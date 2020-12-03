最近由於「潛艦國造」開工之故，坊間有關海軍與軍火商「明爭暗鬥」的傳聞此起彼落，惹得小英在上月24日的「國民黨黨慶」這天出席台船開工致詞時，公開呼籲謠言「適可而止」！但，無巧不巧的發展是：司法界居然率先「響應」配合，除由台北地院宣判不起訴被人告發涉及「尹案」的涂太太、與前海總司令「顧問」郭璽外；台船與郭璽等人具狀控告海軍退伍上校「艦長」黃河，針對其揭穿潛艦內幕的官司也接踵首開偵查庭！另外，協助軍火商汪傳浦家族打官司搶弊案佣金的「理律」律師宋耀明，被認定在「拉案」處理上涉及利益衝突迴避、違反律師倫理而「吊照」停止執行職務六個月處分。

上述的三宗「尹案」「拉案」，分別是已纏訟一載或十年之久的官司，竟會在「國造潛艦」這大餅開工時，法院同步做出「不起訴」、開庭、或「懲處」等大動作，委實不由得讓人產生聯想或引發遐想！畢竟，如此湊巧運作，事前未免太過低估國人可能因此萌引對「司改無望」的觀感？

對於上述密集的司法「進展」，坊間傳媒當然聞訊會大幅報導、電視節目也跟進大作文章，於是也擦出「尹案」即將在本月9日屆滿二十七年祭的後續火花……首先，是涂太太與郭璽獲判「不起訴」後，新科軍火商竟連番透過《聯合報》專訪，曝露當年海總武獲室執行長尹清楓遇害之前告其「海軍這項採購案是炸彈、那個採購案是地雷，自己身上背滿許多炸彈，隨時都要爆炸」「他推測尹被消磁的錄音帶，可能是當時對他抱怨的談話錄音，尹可能根本只是自己說給自己聽，然後錄音下來。12月9日一早，郭璽找尹清楓，見到尹在吃早餐……告別尹清楓後（莒光日）溜去民生東路的證券公司看盤，順便找朋友，後來身上BB Call不斷響起，始知大家都在找尹清楓。次日，郭璽就接到同事通知，尹清楓浮屍蘇澳外海」，這些細節全係首次公諸於世！

郭璽為何對阿扁潑髒水？

但弔詭的是，這位前海總「司令顧問」的郭璽卻對「不惜動搖國本辦到底」之阿扁潑髒水！只要回首「尹案」於1993年底爆發，當年還是國民黨執政而完全「封殺」未予深究；直到公元2000年政黨輪替後始緊鑼密鼓偵辦，當年奉命執行第一線的承辦人「偵二隊小隊長」即侯友宜，曾對郭璽當成「重大涉案人」！然其卻自稱「只是證人身分，不是被告……後來陳水扁總統就任，為了政治鬥爭，又把郭、涂叫來桃園中油煉油廠偵訊許久還是沒結果」？如此硬將「尹案」扯入「政治鬥爭」，如尹清楓九泉有知，期盼顯靈好讓真相早日大白……藉此也可讓已開工的「潛艦國造」莫重履「拉案」覆轍！

何以會如此悲觀推論，實乃法商湯姆笙公司在售台拉艦時違反「排佣條款」，當扁在公元兩千年上台後查獲違法付18.69%鉅額佣金給汪傳浦，因此必須賠我8.7億美元「天價違約金」！此金額也打破「世界紀錄」！結果卻是汪家死纏爛打官司硬拖十年之久，只因他們高價聘僱宋耀明，憑其曾任檢察官，後再轉任為「理律」大律師而得逞；而當時湯姆笙公司對汪傳浦支付五億餘美元佣金，汪也找負責「拉案」後勤上校組長郭力恆，賄賂其一千八百萬美元！這些違法鉅款因法國前外長杜馬在法院坦承代號為「喝采行動」的售艦中確有佣金而引起政壇震撼！但仍延宕迄今未克自瑞士取回贓款，可見惡勢力之一斑！



2020.11.24 蔡英文總統出席「潛艦國造建造案開工典禮」。 圖／擷自海軍臉書

「尹案」關係人變身海軍顧問

所有捲入這些案子的「尹案」「拉案」當事人，如今在主導「二代艦」的前總統李登輝與軍頭郝柏村於今年辭世後，適逢小英所力推的「潛艦國造」啟動，由於前「艦長」黃河自去年抖出其與郭璽合作後的諸多疑竇，始讓朝野驚覺昔日「尹案」關係人已搖身變為「海軍司令劉曙光顧問」，憑這名義進出海總而備受側目；另有傳媒也繪影繪聲形容有位「小張」，因跟隨某卸任總司令而在綠營吃得開，被點名已插手軍購事務！據聞「小張」之父乃是郭力恆的老長官，在「尹案」發生當天，郭力恆被警方查出是在「小張」家打電話給尹清楓，要其前往內湖來來豆漿店會合而人間蒸發，隔日便浮屍外海。是否屬實，亦應查明，還尹清楓公道。

從上述各路人馬的動作頻頻，堪稱全拜「潛艦國造」之賜才浮上檯面，也讓朝野這才發覺昔日這批「尹案」「拉案」中出現的高手，竟然在沉潛長達近二十七載後重出江湖、並且就「大船進港」……這真是寶刀未老，關心「潛艦國造」者且靜觀有人遙控、或公然亮相被插手的造艦將如何收尾？只要莫像「拉案」重演，就謝天謝地……至盼尹清楓能適時顯靈破案！

（本文轉載自綠色廣播電台）