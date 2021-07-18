走出戶外沐浴在陽光與海水中，在觀音大園海岸邊、步道上、公園裡，感受自然的美好，或是品嚐海鮮披薩與單品咖啡，體驗動靜皆宜的理想生活。

從觀音海水浴場出發，體驗立槳衝浪快感；接著品嚐義大利主廚製作的海鮮披薩，慰勞飢腸轆轆的五臟廟；飽餐一頓後，漫步草漯沙丘，讚嘆大自然雕塑出的地景之美；再到咖啡廳，領略單品咖啡的迷人；旅程最後，造訪運動公園，享受揮汗後的舒爽，為旅程留下最有力的結尾。

享受逐浪沁涼快感 歐都探索

炎炎夏日，最適合奔向大海懷抱，用清涼海水沖去渾身暑氣。近年流行的立槳衝浪（Stand Up Paddle, SUP），因平易近人、快速上手，成為海上活動的首選。「歐都探索」從2013年開始推廣立槳衝浪，至今已開發十幾條路線，其中觀音海水浴場因風況穩定，非常適合海上運動初學者體驗。歐都探索主理人梁信舜表示，立槳衝浪是衝浪運動的延伸，卻不像衝浪需要靠風浪等外力推動，在平靜水域也可以進行，難度也較低。

初次前往體驗，學員需要先在岸上聆聽基本動作講解和注意事項，由專業教練帶領，練習槳板上的跪姿，接著嘗試蹲姿，藉著划槳力量站起後，再試試看實際划槳，約莫1小時即可上手。梁信舜也提醒，「學員其實不用怕落水，落水幾次後，就能慢慢抓到訣竅了！」無論是海上運動新手或老手，都能在這邊輕鬆享受逐浪的快感！



晴朗天氣加上海象平穩，是新手體驗SUP的絕佳條件。圖／林冠良

靈魂美味 Sicilia Pizzeria 西西里披薩店

充分感受完大海魅力，就用美味料理飽足一番！「Sicilia Pizzeria 西西里披薩店」由義籍主廚D'Amico與妻子共同開設，D'Amico擁有義大利披薩廚師國際聯盟（Federazione Italiana Pizzaioli nel Mondo）認證，憑著自豪的手藝開設店面，以香氣迷人、用料恰到好處的義式披薩，收服饕客味蕾。

D'Amico表示，麵團是義式披薩的靈魂，想要做出香氣四溢的餅皮，唯有耐著性子等麵團發酵；有別於美式披薩鋪滿澎湃佐料，義式披薩更著重用料均衡，透過麵香與佐料交織出平衡美味，多吃也不油膩。店內能品嚐到傳統道地的義式口味，琳瑯滿目的菜色中，又以蝦仁、透抽、淡菜等新鮮佐料製作的海鮮披薩特別受歡迎，一口咬下，餅皮的焦香與鮮甜海味襲來，「對於同屬海島的台灣和西西里人來說，海鮮披薩都是必點！」



鮮甜海味搭配餅皮焦香，大口咬下海鮮披薩是夏日一大享受。圖／林冠良

廣袤無垠 草漯沙丘潮音海觀景步道

大快朵頤之後，悠閒地到海岸散步，享受得天獨厚的自然美景。有著「台版撒哈拉沙漠」美名的草漯沙丘，海岸沙丘寬廣完整，綿延8.1公里的海岸線更是壯麗優美。2020年「草漯沙丘潮音海觀景步道」正式開放後，提供許多旅人親近草漯沙丘的理想路線。



來到草漯沙丘，還能欣賞豐富的海濱生態之美。圖／林冠良

來到草漯沙丘潮音海觀景步道，入口處用漂流木打造而成，穿越原始風格的黃槿步道就能來到觀景台，除了震懾於高低起伏、綿延無垠的粗曠沙丘美景之外，放眼望去，遠處一支支高聳佇立、不斷轉動的白色風機，也為土黃色的地景畫龍點睛。對於自然生態愛好者來說，這邊更是值得探索的生態寶庫，從開著紫花的海埔姜、長滿銀白絨毛的白水木、沙灘上的雙扇股窗蟹，到金色翅脈的紅脈熊蟬，在在讓人驚嘆大自然探索不盡的豐富美好。



穿越步道，就能將遼闊無邊的沙丘與白色風機盡收眼底。圖／林冠良

層次深邃 魔鬪士咖啡MOTO Z COFFEE

離開自然孕育的獨特美景後，就以舌尖感受大地孕育出的風土滋味。座落於巷內的「魔鬪士咖啡MOTO Z COFFEE」，小巧別緻的店面蘊藏豐富視覺元素，內部空間融合英倫風與工業風。店長Vivian秉持餐飲新鮮原則，特別挑選當季新鮮、品質與風味俱佳的咖啡豆，店內更常備十種以上單品豆供選擇，不定期推出隱藏版單品，期待驚艷來訪的客人。



謄寫著單品黑咖啡、義式咖啡等品項的黑板，與店內歐美元素混搭出獨特的工業風格。圖／林冠良

對於初次品嚐單品咖啡的朋友，Vivian相當推薦淺焙咖啡，「淺焙咖啡比深焙咖啡保留更多綠原酸，具抗氧化效果，也能保護心血管。」啜飲一口微酸帶點果香的淺焙單品咖啡時，細細感受不同溫度帶來的層次變化。不管是愛好新鮮咖啡的本格派咖啡迷，或是初次體驗單品咖啡的朋友，都歡迎前來體驗香氣盈人、口感醇美的好風味。



店內的淺焙手沖單品咖啡，能突顯多層次的細膩口感。圖／林冠良

軍事主題遊樂場 大園國防砲陣地運動公園

喝完杯底最後一口咖啡，騎上單車前往「大園國防砲陣地運動公園」。以軍事元素打造的主題公園，摒除嚴肅正經的既定印象，公園內或站或臥的Q版士兵大型雕像，彷彿邀請來訪的人一起合影。

在一般公園常見的遊具外，這座公園更設置了雙木欄、爬竿、高跳台、平衡木等多項障礙挑戰設施，不僅是小朋友放電或培養身體協調性的好場所，大朋友也可以活用運動設施，在腹地廣大的園內空間漫步、舒展身心、揮汗紓壓一下。這裡鄰近桃園國際機場，也是近距離觀賞飛機起飛或降落的絕佳景點，玩樂之餘，如果突然聽到天邊傳來的轟鳴聲，抬頭一看，就能將飛機起降的廣闊景色映入眼簾，視覺與聽覺上帶來的刺激，也為這趟觀音、大園之旅，留下美麗的回憶。



公園保留軍事營區部分設施，可探索具歲月痕跡的建築。圖／林冠良

※本文轉載自 《桃園誌》No：73