沒有歷史不成國，每一個國家攏要有自己的歷史，做為台灣人要知道自的歷史。

蘇振明教授說：「我是台南善化人，我有個心願為自己家鄉台南的湯德章寫本《小孩看得懂 大人愛講》的故事，所以創作繪本，將在明年二二八正式發表，今年9月16日起連三週先在自己家鄉台南舉辦插畫展。19日舉行開幕式。他強調，正義與勇氣應該是台灣人本性盼藉湯德章故事潛藏的力量將正義與勇氣一代傳一代

《正義與勇氣-湯德章》繪本插畫藝術特展在文創PLUS 臺南創意中心（臺南市中西區府前路一段197號）展出，9月19日舉行開幕式，該展由國家人權博物館指導贊助、台南市文化局主辦，青林國際將出版《正義與勇氣─湯德章》繪本書。

該書作者也是展覽策展人蘇振明教授說：「我發願寫這本湯德章插畫繪本故事，讓後代子孫了解咱歷史，歡迎大家來參觀這次率先在台南展出的作品包括描繪湯德章相關黑白插畫與文稿，還有正在進行8張彩色插畫」。他希望大人帶小孩一起來參觀了解湯德章為保護台南而犧牲的故事，尤其過去的民生綠園，當前為什麼是湯德章公園，這是台南人與下一代必要知道的歷史。

※《正義與勇氣-湯德章》繪本插畫藝術特展在台南題詞序文

黃偉哲(南市長)：湯德章不畏強權壓迫，英勇為台灣殉難的堅毅精神令人敬佩緬懷，台南市將湯德章殉難的3月13日訂為「台南市正義與勇氣紀念日」希冀湯德章律師為台灣人權奮鬥的精神永存我們心中

陳永興(二二八公義和平運動推動者)：湯德章是愛鄉土維護人權的律師，在二二八事件中遇難蒙受不白之冤，如今還其清白和尊嚴是二二八公義和平運動落實台灣轉型正義的實踐。

葉澤山(文化局長)：如何紀念一位城市英雄?樹立銅像、圓環命名、專書出版、拍攝紀錄片、保留故居設立紀念館，面對威權與不義，湯德章律師挺直腰桿，捍衛真理，不只是正義與勇氣的象徵，更是台南的驕傲….