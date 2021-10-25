台灣基進黨唯一立法委員陳柏惟罷免案，最終呈現最壞「罷免」的結局。罷免案的通過，見證中國國民黨那一套烏賊戰再次成功的例子。國民黨前主席江啟臣說「1023是台中鄉親向搞霸凌歧視、製造對立、肆意妄為的不適任民代，勇敢說不的日子」？陳柏惟被抹黑成這樣已是「天道寧論」？

「霸陳」案陳柏惟來自三方面勢力的攻擊夾殺，已經扭曲民主政治的本質，甚至是台灣民主政治的警訊！

首先屬於顏家的地方勢力，在保守封閉的台中海線，依然維持著難以撼動的黑金勢力山頭。顏清標是道地的角頭兄弟，是一個充滿傳奇又極具份量的黑社會大哥有目共睹，然在民智已開的台灣社會，依然無以擺脫江湖梟雄與外來中國國民黨勾結所共構的地方勢力之宰制。當顏寬恆介入「刪Q」那麼七萬多票的門檻顯然無足輕重。

尤其，「霸陳」案在朱立倫當選國民黨主席之後，國民黨窮盡一切的汙衊、抹黑、栽贓的手法，掀起這一股腥風血雨的階級鬥爭。確實，中共涉台部門早已在朱立倫身上下工夫，他已成為繼連戰之後中共統戰台灣的頭號人物，是中共對台灣認知作戰的急先鋒。

選前之夜，國民黨主席朱立倫特別南下向鄉親催票。他一如往常語無倫次、空嘴薄舌表示，阿公阿嬤對於空污、萊豬等議題都非常關切？慣於欺騙台灣人的黨性不改，朱立倫更不用撇清民進黨為其貼上「親中賣台」的標籤。

中共網軍參與罷免造勢

因為「霸陳」案可以說是國共二黨，藉由中共網軍發揮協同認知作戰的一次勝利。國共兩黨首先開啟公然、密切對台灣選舉進行國共合作的新模式；從中共中央到地方不斷發布攻擊陳柏維的網路訊息，即可知悉不同於往昔更變本加厲。其目的在檢驗國共「賀電」的台灣協議，堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，消滅台獨勢力而戰的首戰指標！

國民黨鋪天蓋地的「霸陳」，還稱再來的目標就是林昶佐。這兩位中共所稱「極端台獨份子」，是國共兩黨所欲除之而後快的對象；是國共兩黨消滅台獨勢力，而欲達到「不戰而屈人之兵，決勝於千里之外」的警訊？

美國前國務卿萊斯（Condoleezza Condi Rice）14日出席英國智庫座談會指出，中國其實意不在動武，而是透過策動「台灣內部的親中勢力」顛覆政權，以達到「統一」目的。台灣內部親中勢力的中國國民黨，藉著民主自由顛覆民主、唱衰台灣，其窮凶惡極之狀已如中共。台灣民間流傳「國民黨不倒，台灣不會好」，良有以也！

台灣基進黨屬於「自然獨」的年輕人，是台灣的未來希望，但也是國共二黨亟欲打壓、消滅的對象；在這一條充滿荊棘之路，唯有無怨無悔地去承擔屬於你們這一代台灣人的重任。這一場鬥爭還沒有結束。天佑台灣！台灣人應有抵抗「暴政」，向極權主義說「不」勇氣與決心！