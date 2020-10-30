沒有任一國家面臨重大國安危機，仍繼續實施募兵制。若要加強、重建台灣防禦戰力，徵兵制勢在必行。圖為2020漢光演習。圖／擷自國防部發言人臉書

此次美國大選競爭激烈，也成為國內輿論最熱門話題。各路意見領袖也各自引用不同指標論據，評估大選走勢乃至選舉勝負。但雖然眾說不一，多數國人顯然認為川普勝出連任對台灣更有利，更能衛護台灣安全，所以不免暗暗期盼他能獲勝。

日前我和幾位政治色彩不強，應屬中間選民朋友聚會，也無可避免談到美國大選。諸友幾乎一致希望川普連任，認為他願意保衛台灣力場鮮明，另一方面也為他看似民調落後感到憂心，恐怕如果拜登當選一切就很難說。

幾位朋友這一共識，明顯也反映多數國人的希望和憂慮。但若仔細一想，國人這一寄望川普心態恐不是很健康或很光彩。任何國家面對外敵威脅，是否至少應該有自己的國土自己來保衛的堅強意志？過份指望，甚至想一味倚賴別人來救援，是否是一種沒志氣的表現？

國人這一普遍寄厚望於川普相挺，真似將他視為守護神現象，很讓我想起四十餘年前，在新加坡和一位美國外交官的對談。

1979年初我因事到新加坡小住，經由朋友介紹認識一位美國使館二秘或三秘外交官，和他相約在香格里拉飯店咖啡廳午餐小敘。當時距年底美國宣佈對台斷交、廢約、撤軍不久，我二人也談到此後美國對台態度。外交官即表示美國必會繼續關注，運用影響力防阻中國對台灣動武，而且也可能向鄧小平口頭取得不動武承諾，但不是他這一階層外交人員所能知。

然後，外交官又補上一句我至今難忘的話，「但是台灣人民不能把美國當作蜜糖老爹」。

「蜜糖老爹」是我的中文翻譯。外交官的原語是Sugar Daddy。這一名詞是意指慷慨提供金錢，任由放浪少女揮霍的中年老人。他使用此語含義是台灣面對新局面也應自立自強，不能光想一頭靠在美國身上尋求保護，自助才能期盼人助，美國不能無限期無條件擔任保護。

靠川普自己也要爭氣

外交官指稱台灣不能把美國當蜜糖老爹，雖然語近刻薄，也是苦口良藥。今天也很值得一味祈禱川普連任保護台灣朝野人士深思。畢竟若是一味賴在別人身上，到頭來必然引致人家輕視厭棄。自己也要爭氣才是正道。

美國支援保護其他國家，不論是基於何種動機，對方都必須具備堅強奮鬥求存意志和具體表現，雙方才能建立健康穩定同盟情誼，美國能心甘情願大力協助，對方也才有資格，或說得更白是有臉要求美國支援。

今天台美兩國共同面臨極權帝國擴張威脅，台灣有權要求美國提供有效支援，但台灣不能把美國當作可以一頭靠上去的蜜糖老爹，可以盡情撒嬌耍賴，自己不圖長進而只想混日子。

1949年失去中國的國民黨政府，1975年淪亡的南越，都曾把美國當成蜜糖老爹，而不力圖自我整頓面對險局。今天台灣不能重蹈覆轍。自己若不長進，最後是誰也救不了你，混日子混到最後，終有混不下去之一天。

今天台灣與其揣測美國何人當選更好，不如先認真自我檢視一番，是否夠格作為牢靠戰略夥伴，乃至並肩作戰盟友，是否不致被看到憂心甚至灰心。

略為留意國防國安國人，都應知道就此領域而言，必須填塞的蟻穴和必須矯正的現象，都能輕而易舉列出不少案例。本文限於篇幅，只能聊舉兩項作為佐證，讓國人照照鏡子。

其一是世間恐無其他國家，雖面臨重大國安危機，仍繼續以鴕鳥心態實施募兵制。今天幾是國人皆知，若要加強甚至可說重建台灣防禦戰力，徵兵制是勢在必行，美國軍方以及戰略專家也曾多次就此提醒。但朝野頭面人士面對這一議題均似是避之惟恐不及，被問到時也僅止含混其詞說幾句場面話，未見有一人大聲疾呼事關國之安危存亡，徵兵制必須恢復，更未見有文武大員重臣，為此而不惜以去對力爭。國家難道不也是你們的？

其二是台灣特有景觀。台灣大量軍事將領，退役後甚至甫退役即如飛鳥投林，奔赴中國聯誼聯歡，其中更不乏前總司令級最高軍職退將。更有退將揚言寧可被統一，也不甘接受合法政府統治，或「不願為蔡英文的中華民國而戰」，甚至聲稱聯美防共是民族敗類，「要做美日走狗」。

國人看到這一幕幕匪夷所思表演，很可能聯想到今天現役軍方，會不會仍有不少陳廷龍、臧幼俠式心態將領？若然，則來日一旦真爆發戰爭，該等將領立場動向是否很值得憂慮？而在美國人看來，也會不會感覺台灣軍方心態如此，移交武器又會不會完完整整轉交到「解放軍

」手裡？

台灣若想保國求存，必須有自己的國土自己也要保衛的認知，不能純然寄望於蜜糖老爹。自己若不認真自我整頓，人家當蜜糖老爹也有當膩的一天。仍是前外交官那句話，台灣人民不能把美國當作蜜糖老爹。



美國大選競爭激烈，是國內輿論最熱門話題，多數國人認為川普勝出連任對台灣更有利，作者指出這種寄望川普的心態並不健康。示意圖／美國之音，Pixabay，民報合成