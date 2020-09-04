反納粹、反蘇聯共產是全世界反極權的第一次與第二次大聯合，而捷克的代表團的訪台是第三次大聯合的正式起跑。圖為2020.9.3台灣捷克（台捷）聯合記者會，韋德齊議長（左2）、吳釗燮（中），游錫堃（右2）。圖／擷自外交部臉書

待客不週之處

捷克龐大的訪問團來到台灣，這對台灣來說，是一次非常成功的外交，很可惜的是，捷克在歐洲史與世界史上是一個非常重要的國家，但卻看不到國內有任何相關的報導與介紹，顯見台灣在人文科學與社會科學方面，相較於自然科學來看，是一個侏儒。對於龐大的代表團來到台灣，將對方重要的文化、歷史介紹給國內的民眾知道，是對捷克這個國家與捷克訪問團的尊重。或許在捷克訪問團即將離開之前，讓作者簡單來介紹捷克在歐洲史與世界史中的重要事蹟，至少可以補足我們待客不足之處。

對天主教的接受

捷克的歷史相當複雜，西元前5世紀至2世紀時，凱爾特人（Celtics）的一支──波伊人居住於此，所以捷克被稱為波西米亞（Böhmen）。捷克人在9世紀末，接受了羅馬教會的天主教。

波西米亞與神聖羅馬帝國

在歐洲的中古世紀，捷克被捲入到中歐而與日耳曼人有很深的關係，主要是在20世紀捷克斯洛伐克獨立之前的900年。在這很長的期間，捷克在政治上社會上，是被置於德意志人很強烈的影響之下。

許多人並不知道歐洲的中古史，此處如果容許筆者簡單來說的話，那就是：在日耳曼人南遷滅掉羅馬帝國之後，於西元800年，查理曼大帝建立了幾乎包括全歐的法蘭克王國，這個王國的統治由於很鬆散，所以就致力於封建制度的建立，這個帝國後來三分而在10世紀初期與中期，就漸漸形成了現今德國、法國與義大利的前身。其中，德意志國王奧圖一世因前往羅馬救援羅馬教皇，而在962年被羅馬教皇戴冠，而建立起繼羅馬帝國、法蘭克王國之後的新羅馬帝國=「神聖羅馬帝國」。不過，神聖羅馬帝國的領域並沒有羅馬帝國、法蘭克王國大，主要是以德意志為主，並含括其周邊的一些地區。

1003年，波蘭公爵以武力掌控捷克全土，1004年，波西米亞成為神聖羅馬帝國的一個領邦，歷代君主就成為德意志人的傀儡，後來在神聖羅馬帝國被拿破崙滅亡後，波西米亞就由神聖羅馬帝國的最後的皇帝-奧地利統治。因此，在捷克斯洛伐克獨立前，他們就受到德意志人的強烈影響。

11世紀，德意志人移住捷克，德意志文化就因此滲透到捷克裡。

布拉格大學曾是歐洲文化的中心

後來，德意志的盧森堡家就世襲波西米亞王的地位，其國王卡列爾一世（Karel I）於1348年創立卡列爾.布拉格大學（捷克語：Univerzita Karlova v Praze），布拉格就成為當時歐洲文化的中心。

布拉格曾是神聖羅馬帝國的首都

盧森堡王朝斷絕之後，哈布斯堡王朝兼神聖羅馬帝國皇帝與波西米亞國王的地位，布拉格就成為神聖羅馬帝國的皇宮、政治、文化的中心，尤其，在魯道夫二世的時候，布拉格是帝國的首都，於文化上非常興盛。



2020.9.3台灣捷克（台捷）聯合記者會，韋德齊議長（左）、吳釗燮（中），游錫堃（右）。圖／擷自外交部臉書

宗教改革的先驅=胡斯

各位或許聽過，在耶穌過世之後，耶穌的使徒們致力於基督教的傳播，後來，羅馬帝國就承認基督教為國教，羅馬教會就在全歐洲建立起龐大的教會組織。當時的教會認為任何人要得到救贖，一定要經過教會，教會採取所謂的雙劍理論，主張世俗的政治在精神上應聽從教會的領導，而且當時能夠對所有的歐洲人抽取十分之一稅的就是教會。但是教會的腐化，在德國已經引起人民的不滿，而在捷克提出宗教改革理論的就是出名的胡斯（Jan Hus）。他的提出比馬丁路德更早。胡斯批判贖罪券，倡導只以聖經為依據，因此他是抗議教徒運動的先驅。天主教在1411年開除胡斯的教籍，他並被君士坦丁公會議判處有罪，而被交給世俗的政治，而被處於火刑。胡斯在被處刑之前，說了：「真實會勝利（捷克語：Pravda vítězí）」，這句話就在捷克人之間傳開，每當外國人統治捷克時，這句話就成為他們內心的依靠。1920年，捷克斯洛伐克一獨立，這句話就成為國家的標語。1967年，布拉格之春時，在所謂的「七七憲章」上就有「為了活在真實之人，真實會勝利」的標語。天鵝絨革命時，哈維爾就倡導「愛必須征服憎恨，真實必須征服虛偽」。

捷克開了全世界反中共集權運動的第一槍

捷克在一戰之後，建立起捷克斯洛伐克共和國，二戰後，被共產黨統治，但是他們卻很勇敢地在1968年展開了布拉格之春，而促成了西歐知識分子對共產主義的重新審視與批判，進而產生了所謂的西方馬克思的思想。而1989年，捷克更實現了天鵝絨革命，結束了共產統治，更且，在1993年，以採取兩願離婚的和平方式，讓捷克與斯洛伐克分離成兩個國家，完成了天鵝絨分離。

而依照筆者的看法，這次捷克訪問團的來訪，其最重要的歷史意義，就是：把全世界的反中運動從協商的層次化成現實的運動，點起了反抗集權運動的第一把火，也是在美國聯合全世界反中共運動當中，由美國以外的國家率先開砲的第一槍。從歷史發展來看，反納粹、反蘇聯共產是全世界反極權的第一次與第二次大聯合，而捷克的代表團的訪台是第三次大聯合的正式起跑。



捷克首都布拉格曾是神聖羅馬帝國的首都，而布拉格大學曾是歐洲文化的中心。圖／Pixabay