作者:1994年擔任僑務委員時期，曾有一次會議中遇見李前總統，一見面李前總統就說，邱先生，你最近寫很多文章罵我。我辯解，說總統先生，我是罵國民黨，不是罵你。他拍拍我的肩膀說，沒關係，你是頭家，繼續寫，繼續罵！圖／擷自李登輝基金會資料照

我最尊敬的台灣前輩，有三位：前總統李登輝（阿輝伯）、彭明敏教授和作家鍾肇政（鐘老）。我和阿輝伯沒有深交，交往、交談不多，只敢把他當作敬佩的前輩，非師非友。我和彭教授和鐘老有長期交往，深入交談、甚至交心。我大膽把他們視為我師我友。

1990年以前我反對李總統，因為我把他看成國民黨的走狗。1990爆發野百合學生民主運動，我在淡江大學客座，去中正紀念堂支持學生。因和黃信介、康寧祥的關係，了解李登輝總統的苦心孤詣。之後被他邀請出席國是會議，還當分組討論主席，親身看到阿輝伯的民主修養和風範，大力支持他的憲政改革議程，尤其是他的總統直選浩大工程。

我開始欽佩李總統。他1994請我當僑務委員，我是王桂榮之後被邀請當僑委的反國民黨的台獨人士。就在僑務委員會議很多委員見證下，他特別和我交談。一見面他就說，邱先生，你最近寫很多文章罵我。我辯解，說總統先生，我是罵國民黨，不是罵你。他拍拍我的肩膀說，沒關係，你是頭家，繼續寫，繼續罵！

之後，我尊敬他但還是反對他，1996總統大選，我大力支持彭明敏教授，反對李總統。

2000台灣第一次政黨輪替，是震撼人心的歷史大事。我再回國淡大客座。被陳水扁前總統請去當國策顧問外，也被前副總統呂秀蓮拉去當台灣心會創會會長。

我們要去台中召開龐大的創會大會及群眾大會，會前討論邀請一位貴賓專題演講。大家目標一致，認為阿輝伯是最佳人選。我認為應由呂副出面邀請，她說不行。結果趕鴨子上台，硬把我這個准會長趕去見阿輝伯。

我匆匆安排，趕去新竹看他。在一個午宴上，他們安排我和他同桌，並坐在他旁邊。他親切招待我吃菜，問我有什麼事。我說明來意。他馬上把辦公室主任叫來，問他當天他的行程。主任查後說那天他有台北接見日本貴賓的安排。老人家毫不遲疑，告訴主任變更台北見客行程，他要趕去台中給我們做專題演講。

大會上，在台中的大太陽下，他做了一場精闢的台灣經濟發展的演講，讓我們聚精會神，聽得心智大開，印象深刻。

之後，他有邀請我參加他的智庫群策會的活動，也請我發言。也在淡水台綜院接見我和美國學者，聽他講話，津津有味，意味深遠、深長。但不知為什麼，這麼多年沒有常去看他，和他交往、交談。他身體不好後，我也曾多次想去看他老人家，但都一樣不知為什麼，情怯、膽怯，感覺不好意思，沒去。

我想，這就是我一生的「有夢最美，有緣相隨」人生觀。我和三位前輩，都有台灣獨立建國的美夢， 但我與彭教授和鐘老有緣，和阿輝伯沒緣。那是我的終生遺憾。

有緣，無緣，我將有生之年，永年懷念阿輝伯。（2020/08/8）

※本文轉載自僑委會會刊