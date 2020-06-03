《維吾爾人權政策法》於星期二（6月2日）被正式送出國會，遞交白宮，等待總統簽署成法。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在國會山舉行的儀式上表示，這份法案向中國政府發出明確信息，即美國非常清楚他們侵犯人權的行為。她還說，美國一直注意中國人權問題，人權受害者們「並不孤單」。

她還表示，本週是天安門事件31週年紀念，將這部法案送交總統簽字意義非凡。

她還說：「如果我們決定，出於商業原因，我們將不再關注中國的人權侵犯行為，我們將失去在世界任何地方關注人權的所有道德權威。」

參議院5月14日無異議通過了《維吾爾人權政策法》，眾議院在5月27日以壓倒性票數通過了這份法案。國會兩院通過法案後，川普總統需在10日內簽署或否決該法案，否則法案會自動成為法律。

法案除呼籲美國政府就涉及新疆的問題加大對北京的施壓外，還敦促美國政府考慮對相關實施人權侵害的中國官員進行制裁。

根據法案內容，總統必須在法案生效後180天內向國會遞交報告，提供列舉出侵犯新疆維吾爾及其他穆斯林少數族裔群體人權的中共官員的名單，並針對名單上的人予以制裁。制裁方式包括凍結資產、禁止入境、吊銷簽證等。

此外，法案還要求美國國務卿必須在法案生效後180天內與其他有關聯邦行政部門和民間團體討論合作，向國會遞交有關新疆自治區的人權侵犯狀況報告。