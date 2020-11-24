高雄事件後，張春男逃往南投中央山脈最深處的叢林中，搭建草寮匿居，製作一卷錄音帶交給家人，誑稱人已潛抵東京，將揭露國民黨罪狀，迫使國民黨同意將他銷案。 圖／擷自張春男臉書

張春男是彰化縣員林市人，台中師專畢業，畢業後教了幾年書，後來轉向政壇求取仕途，參加公職人員競選。有趣的是：他的母親張蔡貴蔭女士，是位頗受民眾尊敬的國民黨資深丶連任多屆的縣議員；張春男則是國民黨在地方頭號的敵人。

張春男每次參加競選，都非常陽春，除了文宣由員林四大君子：林松源、鄭邦雄、劉峰松及他本人來扛外，只有一些在地民眾拔刀相助。這些民眾，將他們農用的銅管仔車，併湊成唯一的宣傳車及交通工具。

員林地區的這四位君子，頗有學術根基，文宣語詞非常犀利，促使國民黨恨之入骨，每次競選都讓國民黨氣得跳腳，聲言選後非要抓他坐牢不可。張春男的文宣，簡潔諷刺，一場縣長選舉的文宣只有兩句口號：「美國式的民主—尼克森下台」、「中國式的民主—蔣介石萬歲」。

他當選過一屆的民選增額國代，但國代任期尚未屆滿，他履行諾言，辭職國代競選縣長。

1983年縣長選後國民黨將要抓人，張春男在前一天開始「跑路」，讓國民黨撲了空。

張春男競選，都用農村在使用的拼裝車；工作人員都是做田的兄弟。每次參加選舉，自然都有農友兄弟義務幫忙雜務，文宣則由員林四位君子負責。都用犀利的句子，深刻打動人心，卻令情治單位要抓他坐牢思過。

1983年縣長選完，他立即準備逃亡，前後只差一天，便可讓他脫逃成功。這次要抓他的理由：是他的宣傳車看板寫著「美國式的民主─尼克森下台」、「中國式的民主─蔣介石萬歲」。

有一天，林松源突然打電話找我說：有位朋友，請我下午7點到達台北西門町獅仔城要和我見面，請我務必要去。我問他是那位朋友？因為幾天前，國際特赦組織，法國東方大學校長曾經來社頭；另一位也來社頭探望我，他是在美國教書的韓國前副總統張勉的兒子，他們都是國際特赦組織的成員。

智、仁、勇對抗黨國專制迫害

我問張春男怎麼那麼囂張！敢約我在熱鬧的西門町見面，他說：你不知道嗎？「最危險的地方，最安全」。

「高雄事件那晚，張春男與大夥同往台南大飯店共商後事，翌晨隨姚嘉文先行離去，當晚並與王拓到黃順興處晤談，從此不見蹤影。原來他是躲在南投中央山脈最深處的叢林中，搭建一座草寮匿居，而且製作一卷錄音帶交給家人，誑稱人已潛抵東京，除非國民黨宣布不逮捕他，否則他要將國民黨主導高雄事件，陷害美麗島人士的真相向全世界公布。國民黨信以為真，大起恐慌，乃派人到他家表示同意將他銷案，張春男才從山區下來，重見天日。

1981年選舉回復，他以立委候選人身分，與另一美麗島人士國大代表候選人劉峰松兩人連袂，大舉揭發國民黨誣陷美麗島政團的內幕，激起空前的選舉高潮。國民黨非但大量作掉兩人的選票，致使他們雙雙高票落選，並且根據兩人的競選言論，以其違反選舉罷免法第五十四條「煽惑他人犯內亂或外患罪」，分別判處三年半有期徒刑。

就張春男言，他雖仍難免於美麗島牢獄之災，但遲來了兩年半的災難，卻使他完成「為美麗島翻案、為同志申冤」的宿願，不愧為兼具智、仁、勇的表現。（摘自呂秀蓮: 《重審美麗島》231頁）



1980美麗島事件大審，國際媒體報導。圖／艾琳達 提供