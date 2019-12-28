日本漫畫家清水友美（清水ともみ／Tomomi Shimizu）以漫畫講述維吾爾女子在集中營慘遭中國迫害的經歷，引發全球關注，美國駐中國大使館也推文分享，清水友美受訪時表示，希望在明年出版一本書，讓世人注意到中國對穆斯林少數族群的打壓，對這樣的事情，她不能視若無睹。

清水友美的漫畫作品《發生在我身上的事－維吾爾女子的證詞》（What has happened to me — A testimony of a Uyghur woman），講述一名29歲女子米娜·圖爾松(Mihrigul Tursun)在新疆集中營的經歷，清水友美在推特發表漫畫作品後，幾個小時內就引起巨大迴響，已被轉推超過8萬8千次，觀看次數超過33萬，並被翻譯成10種語言，包括英語、維吾爾語、中文等。

《華盛頓郵報》日前報導，米娜在埃及讀書、結婚，生下三胞胎，2015年帶著三胞回新疆探望父母，但回國後卻被戴上手銬和黑色布袋，小孩也被帶走，她被監禁期間經歷威脅、毆打、電擊、注射不明藥物等折磨，她的一個兒子也在她被關押期間死亡，她的丈夫從埃及回到中國找她，結果被判處16年監禁；她和集中營的人們被迫放棄宗教信仰並歌頌共產黨，在數度拘禁被釋放後，她輾轉逃到美國，為了揭穿共產黨的惡行，她講述了這段經歷，現在她和倖存的2名兒女住在美國。

美國之音報導，現年50歲的清水友美接受路透社訪問時表示，她希望讓世人注意到中國對穆斯林少數族群的打壓，她應該把這個故事說出來，並盡可能用簡潔、易懂的方式呈現；她否認漫畫是為了抹黑中國，但她說，對這樣的事情，她不能視若無睹，她計劃從其他維吾爾人身上了解更多的故事，並希望在明年夏天之前出版一本書。

聯合國人權專家和國際人權組織指出，曾有100萬到200萬人被關押在新疆的集中營，其中多數人是維吾爾穆斯林，美國政府譴責中國政府在新疆嚴重踐踏維吾爾穆斯林的人權。