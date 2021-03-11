1859年，美國紐約的服裝女工人第一次走上街頭，抗議工作環境太差，工資太低，1905年，美國女工上街抗議男女同工不同酬，從此，美國女性上街頭爭取權益，越來越頻繁，到了1975年，聯合國為了紀念女性為自己爭取權益，將3月8日訂為國際婦女節，可以說，美國女性是女權運動的推動者。但是，到2021年的今天，世界上的女性待遇還是差異甚大，被蒙住面紗的中東女性，因為穆斯林信仰，女權長期被壓制，到2015年，阿拉伯才開放女性可以駕駛汽車，比西方國家慢了一百年。

世界女權仍待努力

今年的國際婦女節，台灣安靜和平，相較之下，台灣女權就算不是名列前茅，至少也是女性被尊重的國家，女性從政在台灣相當普遍，女性工作多數也受到保障，兩性平權在台灣也受到推崇。

3月8日，婦女同節，不同命，緬甸的女性政治領袖翁山蘇姬仍然被軍政府拘押，反政變抗爭超過一個月，還在抗爭的緬甸民運人士流血流淚，這個世界顯得很不協調。

3月8日當天，墨西哥婦女走上街頭，抗議越來越嚴重的犯罪暴力，以及無處申冤的女性受害者，迫害女性的犯罪包括性侵、家庭暴力、販賣女童、謀殺、強制吸毒，這些議題在墨西哥以及南美洲長期無解，因為墨西哥的黑道和政府共治之下，暴力一直無法根絕，女性是最前線的受害者。

歐洲方面，比較值得重視是波蘭的女權運動，3月8日當天，不顧武漢瘟疫疫情，有數萬女性走上華沙街頭，持續抗議憲法對女性墮胎權的箝制。這項抗議並不新鮮，從2016年，數萬女性走上街頭，反對政府把人工流產列入非法以來，波蘭憲法對於女性墮胎權和胎兒生命權的解釋更加緊縮，一直擺盪猶豫不決，今年1月底，憲法法庭再度宣告，就算胎兒已經被醫生證明有先天的殘疾，仍然禁止墮胎，目前，憲法規定准於合法墮胎，只限被性侵懷孕，亂倫懷孕，去年一年，統計合法墮胎只有一百多件，其他超過萬件墮胎，均屬於非法，多數無意中或意外懷孕婦女，為了墮胎只好找地下醫生或出國，不只是危險，而且加重負擔，因此，波蘭婦女形容懷孕是可怕的事件，而且進一步妨礙了家庭幸福。

波蘭最早脫離蘇聯控制

1989年，波蘭開始推倒共產法西斯的統治，算起來是第一個導致蘇共崩解的骨牌，隨後捷克跟進，東德也跟進，這一波中東歐的民主革命，稱為「藍絲絨革命」，也被稱為「蘇東波」民主浪潮，問題是，政治民主化，社會的開放卻仍然緩慢，因為波蘭是保守天主教的重鎮，沉重的宗教壓力下，女權的解放反而緩慢。

1918年，波蘭女性第一次走上街頭，為了爭取女性投票權，如今過了一百多年，但是，女性對自己的身體自主權，長期還是被宗教信仰所壓制，甚至被男性主持的憲法法庭所限制。

發起波蘭女權運動的蘇查諾（Klementyna Suchanow）說，「身體的解放是波蘭女權運動第一步」，女人如果無法對自己的身體自主，其他就不用談了。過去，天主教反對墮胎，後來在壓力下接受墮胎，但是，仍然有很大限制，因為天主教認為所有生命來自上帝，人類沒有權力自殺或殺人，殺死胎兒也屬於殺人一種，這是教會所說的「胎兒生命權」，即便科學上對胎兒是否具有感覺，還是有很多爭議，到底幾個月的胎兒才算是生命，這一點看法也有很多差異。

現代的科學對於懷孕初期的偵測，相當進步，醫學界認為讓身心不正常的胎兒生下來，不只是家庭負擔，也是社會負擔，對胎兒本身也不道德，因為，這個胎兒成長過程必定很辛苦，但是，教會認為，這些痛苦是上帝對人類的教誨，是激發愛的泉源，因此反對墮胎，理念相持不下的結果，只好交給憲法法庭。如今，憲法法庭維持不准墮胎的判決，終於逼迫婦女走上街頭，未來如何發展，還需要觀察。



2010年3月波蘭華沙舉行的國際婦女節遊行活動。圖／擷自維基百科，公有領域