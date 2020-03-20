1月18日江蓋世、傅雲欽、蕭亞譚等人，在台師大大門口進去的「露天咖啡座」，舉行The next step？台獨運動的下一步！」檢討會。

民進黨立委林宜瑾在本月17日在立法院總質詢時，提議將我國英文譯名改為「Republic of Chunghwa」，因為在這次的防疫期間，越南、義大利等國都把台灣當成中國禁飛，全都是護照上「China」惹的禍。不過，行政院長蘇貞昌回應「母湯喔」，就算真的要改，也應該改成Republic of Taiwan，畢竟台灣比較有名。

在2020大選中，蔡英文總統拿到817萬票高票連任成功，亞太和平研究基金會董事長、民進黨前主席許信良接受中評社專訪時表示，蔡英文執政四年，她最大的貢獻不是讓「台獨」泡沫化嗎？這就是蔡英文當政對兩岸最大的貢獻。

2020選後的政治氛圍，確實讓人感受到台獨式微，有人附和「台獨泡沫化」的講法，在臉書（FB）上面，將「獨派」加上遺照鏡框，有人也在社群網站上貼文說：「獨派已經死啦」！

但獨派一些人士「不甘示弱」，由江蓋世（前市議員）、傅雲欽律師（建國廣場）、邱旭川（台灣正國倡議人 ）、蕭亞譚（台大博士 ）等人，在1月18日 (六）於台師大大門口進去的「露天咖啡座」，舉行The next step？台獨運動的下一步！」，舉辦檢討會。

江蓋世說，歡迎海內外所有推動台獨運動的團體或台獨工作者，針對「The next step? 台獨運動的下一步！」這個主題，在台灣全國各地或海外僑居地，共襄盛舉，舉辦一系列的檢討會或演講會，一起追求台灣獨立建國的夢想。主持人Jimmy Chen 也指出，會中檢討2020大選政黨立委戰役，獨派得票率低得離譜，希望能從中找出幾項重大原因。

可惜的是，他們的行動，並没有得到社會太大的迴響，在檢討會成了絕響後，關於「台獨運動的下一步」的議題，就没有進一步討論的機會。

没想到武漢肺炎疫情風暴的影響，造成台灣人的「民族認同」發生變化，台灣民意基金會日前公布民調，台灣人「民族認同」飆升到83.2％，創下歷史新高。有鑑於此，立委林宜瑾也才有更改英文譯名的提議。

其實這些問題的討論與對話，已經將台灣土壤翻鬆，播下種籽，將在近期內激發有關正名制憲活動的能量與火花。

由獨派大老辜寬敏在2019年1月23日創立的台灣制憲基金會，成立目的為了制定台灣新憲法，實現台灣獨立建國理想，為了催生一部以台灣為主體思考的憲法，雖然受到武漢肺炎疫情的影響，暫緩舉辦各式巡迴講座、研討會、沙龍，青年營的舉辦，可是對新憲法制度與規章的研究與討論，持續推動，一旦疫情舒緩，就會展開一系列的活動。

蔡丁貴教授計劃在今年的12月10日「國際人權日」，發動大型非暴力公民光榮革命運動，包圍立法院，要求「2022住民自決公投，終止中華民國憲法」，他聲稱這個行動的意義，是要丟棄「中華民國」的包袱，從「次殖民地」的體制下解放出來。

蘇揆「母湯喔，應該改成Republic of Taiwan」，有感而發，是否水到渠成，要靠大家的支持與努力吧！