指出,曾有100萬到200萬人被關押在新疆的集中營,其中多數人是維吾爾穆斯林,美國政府譴責中國政府在新疆嚴重踐踏維吾爾穆斯林的人權。