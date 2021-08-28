眾所皆知，老共對美國滲透，肯定不會比台灣嚴重，但是，美國清洗紅色滲透的行動，加強立法和行動，確實值得台灣借鏡，台灣還有一堆人習慣閱讀中字號，聯合重工等紅色媒體、網路，看紅媒電視，台灣正被無煙囂紅色戰爭洗腦赤化，台灣人愛上中國，背叛台灣這種鳥事，保證會越來越多。

因此，進入正題之前，建議民進黨頭人，擠出一點時間，看看美國電視影集《反恐危機》原名「鄉土」，尤其是第七季，描述俄羅斯如何製造假訊息顛覆華府，推翻總統，還有第八季，阿富汗的反恐戰爭，描述巴基斯坦扮演兩面諜操縱戰爭，以及阿富汗政府軍如何從美國騙錢，美國為何陷入泥沼，以及複雜地緣政治，整個影集幾乎就是真實世界的寫實記錄，從政者，新聞記者都應該看，看完就知道美國非撤軍不可，否則阿富汗就是美國墳場，因為反恐已經被塔利班利用大內宣定義為：「討厭美國人」，美國還呆得住嗎？

恐怖組織的宣傳手段，來自誰的指點，看倌可以猜猜看，8月26日，美國國安單位把美國《星島日報》列為外國代理人，美國對中共紅色滲透反制，已經擴大到香港媒體，星島日報是香港以及華人社會老牌報紙，從香港發行到馬來，新加坡，印尼，菲律賓，是老共大外宣主要力量。

1938年，胡文虎創辦《星島日報》，這家報紙立場本來是反共，親中華民國，但是九七之後，香港局勢逆轉，《星島日報》也隱藏本來右派性格，到2001年，大型菸草企業集團老闆二代何柱國，收購《星島日報》，整個報紙轉向親共，如今，《星島日報》等同人民日報，何柱國集團企業靠中共賺大錢，本身也是中共政協，星島日報變成紅色媒體，幾乎是百分百，樂於擔任中共御用傳聲筒，尤其是「反送中運動」期間，星島站在民主對立面，港版國安法實施，《星島日報》以整版聲明支持，如今，《蘋果日報》已經落幕，在國安法下，香港早就沒有言論自由，所有港媒被強迫戴上紅色媒體帽子，美國選擇現在出手，讓《星島日報》現出原形，剛好而已。

為了隱藏紅色色彩，《星島日報》也作了功課，2021年6月，《星島日報》整型，讓過度張揚的何柱國下台，這位親共大商人，是不是和台灣某媒體大商人很相似，星島接手人是「中國佳兆業」地產公司，公司出面收購何柱國手上股權，負責人換上郭曉婷，以為可以矇混過關，但是，美國也不是省油的燈，根據《星島日報》所刊載新聞來源追查：整型後的《星島日報》，所刊載新聞仍然由深圳STAR PRODUCTION企業提供，典型農場一條線作業，美國政府以此判定：「《星島日報》是老共大外宣工具，要求星島掛上中共代理人招牌，以便監管」，這是美國反紅色媒體滲透的招數，但是看看台灣。



2021.8.26，美國國安單位把美國《星島日報》列為外國代理人。圖／擷自網路，民報合成

紅媒利用台灣民主司法打擊異己

台灣的媒體人正被紅媒利用台灣的司法追殺。

本來，我以為寫了〈 無知是通往奴役的道路 〉一篇文章，這篇文章揭露2018年中天搞造神運動，讓老韓聲望如日上升，文章質疑中天收視率攀高，小吃店都鎖定收看，後面或許有鬼，連這種質疑都不行，都要被中天司法追殺，但是中天卻可以向政府嗆聲政府打壓言論自由，中天會不會太雙標？

我被中天電視控告，經過兩次不起訴處分，三年來，中天電視持續申請北檢再議，纏訟不休，自認此案已經是天下奇觀，最近才知道：年代電視主持人陳凝觀，遭遇和我一樣，陳凝觀引用2019年大選期間，郭台銘罵中天狗腿和紅媒的言語，兩次獲得不起訴，第三次卻被直接送法庭，真的有夠鬼扯。

美國政府為了反中共文宣滲透，斷然把政治問題法制化，所謂「代理人法」就是標定此媒體是中共政治同路人，台灣政府則瞻前顧後，喜歡搞曖昧，搞模糊，自許是言論自由國家，執政黨拿到立法院多數，根本是擺設，不敢通過代理人法，卻給了紅色媒體可以存活壯大空間，持續洗腦台灣社會，下場就是反政府假訊息滿天飛，搞得老百姓都無法分辨真假，紅媒還利用台灣民主司法打擊異己，這一套是老共專長，受傷者就是真正愛台灣的民主人士，這樣無膽抗共的執政黨，才令台灣人更絕望。