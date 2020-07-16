呂浴珊接觸金屬工藝超過10 個年頭，不僅開設工作室指導飾品加工，也將自己的生活經驗融入創作。她運用不同媒材的金屬，組合成各式機器人，將冰冷的金屬零件，串成屬於自己的溫暖人生故事。圖／林冠良

自小對藝術充滿興趣的呂浴珊，大學時選擇就讀藝術與設計系。但沒有底子的她，在大一的繪畫課程中屢屢失意。反倒是大二時接觸了立體媒材創作課程，讓她一頭栽進了金屬工藝的世界，徜徉在藝術的國度裡。

回鄉創業 將手作金工引進桃園

研究所畢業後，呂浴珊原本任職於私立大學，但因為愛好自由的個性及想要有更多時間創作，她毅然決然辭去教職，回到桃園八德老家開設個人工作室。

由於桃園幾乎沒有教授金屬工藝的場所，因此呂浴珊在2018 年開設的「Yu-Shan 手作金工」，吸引了許多市民慕名而來，更有外地鄉親特地前往學習。其中除了一般常見的戒指，作工精細的金屬玫瑰，也是「Yu-Shan 手作金工」的賣點之一。

持續精進創作 伴學童玩金工

雖然在工作室教授金工，但求知慾旺盛的呂浴珊，仍難忘當學生的滋味。她常前往國立台灣工藝研究發展中心鶯歌多媒材研發分館，進修相關的課程，舉凡燈具製作、漆作修復等等，都讓呂浴珊躍躍欲試。持續精進自我的呂浴珊，發現過去創作的金工機器人，總是過於工整、方正。因此，她在創作中加入不對稱的線條，讓作品耳目一新。



工作室的牆上，整齊地擺放著呂浴珊創作時使用的各項工具。圖／林冠良

除了上課外，呂浴珊也受邀至學校教學，為金工推廣播下種子。先前在觀音區育仁國小的課堂上，她讓學生以腐蝕技法製作專屬的玉璽。呂浴珊提到，首次接觸到金工的孩子們，看到金屬板在透明水箱中逐漸凹陷的過程時，專注學習的神情讓她感動不已。



已有10 多年金工經驗的呂浴珊，熟練地將銀燒融。圖／林冠良

生活即創作 打造機器人軍團

談起自身創作，呂浴珊認為「生活」是她最大的靈感來源。擅長創作機器人的她，碩士班的畢業製作《漢寶一號》，就是以當時自家約克夏犬漢寶作為雛形。曾到國外交換的經驗，也讓她發想出運用多種媒材來製作系列機器人的巧思，用不同金屬當作原料而呈現各種色彩的機器人，代表的就是不同種族膚色的同學。

「這些作品都代表著我人生中遇到的各種人、事、物。」呂浴珊指著桌上形式各異的機器人興奮地說。每年都堅持要有1、2 件創作的她，希望未來能把機器人們累積成一個大軍團，而一件件創作所訴說著的，正是她獨一無二的生命故事。



呂浴珊的創作風格小巧可愛，讓機器人增添一股人情溫度。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：61